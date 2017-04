Linn-Elise Øhn Mehlen ser vantro ned på SMS-en som nettopp tikket inn på telefonen hennes.

Det er en varm julidag i 2014, stedet er Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden i Buskerud. Ungdom fra hele landet har pakket soveposer og badetøy og møttes her, bare et steinkast unna Utøya, for å delta i politisk skolering og sosialisering med Rødts ungdomsorganisasjon. Flere har vært redde for å reise etter det som skjedde den 22. juli for tre år siden.

Ute skinner solen, men den ferske lederen i Rød Ungdom står alene i et halvmørkt rom. Mehlen leser SMS-en på nytt. Hun ser rundt seg, merker at svetten begynner å renne. «Dette kan jeg ikke fortelle til noen», tenker hun og legger mobilen i lommen.

Én av mange trusler

I 2016 viste rapporten Ytringsfrihetens grenser at vi har større toleranse for at politikere blir hetset enn noen annen gruppe i samfunnet. Tre av fire mener vi bør akseptere at politikere blir utsatt for krenkende ytringer i mediene. Nordmenn synes rett og slett politikere må tåle mer.

Voksne politikere er i tillegg mer utsatt for forfølgelse enn vanlige folk, ifølge norsk forskning. Dette kan skape en ubehagelig hverdag for mange.

Det foreligger imidlertid et stort kunnskapshull hva gjelder forskning på hvordan ungdomspolitikere opplever ytringsklimaet, eller hvordan de takler hets.

I dag vet Linn-Elise Øhn Mehlen at trusselen hun mottok på sommerleiren i 2014, ble utløst av et debattinnlegg hun hadde skrevet i avisen om konflikten mellom Palestina og Israel.

Jeg vet hvor du er. Hvis du fortsetter å ytre deg, tar jeg turen innom dere. Slik andre tidligere har besøkt ungdomspolitikeres sommerleire. Kos dere på leir ...

Hun vet også at den ubehagelige meldingen bare var én av mange hun etter hvert skulle få som leder av et ungdomsparti.

skjermdump

Trues ofte med vold

Hun synes fortsatt det er vanskelig å forstå hva som får en eldre mann til å true med å drepe ungdom på samme måte som Anders Behring Breivik gjorde.

Men mange av meldingene inneholder nettopp trusler om vold. De fleste kommer i kommentarfeltene på nett.

– Jeg blir redd når jeg mottar drapstrusler, men jeg vil ikke at det skal påvirke meg slik at jeg begrenser ytringsfriheten min. De som skremmer meg, skal ikke vinne, sier hun og legger armene i kors.

Rød Ungdoms kontorlokaler i Oslo er tomme så tidlig på dagen. Bare noen festvimpler langs veggen rører på seg i brisen fra det åpne vinduet.

– Selv om jeg ikke vil la meg påvirke av kommentarene, tenker jeg meg nok om en ekstra gang før jeg skal snakke offentlig om temaer som feminisme eller innvandring, sier Mehlen.

Artikkelen fortsetter under bildene

Et lite utforsket problem

– Gitt at det er et omfattende problem i Norge at unge politikere opplever så mye hets, har ungdoms- og moderpartiene en viktig jobb å gjøre, sier Arnfinn Midtbøen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Status for ytringsfrihet i Norge-prosjektet.

Han er i sluttfasen av en studie av barrièrer mot ytringsfriheten i det politiske feltet, med vekt på nettopp ungdomspolitikere. Han er den eneste som hittil har forsket på dette.

Selv om alle ungdomspartilederne sier til Aftenposten at de ser på ytringsklimaet i Norge som ganske bra, har alle opplevd å bli hetset på nett og i sosiale medier.

– Partiorganisasjonene bør være bevisst at det er et problem at ungdomspolitikere mottar hets. De bør lage interne strukturer og støtteordninger som ruster medlemmer til å delta i det offentlige ordskiftet, sier Midtbøen.

Ungdomspartiorganisasjonene mangler et støtteapparat som kan ivareta dem dersom de blir utsatt for hets og drapstrusler. Les mer om dette nederst i saken.

Flere utsettes for hatkriminalitet

I 2016 registrerte politiet 71 anmeldelser i Oslo som handlet om hatefulle ytringer. Det er en økning fra 41 i 2015 og 15 i 2014. I tillegg ble det registrert 16 anmeldelser av trusler i 2016 og 22 i 2015 som ble definert som hatkriminalitet.

I Politiets innbyggerundersøkelse fra 2016 svarte kun 21 prosent av dem som oppga at de var blitt utsatt for hatkriminalitet, at de hadde anmeldt forholdet til politiet. Det er dermed grunn til å tro at mørketallene er store.

– Politikere er også mennesker

– I starten var jeg nok ikke alltid like flink til å stenge ute de negative kommentarene. Jeg var engstelig i perioder. Men så har jeg bygd opp noen mekanismer for å unngå at det skal skje igjen, sier Bjørn-Kristian Svendsrud (24), formann i FpU.

Han tror mange sliter med angst og fysiske reaksjoner som følge av de negative kommentarene de får.

– Politikere er også mennesker, det tror jeg mange glemmer. Ingen liker hets, uavhengig av hvilket yrke man har, sier han.

Nettrollene angriper som regel personen istedenfor å angripe den politiske saken, mener Svendsrud.

– Dersom det kommer stygge kommentarer, er det ikke politiske motargumenter som kommer mot meg, men negative kommentarer som at jeg er en drittunge, for ung til å mene noe som helst og burde holde kjeft. Det er helt meningsløst, sier han.

Og legger til:

– Men jeg er jo hvit mann. Jeg får nok ikke i nærheten av så mye hets som Mani Hussaini.

Når Amal Aden mottar over 300 trusler for å ha skrevet saklig om noe hun ser på som et problem, er det en trussel mot alles ytringsfrihet, skriver en av de «skamløse jentene», Nancy Herz.

Aldri mer ABB

AUF-lederen husker ikke første gang han mottok en dødstrussel. På det tidspunktet var han allerede vant til hetsen som daglig hagler mot ham. Trusler får han omtrent en gang i måneden.

– Uansett hvilket tema jeg snakker om, så får jeg negative kommentarer på utseendet eller bakgrunnen min. Jeg er agnostiker, men likevel «vet» folk at jeg er muslim, sier han.

Han skroller nedover Facebook-veggen sin. Under en statusoppdatering hvor han heier på det norske håndballandslaget, linker noen til en video av en dame som blir halshugget.

skjermdump

Hussaini har bedt moren og søstrene sine om å holde seg unna Facebook-profilen hans. De blir så lei seg.

Likevel skal det mye til for at Hussaini blokkerer folk fra Facebook.

– Jeg føler meg tryggere når alt foregår på overflaten. Jeg er redd for at ting skal foregå i det skjulte, slik som Anders Behring Breivik holdt på.

– Vi har ikke et debattklima i dag, men et hetsklima som skremmer unge, og særlig jenter, fra å ytre seg. Det er utrolig synd at vi lar det skje, sier Hussaini.

Saken fortsetter under bildene

Kvinner mer utsatt

En rapport laget av Institutt for samfunnsforskning i 2016 viser at 7 prosent av nordmenn oppgir å ha vært utsatt for det de selv oppfattet som hatefulle ytringer på sosiale medier. Unge har langt oftere enn eldre hatt ubehagelige opplevelser. Det er relativt små kjønnsforskjeller når det gjelder omfang, men kvinner og menn utsettes for ulike former for netthets.

– Man kan le av truslene som kommer fra folk man ikke kjenner, men jeg kjenner til andre i SU som har opplevd at voldstrusler er blitt utført, sier Andrea Sjøvoll (24), leder i Sosialistisk Ungdom (SU).

skjermgrab

Hun forteller at unge jenter i SU ofte ikke vil uttale seg offentlig fordi de frykter hetsen som følger.

– Det er en grunn til at SU, et av de mest feministiske ungdomspartiene, har hatt tre mannlige ledere på rad før meg. Det skorter ikke på kvinnelige kandidater, men de orker bare ikke på grunn av hetsen. Og det er alvorlig, sier hun.

skjermgrab

Ytringsfriheten er i krise, mener professor

Et demokratisk problem

Internasjonal forskning viser at kvinnelige politikere over hele verden opplever sexisme som «en kostnad ved å drive med politikk». Vår egen statsminister Erna Solberg har selv uttalt at «som kvinnelig politiker blir du vant til å bli karakterisert ut ifra utseende».

– I norske spørreundersøkelser ser vi at en del folk svarer at det å motta hatytringer vil gjøre dem mer forsiktige med å ytre seg offentlig. Det ser ut til at personer med innvandrerbakgrunn og kvinner preges mer av dette enn andre, sier Marjan Nadim, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Hun har ennå ikke sett noe empirisk belegg som tyder på at andelen hets i kommentarfelt og medier øker.

– Men mitt inntrykk er at grensene for hva som er legitimt å ytre i politiske debatter, flyttes, noe som særlig er blitt tydelig i kjølvannet av presidentvalget og Donald Trump. Dersom dette fører til at noen grupper systematisk forstummes, så kan man begynne å snakke om et demokratisk problem, sier hun.

Les intervjuet med Sigrid Bonde Tusvik: «Folk tåler ingenting lenger»

Da bompenger ble «nazi-jugend»

Da Maria Honerød (24) satt i bystyret for Arbeiderpartiet i Skien i 2013 og argumenterte for å innføre bompenger, ble hun hetset så mye at hun valgte å ikke stille til gjenvalg som bystyrerepresentant og å slutte helt som politisk aktiv.

– Det gikk mye lenger i hetsen av meg enn av de godt voksne mennene fra andre partier som også frontet saken, sier hun.

«Bom-hore», «nazi-jugend», «dum og hjernedød», og «har lyst til å skyte deg, du burde blitt drept på Utøya», lød meldingene på Facebook.

Honerød stilte ikke til ny periode.

– Jeg har ikke angret i ettertid. Jeg har det mye bedre nå, men jeg skulle ønske at flere politikere i bystyret var flinkere til å ta avstand fra måten debatten ble utført på. Når politikere blir med på hetsen, så legitimerer de at også andre kan ta person og ikke sak, sier Honerød.

– Det er tøft når det står på, men jeg fikk mye støtte fra partiet. I stor grad er det vårt eget ansvar å hanskes med hetsen, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildene

– Slutt å være så hårsår

Linn-Elise Øhn Mehlen står i Rød Ungdoms kontorlokaler og leter etter SMS-en hun fikk på sommerleiren for snart tre år siden. Hun må ha slettet den. Husker den altfor godt. Selv har hun aldri vurdert å gi seg i politikken på grunn av motstanden i det offentlige ordskiftet. Hun blir bare «mer giret på å drive politikk av det», som hun sier.

– Flere har fått muligheten til å bidra i det offentlige ordskiftet på grunn av sosiale medier, som er bra. Men vi må spørre oss hvem ytringsfriheten er til for. Det er ikke ungdomspolitikere som er mest kneblet her i landet, men mindretallsgrupper i for eksempel arbeidslivet som vi sjelden tenker over mangler ytringsfrihet, sier hun.

– Og så må vi slutte å være så såre overfor potensielle krenkelser. Hele poenget med ytringsfriheten er jo å bli møtt med motstand.

Ungdomspartiene mangler støttetiltak ved trusler om vold: «Unge opplever hetsen som mer krevende», sier forsker.

Der moderpartier har erfarne kommunikasjonsrådgivere, mangler ungdommene et hjelpeapparat.

De fleste av ungdomspartilederne Aftenposten har snakket med, sier at de ikke har annet støtteapparat rundt seg enn de aktive i ungdomspartiene, som «backer hverandre». Flere har rutiner for å politianmelde ved grove trusler, noen går til moderpartiet for råd.

– Vi har ikke nok oppfølging av dem som blir utsatt for personrettet hets. Min erfaring er at dette særlig gjelder jenter. Vi har hverandre innad i partiet, vi støtter hverandre. Men ikke noe profesjonelt hjelpeapparat utover det, sier Rød Ungdom-leder Linn-Elise Øhn Mehlen.

Mer krevende for unge

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning Arnfinn Midtbøens inntrykk er at noen ungdomspartier har hjelpetiltak på plass eller er bevisst problematikken, mens andre ikke har det.

– Der garvede samfunnsdebattanter utvikler strategier for hvordan de skal skjerme seg selv, kan unge med lite erfaring, trygghet og lav selvtillit oppleve hetsen som mer krevende å håndtere, sier han.

Lager egne hjelpetiltak

For ikke å bli vippet av pinnen laget Ida Lindtveit (24), leder i KrFU, egne retningslinjer for å takle alle de negative kommentarene allerede før hun ble leder. Hun leser for eksempel sjelden kommentarfelt, er aldri den første som leser e-post tilsendt KrFU, og lar andre luke ut de verste, får andre til å svare på usaklige innlegg og har ingen offentlig Facebook-side.

– Dette har hjulpet meg mye. Det er for eksempel lettere for andre å svare på personlig hets enn meg selv. Jeg gidder ikke lese at andre kaller meg «IS-kone», sier Lindtveit.