– Jeg får sjelden utfordret standpunktene mine på Facebook

– Jeg har inntrykk av at jeg får opp flest saker med nyheter som jeg allerede er enig i eller i hvert fall engasjert i, sier Rødt-leder og bystyrerepresentant i Oslo, Bjørnar Moxnes.

Han skroller nedover strømmen av saker. Tirsdag morgen finner han en Aftenposten-kommentar om barnehagestriden i Oslo, en sak fra Industri Energi om arbeidsforholdene i Nordsjøen og et innlegg i Dagbladet om hasj. Blant annet.

Alt innhold som publiseres på Facebook, fra nyheter og debattinnlegg til babybilder og festinvitasjoner, konkurrerer om den mest attraktive plassen øverst i nyhetsstrømmen.

Facbook forsøker å gi deg en miks av det du setter mest pris på, slik at du ofte kommer tilbake.

Betyr det at vi blir skånet for provoserende innhold? Hvor forskjellige er ulike Facebook-brukeres nyhetsstrømmer?

For å komme nærmere et svar, har Aftenposten kikket på profilene til to politikere med helt ulikt ståsted.

«Ideologisk homofili»

I 2015 gjorde Facebook en undersøkelse av over 10 millioner brukere, for å identifisere såkalt ideologisk homofili – om man konsumerer saker som ligner det man liker fra før.

Studien gikk over en periode på seks måneder, og ble publisert i Science. Forskerne fant at når det gjelder politiske nyheter, er dine egne valg den viktigste faktoren for hva du får se mye av.

Det er hva du liker og klikker på som bestemmer hva du senere ser mer av, ikke rigide regler laget av Facebook. Dermed ender du opp med få saker som ikke «matcher» din personlige ideologi.

En liberal og en konservativ strøm

Det omfattende materialet som Facebook satt på, dannet grunnlag for den amerikanske avisen Wall Street Journals «Blue Feed, Red Feed».

Verktøyet viser seeren to hypotetiske nyhetsfeeder: En basert på kilder foretrukket av liberale brukere, og en basert på kilder foretrukket av konservative brukere.

Mannen bak verktøyet, Jon Keegan, fortalte i et intervju med Northwestern University at det var hans kone som ga ham idéen til «Blue Feed, Red Feed».

Hun var så lei av Facebook at hun ville gi opp hele greia. Keegan skjønte ikke hvorfor. Facebook er da helt supert? Kona begynte å skjermdumpe feeden sin og vise ham det. Da skjønte Keegan at andres nyhetsfeed virkelig kunne vise et annet verdensbilde.

Fri for Siv Jensen

Bjørnar Moxnes i Rødt er glad for at Facebook har gjort det mye lettere for folk å ta kontakt med politikere, og at nettsamfunnet gir folk muligheten til å dele informasjon og mobilsiere i en helt annen skala enn før.

Samtidig tror han vår felles offentlighet er svekket.

– Særlig unge leser nyheter først og fremst via Facebook, som gir deg saker de allerede vet du er interessert i. Jeg merker at jeg sjelden får utfordret standpunktene mine i Facebook-feeden, sier Moxnes.

Han har for eksempel lagt merke til at SV-leder Audun Lysbakken opptrer langt hyppigere enn Frp-leder Siv Jensen.

– Også Sylvi Listhaug er en politiker som når bredt ut, men som jeg sjelden ser på Facebook. Kanskje de sørger for å holde henne unna, sier Moxnes.

Helt tydelig er likevel ikke tendensen. For tiden er Moxnes spesielt opptatt av såkalte velferdsprofittører, selskaper som driver blant annet sykehjem, barnehager og asylmottak med kommersielle motiver.

– Den striden synes godt i feeden min, og jeg får også opp standpunktene til NHO og Høyre, sier han.

Ufarlig feed

– Jeg blir veldig sjelden provosert av ting jeg leser på Facebook, sier Moxnes’ meningsmotstander Bjørn-Kristian Svendsrud, som er leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Når han viser oss Facebook-feeden sin mandag ettermiddag, er den preget av nyhetsbildet der og da. Noen saker om hijab-dommen, litt om Erna Solbergs oppgjør med Facebook.

I tillegg kommer lokale saker fra Svendsruds hjemby Horten, noe om Donald Trump fra CNN og et par klikkvinnere fra norske medier.

Til tross for de politiske skillelinjene mellom Svendsrud og Moxnes, er ikke Facebook-feedene deres veldig ulike. De er begge samfunnengasjerte, følger de store norske nyhetskildene, og kjenner flere av de samme menneskene i det politiske miljøet.

Svendsrud omtaler sin nyhetsstrøm som ufarlig. Han blir sjelden provosert av det han finner der. Mange av sakene handler da heller ikke om politikk.

I motsetning til hos Moxnes, er Siv Jensen ofte å se i Svendsruds feed. Det samme gjelder Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen.

– Jeg har 1600 venner på Facebook, men det er langt fra alle jeg får oppdateringer fra. Det er lett å merke at Facebook gjør et utvalg. Det er enkelte ting de vil at jeg skal se, sier Svendsrud.

Slik virker nyhetsstrømmen

Til enhver tid er det 1500-2000 oppdateringer som potensielt kan havne i nyhetsstrømmen din.

Algoritmene vekter de ulike postene basert på hundrevis av variabler.

Ca. 300 av postene med høyest «poengsum» får plass i strømmen.

De viktigste kriteriene er tidspunktet noe er postet (nytt trumfer gammelt), hvor mye engasjement en oppdatering allerede har skapt (delinger, likerklikk og kommentarer), hvem som har postet det og hva slags innhold det er (video, bilder, lenker til nyheter etc.)

Algoritmen tar hensyn til hvilke Facebook-sider du engasjerer deg mest i og hvilke venner du har mest kontakt med.

Facebook registrerer også om du stopper opp eller skroller forbi, om du klikker på et bilde for å forstørre det, eller skrur på lyden for å se video.

Hvor mye tid du bruker på en post, får betydning for hva du senere blir eksponert for. For eksempel skrudde Facebook nylig til algoritmen sin slik at clickbait-saker med pirrende overskrifter og dårlig innhold nedprioriteres.

Bruker du mye tid på bilder og video, får du mer bilder og video. Engasjerer du deg i saker om fotball, får du flere saker om fotball.

Bruker du lang tid på å lese innhold fra en kilde (for eksempel Aftenposten), får du flere saker fra samme kilde.

Kilder: Ståle Lindblad, Facebook Newsroom, Techcrunch: How Facebook News Feed Works.