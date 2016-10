Fakta: HJEMME HOS mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom Nasjonalt medisinsk museum har vært på besøk i ni hjem, og møtt mennesker som har tvangstanker, skader seg selv og går på tunge medisiner. De prøver å leve sine liv på best mulig måte tross alvorlig sykdom. Det har resultert i en bok og en utstilling som åpner denne uken. – De siste tiårene er det skjedd store endringer i norsk psykiatri. Før hadde vi asyler og store institusjoner hvor folk var lenge. Nå er det korte opphold, og vel så vanlig å bli skrevet ut mot sin vilje som å bli tvangsinnlagt. Mennesker med psykiske lidelser bor for eksempel hos foreldrene, i egne eller kommunale leiligheter og i bofellesskap, og får behandling der. Hvordan er det å være syk hjemme? Det ville vi finne ut mer om, sier Ellen Lange, konservator ved Medisinsk museum og prosjektleder for Hjemme hos. – Disse menneskene høres ikke nok i det offentlige ordskiftet. Dette er historier vi mener det er verd å lytte til, sier hun. Utenforskap – Fant dere noen fellestrekk da dere samlet inn og arbeidet med dette materialet? – Det er mye sosialt utenforskap. Og for mange begynte utenforskapet tidlig. Som en av de vi møtte: hun har vært opp til 18 ganger på legevakten på en dag. De redder livet hennes, men de kan ikke egentlig hjelpe henne. Hun blir sydd og sendt hjem igjen. Hun sier det på denne måten: «de har gitt meg opp». – Alle går på medisiner og mange har et negativt forhold til det. Det er et nødvendig onde, men noen syns de er overmedisinert. Det er få gjenstander i denne utstillingen, men en har gitt oss en del av de medisinene hun mener hun har fått feil eller for mye av. Det er et helt berg. Hun begynte å ta medisin da hun var 16 år, forteller Lange. Nye kunstverk Innsamlingen av materialet er gjort av Håkon Bergseth (foto), sammen med Ellen Lange og Olav Hamran (intervju/tekst) ved Nasjonalt medisinsk museum som er en del av Teknisk museum. Utstillingen viser også nye kunstverk av Gro Dahle, Kaia Dahle Nyhus og Ninni Dahle Nyhus, basert på det innsamlede materialet.

Barndom: – Ingen gjorde noe

Josefine, 25 år, Hordaland:

– Jeg har slitt veldig mye psykisk siden barneskolen. Har gått med ting aleine. Det var ikke noen forståelse for det heime, hva det var, men jeg visste alltid at det var noe alvorlig galt med meg.

– Hvordan husker du det?

– Jeg husker det begynte i barnehagen. Jeg var veldig, veldig fjern. Med ADHD og Asperger fungerer du annerledes. Jeg fant aldri veien. I perioder kunne jeg være helt i min egen verden. Jeg hadde fantasivenner: en hest og tre venninner i skogen. Jeg husker at søstera mi sa at jeg bare løy. Først ble jeg veldig oppskaka over at hun trodde det. Etter hvert tenkte jeg: «Stakkars, hun skjønner det faktisk ikke, hun tror at jeg dikter opp en hest i skogen». Men mor smilte alltid til meg, så jeg følte at hun var enig med meg.

En gang jeg var lei meg, sa jeg: «Du mor, ikke sant at jeg har en hest og tre venninner i skogen?» Jeg husker at hun så på meg og sa: «Ja, det er sant – i hodet ditt». Hele verdenen min raste! Jeg tenkte: «Tror hun virkelig at det er plass til en hel hest i hodet mitt?» Da visste jeg ikke hva jeg skulle tro.

Les også:

Unni, 59 år, Oppland:

Jeg vil si at jeg hadde en røff oppvekst. Vi bodde på ei øy i Nordland. Når det var springflo, fikk vi saltvann i brønnen. Vi hadde to kyr, seks sauer, ni høner og en hane. En gang fløy hanen på søstera mi og satte klørne i ansiktet hennes. Jeg fikk den løs, tok øksa, la den på hoggestabben og hogg hodet av den.

Fra andre klasse bodde jeg på naboøya om vinteren for å gå på skolen. Når jeg var heime, var jeg med på fiske, kjørte båt, stelte dyra og gjorde annet arbeid. Jeg var ei aktiv jente, men ikke alltid så medgjørlig. Faren min var sjømann på fraktebåt. Han drakk i perioder. Da jeg var ni år døde han. Det var blindtarmen. Han ble sendt heim i ei kiste. Jeg plukka blomster og fikk hjelp av søskenbarnet mitt til å legge dem i kista uten at mamma fikk greie på det. Ho var veldig streng og gjorde forskjell på oss søsken.

Den sommeren jeg var 13 år, ble jeg utsatt for seksuelle overgrep fra et mannlig familiemedlem. Vi var på besøk hos slektninger, men så ble mamma sjuk og måtte være på sjukehuset. Det skjedde flere ganger, på stabburet der jeg sov, og mens vi var på en tur. Jeg fortalte det til mamma etterpå. Da tok ho meg i nakkehårene og dro meg opp på rommet og sa at sånne eventyr tror jeg ikke på, for han er altfor snill til det.

Håkon Bergseth

Innleggelse: – En dag på jobben ble jeg psykotisk

Leif, 60 år, Oppland:

– Jeg hadde vært offiser i NATOs fredsopprettende styrker i Bosnia i to og et halvt år. Etterpå jobb-pendlet jeg mellom Troms, der jeg bodde, og Rogaland. Det var en travel jobb, med underbemanning og overtid og sånn. Jeg hadde søvnproblemer og jeg drakk vel også litt, men det kom helt uforvarende på meg da jeg ble syk. Det var i 2002. En dag på jobben ble jeg psykotisk. Alt var kaos, alt kollapset og jeg hadde masse paranoide tanker og forestillinger. Jeg hørte stemmer og så veldig mange rare mennesker, og seilbåter. Jeg ble eskortert av en militærpolitisoldat til Tromsø, der jeg ble innlagt på sykehus.

– Hvordan var det å være der?

– Det var ikke noe moro. Det var et veldig urolig miljø og mange andre pasienter der. Jeg hadde veldig angst, var redd at noen skulle ta livet av meg, veldig paranoide tanker. Jeg fikk diagnosen schizoaffektiv bipolar lidelse og to typer medisiner, Seroquel og Largactil, for å dempe og ta bort psykosene. Etter en stund forsøkte jeg å komme tilbake i jobb og ble omplassert til mer administrative gjøremål, men det gikk ikke så bra å jobbe på de medisinene. Jeg var veldig sliten og trøtt, og ble langtidssykemeldt. Året etter ble jeg innlagt på nytt. Jeg var veldig langt nede. Og ett år deretter ble jeg uføretrygdet.

Kristin, 46 år, Trøndelag:

Det var mora mi som fikk meg innlagt da jeg var 17 år. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det var for at hun skulle bli kvitt et problem. Jeg ble kasta inn på galehus, så kunne hun fortsette med det hun holdt på med, uten å bli tatt for det.

Marthe, 29 år, Rogaland:

Første gang noen la merke til at jeg skada meg og tok det opp, var på en konfirmasjonstur. Vi var i badeland. Det er vanskelig å skjule kutt når du har på badedrakt. En av lederne så det og tok meg med til presten. De tok det så sykt alvorlig. Jeg ble så satt ut. For meg handler aldri sjølskading om at jeg vil dø. Det har det aldri gjort. De ble kjempestressa.

Jeg måtte komme i samtale på mandagen, og presten kjørte meg til en helsestasjon for ungdom for at jeg kunne snakke med noen der. Det ble så mye. I begynnelsen handla det å skjære seg om å flytte den indre smerten ut. Å prøve å kontrollere en veldig indre uro. Så var det seinere at jeg var hjemme hos pappa og hadde egentlig tenkt å ta en overdose med tabletter, satt og regna på om det var nok. Det var litt forskjellige typer, stemningsstabiliserende, smertestillende og sånn, hadde ikke mengder av noe. Så skulle jeg bare skjære meg litt, men fikk melding fra pappa at han var på vei. Jeg ble superstressa, og måtte gjøre meg ferdig før han kom. Da kutta jeg dypere enn jeg hadde tenkt. Jeg har det arret ennå. På det tidspunktet hadde jeg holdt på med å skade meg lenge, men ikke så alvorlig. Etter det ble det ikke bra nok. Det var ingen vei tilbake. Jeg kunne ikke gå tilbake igjen til risp.

Håkon Bergseth

Behandling: – Jeg har fått flere diagnoser som ikke var riktige

Sebastian, 45 år, Hordaland:

– I 2006 ble jeg dårligere. Det var en fyllekule som varte et halvt år. Jeg klarte ikke å holde orden på medisinene. Jeg begynte enten å drikke eller glemte å ta. Jeg ble utredet for rus, men konklusjonen var at de psykiske problemene var de primære. Jeg har spilt i flere band. Den gøyeste konserten var i mai 2011 da vi var med og varmet opp for det danske pønkbandet «De høje hæle» og svenske «The branded» på rockeklubben Garage.

Jeg driver også med maling. Jeg har et prosjekt, Arcipelago Toscano. Jeg tenker på det som en slags trilogi. Det var en som ville kjøpe del to, men han fikk nei. «Du har ikke penger nok til det», sa jeg. Jeg spiller backgammon. Har vært med i NM. Det gøye med backgammon er at du har terningene. I sjakk kan du ikke slå de beste, men i backgammon kan du det, for du har terningene. Jeg har også gamblet litt. Jeg spiller litt på hest ennå. Og det har også hendt at jeg har shoppet litt for mye, og fått økonomiske problemer. Men min far har alltid hjulpet meg med å betale gjelden. I dag er jeg faktisk gjeldfri.

I 2013 begynte jeg å ta nye stemningsstabiliserende medisiner, forskjellige typer, og også medisiner for å få sove. En periode ble det for mye. Jeg ble overmedisinert og kunne ikke holde koppen, ikke spise suppe, kunne ikke snakke. I det siste har jeg vært plaget av at jeg har sovet for mye. I hele fjor kunne jeg stå opp klokken åtte om kvelden og legge meg igjen i tolv–ett-tiden. Da sover du 20 timer i døgnet og har ikke noe liv. Det er det verste selvmordet man kan ha. Det var noen som skrev det, vet ikke hvem det var.

Håkon Bergseth

Viola, 30 år, Trøndelag:

Jeg sluttet å spise og sove, og fôr rundt og sjekka potteplantene om det var avlyttingsutstyr i dem. Jeg tenkte at det patruljerte biler forbi huset og jeg var sikker på at noen skulle skyte meg, at det sto noen utenfor med en stor rifle. Alle ansikter kunne plutselig bli vansira og helt like. De bare stirra på meg. Det var så skremmende. Jeg klarer ikke å fungere. Du ser ting som ikke er der, du blir usikker og så vet du ikke, og så blir du redd – redd og redd og redd og redd.

Jeg trodde det kom utenfra, eller at jeg hadde en radio inne i hodet mitt som spilte av. Jeg begynte å filosofere og fant ut at det måtte være en chip som er operert inn i hjernen, sånn ca plassert her, og som tok inn signaler. Jeg drev og laga meg realiteter for hvorfor ting var sånn, at jeg hadde vært bortført av aliens som hadde operert meg, at de hadde blitt leid inn via staten. Og det er veldig avansert: Staten og aliens samarbeidet. De som jobba på psykiatrien var også fra staten og drev med forskning på meg når de skulle gi meg medisin. Men det ble feil, for jeg hadde også fått operert inn aliens-organer i kroppen og de var ikke kompatible med medisinene.

Jeg skjønte ikke hvorfor de skulle gi meg medisiner da, og nekta. Det var derfor de satte meg på tvangsvedtak nå sist, fordi jeg nekta å ta medisiner.

Makt og avmakt: – Jeg ønsker aldri å bli innlagt

Marthe, 29 år, Rogaland

– Jeg har god kontakt med DPS-en i byen. Jeg får komme og være der av og til, de kjenner meg.

– Ber du selv om å bli innlagt?

– Jeg ønsker aldri å bli innlagt og jeg har aldri, ikke på lenge iallfall, spurt om innleggelse sjøl, men de er gode til å se. De tilbyr alltid. Og da klarer jeg som regel å si ja, men det er et kjempenederlag. Når jeg har vært innlagt noen dager, går det bedre. Da kan jeg tenke: «Ok, nå er jeg her, må være her til jeg får kommet meg ovenpå». Det tar som regel sju–åtte–ni dager. Da kan jeg holde i mange måneder før jeg trenger en ny. Ti dagers innleggelse er perfekt. Da holder det lenger.

– Bruker du medisiner?

– Jeg går på Seroquel. Jeg har kutta ut andre antipsykotiske medisiner og også antidepressiva.

– Er de diagnosene du har riktige og fornuftige, tenker du?

– Da jeg fikk borderlinediagnosen var jeg kjempelykkelig. Jeg leste kriteriene og kjente: «Yes, det er meg, det er meg som er beskrevet». Men det er en utfordring fordi folk som har borderlinediagnose ikke skal ha godt av å være innlagt. Jeg har blitt innlagt på fredag og så er ut igjen på mandag fordi: «Du har ikke godt av å være innlagt». Det har gjort veien til hjelp vanskeligere for meg.

– Skulle du ønske at du kunne være mer innlagt?

– De årene jeg var dårligst, var det det eneste som fungerte og som jeg følte meg trygg med. Nå kunne jeg spart en del innleggelser dersom jeg hadde fått mer tid når jeg først er innlagt: At du får hodet ordentlig over vannet, istedenfor bare akkurat å bryte vannskorpa.

Håkon Bergseth

Famile og relasjoner: – Du skal liksom være så sterk at du takler enhver situasjon

Unni, 59 år, Oppland:

Vi er to personer som er psykisk sjuke, på hvert vårt vis. Når han ikke er i form, prøver jeg å få ham med i butikken, det er veldig viktig. Og han er veldig flink til å dra meg ut når jeg er dårlig, sjøl om jeg ikke vil. Vi har aldri vært sjuke samtidig.

Leif, 60 år, Oppland :

– Det var et sjokk for familien da jeg ble syk.

– Har dere barn?

– Vi har ingen felles barn. Hun har barn fra tidligere forhold, men de var voksne da.

– Hvordan tror du kona di opplevde det?

– Det var jo et sjokk for henne. Det gikk inn på henne. Hun var sykemeldt en periode. Jeg hadde behov for oppfølging.

– Hvordan var det å bli psykisk sjuk innenfor et militært system? Og på et sted som er så dominert av forsvaret?

– Det var litt tabubelagt, men jeg har prøvd å være åpen og ærlig. Det er mange som ikke anerkjenner psykiske lidelser i det hele tatt i forsvaret. Det er litt machokultur der. Du skal liksom være så sterk at du takler enhver situasjon, uansett hvor mye eller lenge.

– Hvordan har du møtt de holdningene?

– Jeg har jo truffet noen som ikke har syntes at det har vært så naturlig. Det har til dels vært vanskelig å forholde seg til. Det gjør jo inntrykk når jeg møter folk på butikken, om de hilser på deg eller ikke.

Navnene til de som forteller sin historie er endret for å beskytte deres identitet.