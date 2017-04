I takt med at skillet mellom tradisjonell høykultur og populærkultur viskes mer og mer ut, får krimforfattere flest stadig større oppmerksomhet, noe som ikke minst har vært merkbart i det lange oppløpet mot den institusjonaliserte påskekrimmen som vi nylig har lagt bak oss.

Men hvordan forvalter så de nasjonale krimkongene og dronningene og tronarvingene deres den smigrende interessen som blir dem til del? Har de noe vektig på hjertet? Eller er de mest opptatt av pludrende selvpromotering?

Glatt opptreden

Mye tyder på at det er den sistnevnte virkelighetsbeskrivelsen som er mest treffende. For et forfattersjikt som lever av å tegne opp maksimalt tilspissede konfliktlinjer i bokform, er det påfallende å se hvor glatt og friksjonsløst de opptrer i offentligheten, så vel enkeltvis som i større grupper.

Hvor er Jo Nesbø?

Man kunne uten altfor livlig fantasi forestille seg at en Jo Nesbø, en Jørn Lier Horst i beste sendetid kom med ildfulle utspill i debatten om kriminallitteraturen rent faktisk har en samfunnskritisk funksjon.

Man kunne forestille seg at sjangerens eskalerende voldsskildringer og søvngjengersikre hang til sadistiske massemyrderier, ble ettertrykkelig problematisert.

Man kunne forestille seg heftige ordvekslinger om hvorfor deler av den hjemmeavlede krimlitteraturen arter seg som en slags terapeutisk arbeidslivsprosa knyttet til ulike former for mannlige hersketeknikker under glasstaket på politihuset.

Man kunne forestille seg vilt divergerende holdninger til spørsmålet om hvorvidt krim kan være et fullverdig kunstuttrykk. Fra et klokkeklart og godt underbygget ja, til de som er av den oppfatning at beretninger om blodige forbrytelser og brå død bør innse sine egne begrensninger og stille seg tilfreds med å fungere som fengende litterær ferskvare.

Tabuer

Man kunne i det hele tatt forestille seg at krimforfatterne utfordret hverandre, ja, endatil tok avstand fra hverandre. Ikke på basis av personlige sympatier og antipatier, men på basis av en grunnleggende uenighet om hva en kriminalroman er eller burde være.

Dons Signe / Lund Joacim

Hvor frisinnede er krimforfattersjiktet når det kommer til stykket? Finnes det kan hende strenge, stillevirkende kontrollmekanismer og regelrette tabuer som stenger for fiksjoner som kunne ha utvidet vår forståelse av en kompleks og forvirrende samtid?

Selvgratulerende laug

Sett utenfra virker det under alle omstendigheter som om krimfolket utgjør et selvgratulerende og gjensidig bekreftende laugsvesen som tilslører latente uoverensstemmelser.

Ingen ønsker seg tilbake til 70-tallets polariserte og krampepolitiske kulturkamp, og kollegialt samhold og solidaritet er vel og bra, men er det for kravstort og urimelig å be om at forfattere som blir løftet så sjenerøst frem av en forbausende servil journaliststand, reflekterer en smule skarpere, innsiktsgivende og gjerne provokativt både over egne litterære frembringelser og andres?

Slik situasjonen er nå, forsterker fraværet av engasjert og poengtert meningsbrytning sjangerens kommersielle legning, der alt handler om å slå et spenningssøkende publikum i hodet med smarte markedsstrategier.