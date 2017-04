– Munchs store begavelse lå i hans evne til å male, sier Karl Ove Knausgård, – ikke bare det blikket så, men også de følelsene som blikket var ladet med.

– Munch brukte seg selv ved å forsøke å lage bilder til det han følte. Og da ble et bilde av en kålåker fylt av både skjønnhet, fred og død.

For mer enn ett år siden inviterte Munchmuseet Karl Ove Knausgård til å lage en utstilling med hans utvalg av Edvard Munchs bilder. Den åpner neste helg.

Mot skogen er blitt en annerledes og ganske så uventet utstilling. Her er det svært mange bilder vi aldri har sett før. Idet vi trer inn i utstillingens første rom, er det fullt av farger og lys, sol og vann, gutter som bader og kvinner som vanner blomster. Det er livsbejaende, vakkert, dekorativt – og ikke minst harmonisk.

Det er jo ikke det første man forbinder med Munch.

Pinlig å sammenligne seg med Munch

Identifiserer Karl Ove Knausgård seg med Munch? I så fall med hva? Er det slektskap mellom disse kunstnerskapene, Munchs og hans? I så fall hvilke, tenker han? Og ser han slektskap i de personlige livene, malerens og sitt eget?

– Det er pinlig å sammenligne seg med Munch, svarer Karl Ove Knausgård.

– Men jeg tror at alle som driver på med kunst og litteratur, har noen trekk felles. Det er i tilbaketrekningen vi kan åpne oss. Munch strevde med det sosiale. Det kan jeg kjenne meg igjen i, en bortgjemthet. Men Munch var mer enn de fleste stengt for verden.

Kunsten å se

Jeg hadde en overordnet ide for samtalene mellom Karl Ove Knausgård og meg. Det var Kunsten å se.

Er det noen kunst, da? spør han i sin nye bok. Den helt ferske Så mye lengsel på så liten flate er nettopp en bok om Munch, og den kommer ut i anledning utstillingen.

Ja, det kan være en stor kunst å se. God kunst er å se bedre, forbi det tilvente blikket. Selv var jeg midt mellom to øyeoperasjoner ved vårt første møte, og således påfallende opptatt av syn og blikk. Det gjelder i både konkret og overført betydning. Svært mye av vårt psykologiske språk er formet av øyets metaforer, som speiling, å bli sett, innsikt, refleksjon eller hensyn. Skam er beskrevet som blikkets sykdom, med fantasien om å bli avslørt av andre. Og ordet respekt kommer av det latinske for å se tilbake eller å se om igjen. Den respektfulle ser godt etter.

– Hva er det som gjør at man kan bli god til å se?

– Hmmm, nøler Knausgård.

– Det er jo så dobbelt. Det er altfor mye å forholde seg til, å ta inn, og derfor må vi beskytte oss. Det gjør vi automatisk. Om ikke kan vi bli overmannet. Vi kan ikke bare føle, vi må fungere også. Men det gjør at vi ofte ikke merker det unike ved et menneske eller et landskap. Å se bedre handler således aktivt om å fjerne slik beskyttelse. Jeg ser aldri godt i mitt vanlige liv, jeg ser ingenting, jeg er fjern, og husker ikke noe særlig. Men når jeg skriver, slipper jeg garden.

Fri fra det sosiale

– Hva skjer i skrivingen?

– Jeg blir fri fra det sosiale.

– Er det sosiale så anstrengende?

– Ja, det er det.

– Om du og jeg hadde møttes uten dette intervjuet som vår felles ramme, og vi ikke kjente hverandre svært godt, hvordan hadde det vært for deg?

– Jeg hadde nok ikke sagt så mye. Siden jeg vet hvem du er, hadde jeg blitt ekstra stille. Jeg løser ofte de sosiale situasjonene ved å bli stille. Det er noe annet i et intervju eller på en scene.

– Ja, vi skal ikke undervurdere beskyttelsen i sosiale roller.

– Før var jeg stille der også, men det går jo ikke.

– Hva hadde du tenkt at jeg tenkte om deg?

– Mest at jeg føler meg dum. Jeg blir opptatt av hvem jeg er, hva jeg sier, av skammen. Jeg gir ingenting, og da blir alt bare verre. Den selvrefleksjonen er en forbannelse. Da jeg var liten, var jeg utadvendt og glad. Jeg kan fortsatt være glad, men lukker meg mot verden. Da blir det et misforhold mellom hvordan jeg føler meg og hvordan jeg ser ut. Det er et stort problem.

– Ja, det er vanskelig å være åpen mot verden og å se andre om man er full av bekymringer. Bekymringer truer ikke minst empatien.

– Og det går ikke an å skrive med mye selvkritikk.

– Men skrivingen er blitt et frirom for deg, en frihet fra skammen?

– Ja. På enkleste nivå er det et fysisk sted for å komme unna de andre. Å si at man skal skrive, er en gyldig unnskyldning for å trekke seg tilbake. På et dypere eksistensielt plan er det et rom hvor jeg kan åpne meg for verden. Der er det ingen restriksjoner, ingen andre som sier noe, og jeg kan fri meg fra meg selv. Jeg har nettopp lest noe interessant om hjernen. Det var i en bok av en som heter David Eagleman. I The Brain – The Story of You skriver han blant annet om fjellklatrere. Skal de bli gode, må de bli så konsentrerte i det de gjør, at de glemmer seg selv. Da sier hjerneforskningen at det er mindre aktivitet i frontallappen.

– Som altså er vår mest moderne og avanserte hjerne under pannebrasken, som våre nære slektninger sjimpanser og orangutanger ikke har.

– Ved slik fordypelse i handlingen blir det mindre abstrakt tenkning, mindre planlegging og ikke minst: mindre selvrefleksjon.

I skrivingen, fortsetter han, klarer jeg å skape et nærvær til virkeligheten som den virkelige virkeligheten ikke har. Det er et veldig godt sted, som jeg heldigvis har funnet.

– Du får det til å virke ... hva skal jeg si ... deilig?

– Ja, det er deilig. Sånn tror jeg det var for Munch også. Det må ha vært sånn. Det var i malingen det skjedde. En viktig forskjell mellom Munch og meg er at jeg har fire barn og han hadde ingen. Jeg har så utrolig liten tid. Hadde jeg bare kunnet jobbet uhemmet. Barna mine synes jeg jobber kjempemye, men det er bare fem-seks timer mens de er på skolen. Det er ingenting. Dere leger jobber jo mye mer, det dobbelte. Men nei, sier de til meg, du er jo ikke lege. Den yngste datteren min forvekslet forøvrig ordet å jobbe med å røyke. Når jeg sa skal jobbe, så trodde hun det betydde å røyke.

Scener fra et skadet sjeleliv

Munch ble innlagt på dr. Jacobsons private klinikk i København. Han ble der i syv måneder.

– Munch hadde forsøkt det sosiale, fortsetter Karl Ove Knausgård. Jeg tror hans store traume var da søsteren døde da han var tenåring. Han mistet tilliten til livet. I 1908 var det stor krise. Han var dypt alkoholisert og hadde paranoide trekk. Han sluttet å drikke, trakk seg vekk fra menneskene og brukte maleriet som det stedet han kunne leve og utfolde seg. Det kan ligne på hvordan forfatteren Marcel Proust levde inne i romanen sin. Nå malte Munch hele tiden og så nesten ikke folk. Noe skjedde da han malte. Han åpnet seg mot verden. Å lage kunst handler vel så mye om å lete som å skape, å se etter åpninger mot virkeligheten. Etter denne livskrisen sluttet han også å male de bildene som boret seg innover i følelseslivet. Han sluttet å konfrontere de vanskelige tingene, som i 1890-tallsbildene Angst, Skrik, Melankoli og Sjalusi.

– Ja, dette er som scener fra et skadet sjeleliv.

– Etter dette borer han seg inn i den ytre verden. Han kunne stå overfor landskapene uten beskyttelse. Kunsten å male er å gjøre avstanden mellom det sette og malte så liten som mulig. Det er fortsatt en del angst i bildene som nå kommer, men han søker altså ikke innover, men utover til angstfulle landskap og forvridde menneskefigurer. Det er noe annet nytt som også begynner nå, nesten helt adskilt fra det som har vært før. Han maler selveste solen. Solen er fra 1911, altså rett etter krisen. Han malte også mye harmoni. Munch hadde helt fra starten søkt en balanse gjennom harmoniske bilder. Nå blir de flere. Men selv i de mest harmoniske bildene med mennesker i solfylte landskap som hører sammen, opplever jeg noe sårt, en melankoli. Det er en følelse av lengsel.

– Frakoblet? Han ser, men ser på avstand. Han maler det han ikke er en del av, og vet godt at han ikke er en del av det?

Gjenoppliver nyheten

Tilbake til utstillingen. Jeg spør Karl Ove Knausgård om den grunnleggende ideen bak hans Mot skogen.

– Jeg vil vise Munchs enorme bredde som maler, hans følsomhet og skaperkraft, og villskap ikke minst, uten å bruke de mest kjente Munch-verkene. Disse kjente bildene er blitt så ikoniske at vi bare får bekreftet det vi allerede vet. Nå er disse bildene så anerkjente og så solid plassert i kategorier at de kan stå i veien for å se åpnere.

– Du tenker altså at den kanoniserte «Munch» kan stå i veien for en friskere tilgang til Munchs bilder?

– Ja. Ved å vise ukjente bilder har jeg ønsket å gjenopplive risikoen, nyheten og det uventede fra første gang de ble vist. Første gang de ble vist, var det jo stor usikkerhet. Håpet mitt er at publikum da kan komme nærmere Munch og de enestående eksistensielle ladningene i bildene hans. Kanskje man da også kan tenke at noen av bildene egentlig ikke er så bra. Hva er egentlig et godt bilde?

Vi, min medkurator Kari Brandtzæg og jeg, har tenkt mye i stemninger og bevegelser i rom, ikke i enkeltbilder. Vi vil at det skal oppleves kroppslig. Vi fjerner det skolerte, som forklarende tekster og årstall. Utstillingen er laget som en enkel vandring, både konkret og mentalt. Den beveger seg fra den ytre verden, fra lys og landskap og det livsbejaende i det første rommet og så inn i noe mørkere landskap. Vi er på vei inn i skogen. Det er fortsatt landskapsbilder, men det blir villere og mer truende, og de tømmes for mennesker. Derfra går vi inn i det tredje rommet, til det indre. I dette rommet vil relasjonen mellom mann og kvinne stå sentralt. Her er det kaos og skjønnhet, nakent og sårbart. Her er det skisser og uferdige malerier, og mennesker uten tydelige ansiktstrekk. Munch var jo ikke interessert i kvalitet.

– Hva legger du i det?

– Han var interessert i gode bilder. Men for ham kunne det være et bilde som så helt uferdig ut. Han var ikke opptatt av det teknisk ferdige bildet, men av essensen. Et bilde kunne være ferdig idet han hadde fanget det han ville fange, selv om deler av det var umalt og malingen rant. Han hatet pynt og det vakre om det sto i veien for det følelsesmessig sanne.

Kolstad, Tom

Fakta: Karl Ove Knausgård Født 6. desember 1968 i Oslo. Forfatter og forlegger. Debuterte med romanen Ute av verden i 1998. Romanserien Min kamp har på norsk kommet ut i et opplag på rundt en halv million eksemplarer. Han er oversatt til 30 språk. Knausgård utgir i disse dager en bok om Edvard Munch, Så mye lengsel på så liten flate (Oktober forlag).

Leter videre

Munch handler mye om eksistensens essens. Christian Krohg skrev om sin kollega Munch at han ser bare essensen, og maler konsekvent denne. Bilder blir til sinnbilder – emblematiske, som det heter – for en tilstand. Det syke barn ble ikonet for å miste sitt barn, slik Skrik er det for angsten. Og maleriet Pubertet er selve bildet for ungdommeligheten. Gjennom det stiliserte og forenklede løfter Munch motivet opp fra de konkrete sammenhengene. Bildet forteller ikke en spesiell historie, men en universell historie om å være ung i det utydelige fysiske og mentale landskapet mellom barn og voksen. Det finnes mange slike bilder hos Munch.

– Har du selv et ideal for din skriving?

– Ja. Tenk på Franz Kafka og slottet, Thomas Mann og sanatoriet og Herman Melville og hvalen Moby Dick. Der forenes det realistiske og det symbolske som aller best. Det er et ideal. Dit har jeg slett ikke kommet. Jeg leter videre, men jeg har nesten gått den motsatte veien. Jeg løser opp formene.

– Hva betyr det?

– I de nyere bøkene mine, etter Min kamp, forsøker jeg å skrive om ting som ikke blir skrevet om. Jeg ønsker å se om igjen på ting, fordi vi i hverdagen ikke ser dem særlig godt. En vannspreder og en kaffekopp har ikke særlig status. Det handler om å se. Ved å gi også slike ting en omtanke kan de få en annen ladning. Jeg leste altså denne boken om hjerneforskning forleden, altså David Eaglemans The Brain – The Story of You. Der sto det interessante ting om synet. Synsinntrykk kommer inn i hjernen via øyet. De treffer synssenteret. Men når vi ser, går det like mye informasjon ut av disse anatomiske områdene som inn. Hva betyr det? Jo, at det å se handler mye om hva vi allerede har sett. Vårt syn på verden ligger der allerede som en modell. Det er ofte snakk om gjenkjennelse, en registrering som bekrefter noe allerede eksisterende i oss.

– Så vi ser i en viss grad med vår historie, våre minner, vaner – eller fordommer? Vi ser i kraft av hvem vi er?

– Ja. Synet er aldri alene. Selve synserfaringen preges av resten av vår organisme. Jeg har jo tidligere tenkt at det er slik, men da som en metafor for at vi ser verden via det tilvente. Men det er altså også en nevrologisk realitet. Forventningen om verden er viktigere enn verden.

– Og du ønsker gjennom språket ditt å gi oss nye måter å se på? Hvor viktig er det for deg å vekke følelsene mine når jeg leser?

– Jeg skriver nok primært for meg selv. Men det å skrive er jo alltid å henvende seg til noen. Jeg kunne ikke skrevet om det ikke skulle til et ferdig produkt. Ja, jeg vil vekke følelser. Det er interessant med følelser i tekst. Det er bare mulig å få andre til å føle sterkt når det er en viss avstand. Mitt beste eksempel er fra det sjette bindet av Min kamp. Barna og jeg besøker Linda på psykiatrisk avdeling. Jeg gråt da jeg skrev det. Det var intenst. Så sendte jeg det til min redaktør Geir Gulliksen. Det er ingenting på papiret, svarte han. Jeg måtte skrive om igjen flere ganger for å overføre intensiteten til papiret. Jeg kan ikke grine og skrive. Jeg måtte fjerne meg for at det kunne bli noe som rørte en leser. Jeg er opptatt av å kunne sette meg inn i tilstander, som å sette meg inn i mitt eget liv da jeg var 17 år. Jeg vil så nær som mulig. Men det er jo alltid en avstand, da jeg nå ikke er 17, men snarere 50.

Ble hånet

Det finnes også et fjerde og siste rom i utstillingen.

– I det siste rommet er vi i den ytre verden igjen, sier Karl Ove Knausgård, hos de andre, hos menneskene. Hele dette rommet skal fylles med portretter.

– Og mange av hans portretter er slik at vi ikke bare ser på dem, men de ser tilbake på oss. De setter blikket i oss. Munch krever noe i retur. Vi får øye på bildet, men bildet får også øye på oss. Det har jeg lært av den danske kunstkritikeren og nå direktør på Louisiana kunstmuseum, Poul Erik Tøjner. Munch kan være involverende ved å være konfronterende.

Karl Ove Knausgård følger opp.

– Jeg snakker altså om skrivingen min som stedet for å glemme min selvkritikk, sier han.

– Det skjedde aldri da jeg var i 20-årene. Da var det en intellektuell prosess. Jeg så meg selv og teksten utenfra. Det var først da jeg var 27 at det begynte å skje noe i skrivingen, og den ble markant bedre. Det skyldes at min redaktør Geir Gulliksen trodde på meg. Hadde ikke han kommet, så hadde jeg aldri klart det.

– Hva var det han så?

– Det vet jeg ikke. Jeg tror han tok en sjanse. Det var ikke så bra, det han så. Han sa bare at han ville se mer, og at vi kunne jobbe med en bok sammen. Det ble til min første roman, Ute av verden.

– Det ble vendepunktet?

– Ja, er du gal! Jeg ville ikke vært forfatter hvis det ikke var for ham. Måten han er på, som er så ekstremt befriende og aldri dømmende, bare opptatt av hvilke muligheter som finnes. Hvis det er knuter i teksten – for det er det jo – kan de åpnes opp bare ved å prate.

Fakta: Mot skogen – Knausgård om Munch Karl Ove Knausgård har kuratert sommerens utstilling på Munchmuseet, med flere malerier, grafiske trykk og skulpturer som aldri tidligere har vært utstilt. Utstillingen er laget som en bevegelse fra det lyse og harmoniske gjennom det mørke og kaotiske – tilbake til en mer kontrollerbar virkelighet. Utstillingskatalogen er skrevet av Karl Ove Knausgård. Utstillingen varer fra 6. mai til 8. oktober.

– Det er en svært fin historie om et forhold. Vi endrer oss via andre. Det finnes ikke et jeg uten et du.

– Sånn var det for Munch også. Han ble hånet for sitt helt nyskapende maleri Det syke barn. Men han hadde folk som så ham. Det gjorde at han tålte den krenkelsen. Man må ha noen man er trygg nok på, ellers går det ikke å gjøre den type ting som vi holder på med. Uten slike kunne han ikke ha malt Skrik. Det eneste jeg har skrevet som Geir ikke har lest, var et essay jeg skrev om ham i hemmelighet da han ble femti. Men ellers har han lest alt. Det er en veldig avhengighet, da.

– Avhengighet er vel ikke så farlig, snarere uunngåelig.

– Nei. Men jeg har aldri brukt ordet før på denne måten.

– Vi er grunnleggende avhengig av respons. Et spedbarn får mat og klær, men kan likevel dø om det ikke får kontakt og tilbakemeldinger.

– Ja, da vikingene lyste folk fredløse, var det en straff verre enn døden. I full isolasjon er man ingen.

– Det handler om tillit, fortsetter Karl Ove Knausgård. Jeg har ikke tillit til meg selv. Men jeg har skaffet meg mennesker som har tillit til det jeg gjør. Den tryggheten er helt avgjørende for at jeg skal risikere noe. Noe av det første jeg sendte til Geir, skammet jeg meg voldsomt over. Men det var nettopp dette han trakk frem. Det er et mønster. Når jeg er virkelig nervøs og urolig for noe, er det ofte det mest interessante. Man må ta sjanser.

– Ja, i den nye boken din om Munch skriver du om kunst og skam. Skammen er der, hos personen, hos Munch og deg, men uttrykket, et maleri eller en bok, må være fritt for skam, skriver du.

– Det er kjernen i kunst. Det handler om å overskride de vanlige kategoriene. Tanken på de andres dom gjør at man skammer seg over det man skriver. Skammen er således forskutt i tid. Den kan ikke være der når det skjer. Den kommer alltid etterpå. Men kunst må være et skamløst rom.