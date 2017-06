Nå skal Google lagre hva forbrukere handler i butikken

I kampen om å vinne annonsekroner har Google tatt teknologien et skritt lenger. Nå vil selskapet vite når du går inn i en forretning og handler.

Ved å sammenligne korttransaksjoner med digitale spor fra egne tjenester, kan algoritmer kartlegge når en reklame dukker opp på skjermen din og om det resulterer i et salg.

Google har drevet med den type sporing av netthandel lenge, det nye er at handel i butikk også kan overvåkes. Først og fremst er det amerikanske forbrukere som er omfattet.

Omfattende innsamling

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, tror det er lite sannsynlig at dette vil skje i Norge med det aller første.

– Vår foreløpige vurdering er at dette ville vært veldig vanskelig å få gjennomført. Vi tror at svært mange er skeptiske til å utlevere slike data. Det er strenge regler for hva slags informasjon man kan utlevere til en tredjepart, og det krever samtykke fra forbrukeren.

Praksisen har fått flere amerikanske personvernorganisasjoner til å reagere. Kritikken dreier seg i hovedsak om at det er en kraftig inngripen i privatlivet til brukerne, og legger vekt på at de aller færreste er klar over hvor omfattende innsamlingen av denne type data faktisk er.

«Dobbeltblind» kryptering

Google er tilbakeholdne med å fortelle nøyaktig hvordan systemet fungerer, og hevder at selskapet har tilgang på registre som omfatter 70 prosent av alle korttransaksjoner i USA. Google ønsker ikke å røpe hvem de kjøper informasjonen fra, og presiserer at partnerne som utleverer transaksjonsregistrene opererer innenfor lovens rammer. Men det er usikkert om kortholderne har gitt samtykke.

– Jeg synes det er fascinerende at når selskapene blir mer invaderende i innhentingen av data, blir de også mer hemmelighetsfulle, sier lederen i Electronic Privacy Information Center, Mark Rotenberg, til Washington Post.

Google understreker at informasjonen som brukes blir anonymisert og behandles som såkalt metadata der alle former for personlige markører og kjøpsinformasjon blir konvertert til koder. Selskapet kaller metoden «dobbeltblind» kryptering, og det har tatt flere år å utvikle den. Men helt sikker kan man aldri være.

– Anonyme data skal vi være forsiktige med å ha for stor tillit til, det går an å bryte anonymiteten, sier Bjørn Erik Thon.

Krypteringen fungerer på den måten at alle partene som utveksler informasjon ikke har tilgang på dataene til hverandre. Ved å holde det adskilt er tanken at det ikke skal være mulig å identifisere enkeltpersoner, de blir til anonyme tall som knuses i et stort datasystem.

Personopplysninger er blitt en egen valuta

Men en studie gjort ved Massachussetts Institute of Technology i 2015, kunne påvise at det er overraskende lett å identifisere personer ved hjelp av metadata fra kreditt- og debitkort. Forskerne brukte et datasett som omfattet 1,1 millioner brukere og alle korttransaksjonene over en periode på tre måneder.

Dato og sted knyttet til fire kortkjøp var alt forskerne trengte for å finne identiteten til 90 prosent av deltagerne i studien. Det sår tvil om det er praktisk mulig å ivareta anonymiteten til alminnelige forbrukere i en tid der «big data» blir stadig viktigere for å utvikle tjenester og drive innovasjon.

Og personopplysninger er svært verdifulle, fremhever Bjørn Erik Thon.

– Vi har studert hvordan personopplysninger er blitt en valuta med betydelig verdi, alt vi gjør på nettet kan analyseres. Det er nesten monopoltendenser, noe som ikke bare gjelder Google, men alle de store selskapene, sier han.

