Den britiske regissøren Paul Greengrass vil lage en film basert på Åsne Seierstads bok En av oss. Filmens produsenter har vært i kontakt med Breiviks advokat, Geir Lippestad, og Den nasjonale støttegruppa etter 22.juli. Greengrass har selv hatt samtaler med Seierstad, som sier til BT at «om noen skal lage en god film om 22. juli, må det være Paul Greengrass».

Jeg tror også at Greengrass vil kunne gi oss en vellaget film. Med filmer som Bloody Sunday og United 93 har han på en vellykket måte forent sin bakgrunn som dokumentarist med den kommersielle fiksjonsfilmens krav til spenning i skildringer av menneskelige tragedier. Men når han nå ønsker å lage en underholdningsfilm av den største tragedien på norsk jord siden Annen verdenskrig, bør vi være med å diskutere premissene for en slik angloamerikansk bearbeiding av en norsk historie.

Det er ingen tvil om at denne filmen i langt større grad enn nyhetsmediene og Seierstads bok vil kunne påvirke verdens forestillinger om hva som ledet til 22.juli og måten det norske samfunnet taklet tragedien på. Og når en så kompleks hendelse skal presses inn i kinofilmens trange rammer og høye krav til underholdningsverdi, vil det bli tatt dramaturgiske snarveier som vanner ut nyansene og skriver om historien på enkelte punkter.

Den norske åpenheten

Greengrass er ikke lenger en dokumentarist som søker sannheten. Han lager i dag underholdningsfilm innenfor høye budsjetter som er helt avhengig av stjerner for å finne finansiering. For min del blir jeg ukomfortabel av tanken på Tom Hardy som en demonisk Breivik og Matt Damon som hans heltemodige advokat, eller et tilsvarende scenario. For slik fungerer underholdningsindustrien.

Jasin Boland

Man må ha stjerner et stort publikum kan identifisere seg med, som kan ramme inn en lokal historie på en lettfattelig måte. Akkurat nå finnes et sterkt narrativ der ute som handler om at det åpne sivile skandinaviske samfunnet er en tåpelig illusjon. Ja, mange mener at vi nærmest ba om en slik tragedie ved å insistere på denne åpenheten, og president Trump er blant de som har ytret liknende synspunkter.

Greengrass er en liberal filmskaper som i likhet med Seierstad sikkert ikke faller for slike forenklinger. Men hva som blir hans tilnærming, vet vi jo ikke. Hvordan vil en angloamerikansk filmskaper vurdere den norske sikkerhetskollapsen under 22.7? Vil han sette den i direkte forbindelse med den «naive» norske åpenheten?

Det er krevende for de fleste utlendinger å forstå det åpne norske samfunnet og hvorfor vi viser hverandre så stor tillit. Men nettopp denne tilliten er hva som definerer oss, hva som er en sentral pustemekanisme i det sivile samfunnet.

Hvor er de norske filmskaperne?

Jeg ønsker selvsagt Greengrass og filmen velkommen. Men jeg frykter for hva som kan skje når et underholdningsmaskineri tramper inn i en lokal tragedie «for å fortelle sannheten», slik Greengrass bombastisk sier det til BT. Her har minst like begavede filmskapere gått i baret før ham.

Jasin Boland

Ikke misforstå: vi trenger blikk utenfra, det er helt sikkert ting vi er blinde for, eller ennå ikke makter å se. Men jeg ønsker ikke at den første store og definerende filmen om tragedien skal utspille seg på amerikansk, med store stjerner og Hollywoods krav om tilpasning. Nei, den første spillefilmen som definerer tragedien for verden der ute bør lages av en filmskaper med nærhet til kulturen og språket.

Jeg vet ikke om Seierstad har vært i kontakt med norske filmskapere, men jeg vet om én regissør som er godt rustet for en slik film: Erik Skjoldbjærg.

En fortelling om oss

I filmer som Nokas og Pyromanen har Skjoldbjærg vist at norske filmskapere i fiksjonsformat kan formidle virkelighetens tragedier med samme dokumentariske tilnærming og respekt som Seierstad tilkjenner Greengrass.

Norske fiksjonsfilmskapere har så langt holdt seg unna 22.7-komplekset og overlatt det til dokumentaristene. Jeg kan forstå vegringen, men vi risikerer dermed at andre tar kontrollen over fortellingen om oss selv.

Jeg har ingen illusjoner om at jeg kan eller bør bestille en «korrekt» norsk 22.7-film gjennom denne kommentaren. Det som skjedde 22.7 vil sive ut i kulturen i små og store dråper, uansett, og om vi virkelig trenger slike definitive filmatiseringer kan diskuteres. Men når den nå likevel kommer, bør vi være rede.

Film befinner seg i en framskutt posisjon der den mer enn noe annet kulturuttrykk kan påvirke og sette agenda. Og i en tid der vårt sivile samfunn er satt under kraftig press med den nye sikkerhetssituasjonen, vil en slik film fort havne i skuddlinjen og tas til inntekt for holdninger vi ikke vil vedkjenne oss. Da kan det være nyttig å ha noen egne narrativer vi kan tilby verden. Som Seierstad skriver i etterordet i En av oss:

«Dette er også en fortelling om Norge. En samtidsfortelling om oss».