Norsk møbeldesigner hedret med høythengende pris

Rybakken har fått Torsten og Wanja Söderbergs pris på en million kroner. Prisen regnes som verdens største i sitt slag, og gis hvert år til en fremstående formgiver i Norden. Rybakken var også blant de nominerte til Aftenpostens designkåring

Rybakken får prisen fordi han, som det heter i begrunnelsen, «evner å løfte design til et høyere filosofisk nivå». – Dette er noe jeg har drømt om, dagdrømt om, siden jeg gikk ut fra Högskolan för Konst och Design her i Göteborg i 2008. Denne prisen gjør at jeg kan jobbe i en litt roligere takt og ikke bare starte nye prosjekter hele tiden, sier en lykkelig Rybakken.

Rybakken er særlig kjent for lysdesign. Arbeidene hans omfatter både møbler og lamper, men også romlige kunstinstallasjoner. Rybakken har tidligere mottatt en rekke priser for sitt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

Rybakken startet utdannelsen i industridesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Rybakken bor og jobber nå i Göteborg.