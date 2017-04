– Operasjef Annilese Miskimmon må gjenoppbygge tilliten blant de ansatte

– Påtroppende operasjef må gjenoppbygge tilliten blant de ansatte i Operaen og spesielt til orkesteret, sier cellist og tillitsvalgt Jan Koop i Operaorkesteret.

Koop er tillitsvalgt i Musikernes Fellesorganisasjon ved Operaen.

Han den varslede avtangen til musikksjef Karl-Heinz Steffens for et stort tap for DNO&B.

Tirsdag kunne Aftenposten avsløre at Steffens går av som musikksjef i Operaen, bare åtte måneder etter at han tiltrådte i stillingen.

I sitt avskjedsbrev, som du kan lese i sin helhet her, kaller Steffens et fremtidig samarbeid med Miskimmon «umulig».

Påtroppende operasjef Annilese Miskimmon begynner ikke før august, men er allerede blitt involvert i flere konflikter.

DEN NORSKE OPERA & BALLETT

– Har spilt bort «goodwillen»

– Orkesteret ønsket Steffens. Jeg syns det er veldig synd at han og Miskimmon ikke klarer å jobbe sammen, fordi musikksjefen har gjort en fantastisk jobb med orkesteret, sier Koop videre.

– Miskimmon har spilt bort «goodwillen» som ny sjef. Nå må hun rette opp inntrykket, og vise at hun er annerledes enn hun virker som.

Koop kaller situasjonen særdeles uønsket, spesielt fordi det tok lang tid å finne en erstatter til den forrige musikksjefen, John Helmer Fiore.

Annilese Miskimmon har formidlet til Aftenposten at hun foreløpig ikke ønsker å besvare våre spørsmål.

Les kommentaren til Maren Ørstavik: «Ledelsesdramaet i Operaen er i ferd med å gli over fullkommen farse.»

– Samarbeidet har ikke fungert

– Styret må dessverre erkjenne at samarbeidet mellom Miskimmon og Steffens ikke har fungert som det skal. Årsakene skal vi bruke tid på å gå inn i. Det er for tidlig å stille noen diagnose for det, sier styreleder i Operaen, Anne Carine Tanum.

Hun understreker at styret uttrykker full støtte til Annilese Miskimmon som påtroppende operasjef.

– Først og fremst handler dette om samarbeid mellom ledere og hvordan løse konflikter på en god måte innomhus, sier styrelederen.

Hun slår fast at ledelsesmodellen med en administrerende direktør på toppen ligger fast, og at den nye operadirektøren Geir Bergkastet som tiltrer 1. august skal være med i arbeidet med å se på strategi, rollefordeling og kunstnerisk ansvar i operaen fremover.

– Mye taler vel for at styringsmodellen ikke fungerer optimalt?

– Vi skal se på den modellen vi har hatt for styringen av huset. Begrunnelsen for å ha en administrerende direktør på toppen er at Operaen har to sidestilte kunstformer, opera og ballett, sier Tanum.

Dan P.Neegaard

– Meget uheldig av den påtroppende operasjefen

Professor i ledelse, Grete Wennes ved NTNU, mener det er svært uheldig for Operaen at den påtroppende operasjefen uttaler seg om arbeidskontrakter for ansatte før hun har tiltrådt stillingen.

Les intervjuet med Annilese Miskimmon her: – Operasolistene er briljante, men jeg ønsker større fleksibilitet

NTNU

Professor Wennes skrev sin doktoravhandling om kunsten å lede kunstorganisasjoner og kalte den «Skjønnheten og udyret».

– Hun burde ventet med å si noe til hun var på plass og hadde lært Operaen å kjenne, sier Wennes.

Sterkt arbeidsvern i Norge

– På grunn av disse uttalelsene er det allerede skapt uro rundt henne som leder, og hun gjør det samtidig vanskelig for den sittende ledelsen å gjøre jobben, fortsetter Wennes.

Hun synes det er naturlig å rette oppmerksomheten mot styret ved Operaen.

– Hvis jeg var styreleder, ville jeg ha avklart med påtroppende operasjef om at jobben starter først ved avtalt tidspunkt og ikke før. Da først kan man ta tak i organisering av arbeidskontrakter og organisasjonsstruktur. Det er viktig at dagens ledelse får fullført sin jobb, og at styreleder legger til rette for en smidig overgang fra dagens til ny ledelse. Det kan kanskje skape ro i rekkene en stund, sier professor Grete Wennes.

– Rett frem og ærlig

Styreleder Anne Carine Tanum er uenig i kritikken.

– Innenfor operaverden er det vanlig med lange overlappingsperioder, fordi det tar lang tid å legge repertoar. At Annilese Miskimmon har vært til og fra i Operaen fra hun ble utnevnt, er derfor vanlig. Når hun møter folk på huset og får et direkte spørsmål, svarer hun ærlig hva hun mener om å bygge et ensemble, sier Tanum.

Tanum opplyser at blant kandidatene til operasjefstillingen ville de fleste bare bruke frilansere, mens Miskimmon ønsker å bygge et ensemble.

– Det er noe veldig rett frem og ærlig at hun svarer sine kommende kolleger hva hun ønsker, sier Tanum.

Hun minner dessuten om at styret skal legge strategi og vise retning for Den Norske Opera & Ballett, ikke gå for langt inn i enkeltsaker.

Kulturdepartementet: Full tillit til styret og ledelsens arbeid

I Kulturdepartementet følger de med i hva som skjer i Bjørvika.

– Vi har full tillit til styrets og ledelsens arbeid med å rekruttere nye ledere som kan bidra til at det fortsatt formidles opera og ballett av høy kvalitet til et bredt publikum, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet.

Han sier spørsmålet om ansettelsesforhold reguleres i tariffavtalen og er en sak mellom partene.

– Jeg har tillit til operaen som ansvarlig arbeidsgiver, og at dette blir behandlet på en skikkelig måte, sier statssekretæren.