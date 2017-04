Da Tina Schoolmester, geolog fra Belgia, feiret sin første norske påske i 2007, var hun ikke forberedt på alles hastverk med å komme seg til hytta. Et tomt kjøleskap var et dårlig utgangspunkt for en nylig påbegynt ferie, med stengte butikker fem dager på rad.

– Heldigvis var det noen som tipset om Joker.

Polske Katarzyna Lukaszek forsto ikke «hytte-greia» før hun dro på en hytte selv. Nå forstår hun godt hvorfor alle drar dit i påskeferien.

– Det er et tilfluktssted. Dersom du jobber mye, så blir fritiden med familien ekstra dyrebar. I Polen bruker vi fritiden vår på kjøpesentre, men den norske kulturen har inspirert meg til å være nærmere naturen og oftere koble fra TV og internett, sier Lukaszek, som grafisk designeren og har bodd i Tromsø siden 2012.

I påsketiden, som i alle andre tider på året, er det viktig for nordmenn å ha det koselig. Sett utenifra ser dette ut til å innebære mye stearinlystenning, mener Lukaszek.

– Jeg prøver stadig å få det koselig rundt meg, men jeg føler ikke at jeg er fullt ut uteksaminert om tema enda, sier hun.

Integreringsbok for utlendinger

Påskeegg, hyttekos og appelsin i solveggen er for nordmenn flest normale, og ikke minst ganske koselige, assosiasjoner til påskeferien. Sånn har det «alltid» vært, og sånn er det. For de mange utlendingene som bor i Norge og prøver å integrere seg, kan påsken være et mareritt.

– Den første hytteturen jeg dro på, holdt vi først på å fryse i hjel. Deretter holdt vi på å brenne ned hele hytta. Det verste er at jeg hadde gledet meg til denne turen fordi det bare skulle være med utlendinger og ingen nordmenn med de strenge reglene sine for hva man skal og ikke skal gjøre på tur, sier forfatter, blogger og policyrådgiver i Regnskogfondet, Lorelou Desjardins.

Ingen i turfølget hadde ullundertøy innerst, ilden i peisen ble matet med våt ved, og flammene ble etter hvert for store. Det tar tid å lære seg de norske turreglene.

Desjardins flyttet til Oslo i 2010 som 26-åring for å jobbe i Regnskogfondet. Hun er opprinnelig fra Frankrike og hjernen bak bloggen A frog in the fjord, kjent for å ta norsk kultur på kornet ved å se den gjennom en utlendings blikk. Nå kommer hun ut med bok med samme navn, om hvordan det er å være utlending i Norge, og alt hva det innebærer.

– Nordmenn har så mange normer de skal følge hele tiden. Som fjellvettreglene, eller at man ikke skal la stearinlys brenne om natten. Nå har jeg imidlertid skjønt at det er en grunn til at reglene er der, sier Desjardins.

God integrering er mulig

Men som hun skriver i boken: vellykket integrering er mulig. Det tar imidlertid tid, ifølge Desjardins.

– Jeg synes fortsatt de norske sosiale normene er vanskelig. Nordmenn er konfliktsky, sier sjeldent hva de faktisk mener og er vanskelig å lese på utsiden. I tillegg skal de alltid være så like alle andre, sier hun.

Men dobbeltmoralen er verst. Norske politikere snakker om å være et miljøforbilde for resten av verden, men tillater likevel dumping av gruveavfall i Finnmark og på Vestlandet – som ett av fire land i verden, ifølge Desjardins.

– Nordmenn er så glad i natur, drar på fjellet med én gang de har fri og synes det å kaste søppel i marka er skambelagt. Samtidig er det veldig lite folkepress i miljøsaker, for eksempel mot dumpingen av millioner av tonn gruveavfall. Jeg skjønner ikke logikken her, sier hun.

Hun har selvsagt sett på serien Skam, men ikke alle sesongene. Hun kjenner seg ikke igjen. Egen ungdomstid besto mer av politisk diskusjon enn sex.

– Jeg får mange e-poster fra Skam-fans verden rundt som leser bloggen min. Jeg har blant annet skrevet om russetid, og flere ungdom har spurt meg om hvordan de kan bli med på russetiden for å oppleve det William og Noora hadde. Jeg svarer som sant er, at det blir nok litt vanskelig.