Skam går selvsikkert inn i solnedgangen

Fakta:

Tittel: Skam Sesong 4

Vises: på nrk.no og skam.p3.no

Manus og regi : Julie Andem

Medv.: Iman Meskini, Josefine Frida Pettersen, Tarjei Sandvik Moe, Marlon Valdés Langeland, Ulrikke Falch m.fl

Det har vært en forunderlig fornøyelse å følge Skam-suksessen fra de første, semihemmelige klippene rullet ut på P3s nettsider i 2015.

I løpet av de tre første sesongene ble Julie Andems fortelling om ungdommer på Nissen Videregående en nasjonal suksess, skandinavisk snakkis, internasjonal kultserie og ettertraktet salgsobjekt.

I all begeistringen over suksessen er det viktig å ikke glemme at det ikke er flaks eller tilfeldig: Skam har hele tiden vært noe så enkelt som en overveldende god serie.

Problemer: svinekjøtt og klinende par under bønn

Og det fortsetter i sesong 4. Muslimske Sana i venninnegjengen er sesongens hovedperson, og en glimrende Iman Meskini får endelig utvidet seriens beste birolle.

NRK P3

Vi blir i tur og orden introdusert for hennes praktiske og følelsesmessige utfordringer: svinekjøtt på pizza når venninnene bestiller, irritasjon over griseprat når de samme venninnene prater, mammas press om at hun bør henge med muslimske venninner, og ukens dramatiske klimaks: snike seg til bønnetid på fest, men bli avbrutt av et klinende, klående par. Mellom dette har Sana også utviklet et godt øye til brorens kompis Yousef, og klippene mer enn hinter om at vi skal få servert et saftig sjalusidrama.

Gamle raphits og sprek norsk pop

Denne første episoden, eller ukentlige samling av de første klippene, viser da også alle kvalitetene Skam har bydd på i tidligere sesonger. Venninnegjengen skildres tett og intimt, den lette humoren bobler under overflaten og sjekkescenene er kleine på en morsom måte.

Det hele skildres til et tilstedeværende lydspor av gamle raphits og sprek, norsk popmusikk, og ser av og til mer ut som en frisk musikkvideo enn en dramaserie. Samtidig murrer seriens alvor gjennom hver eneste scene.

NRK P3

Hva er Sanas egentlige ståsted, og hvor vil hun? Mener hun alvor med tordentalene om anstendighet og respekt for sex, eller er det dét som er hennes ungdomsopprør?

Hvordan reagerer hun dersom det går som episoden varsler, at Vilde kommer tett på Yousef? Så mange spørsmål, så mange Skam-fangrupper å følge på Facebook! Når til og med en indignert Hans Rustad på Document.no har sett og omtalt Skam skjønner vi at det blir noen hektiske uker fremover.

Riktig å avrunde Skam etter fire sesonger

Skam skjøv norsk drama fremover noen meter da serien ble lansert, både kvalitets- og lanseringsmessig. Daglige klipp på nettet, nybrottsbruk av sosiale medier, skuespillere som ble skjermet fra pressen og et manus som oste av research og det utslitte uttrykket som likevel er så viktig: kontakt med målgruppen.

Serien gjør alt riktig også nå i sesong 4 (kanskje bortsett fra glippen om at Snoop Dogg synger avslutningen på «The Next Episode», det er Nate Dogg), men det er sannsynligvis smart å runde av med denne fjerde sesongen.

Det ligger i en innovativ series natur at den blir innhentet av inspirerte konkurrenter og kolleger, og med de kvalitetsgarantiene denne første episoden gir går serien selvsikkert inn i solnedgangen, forhåpentligvis i slow motion med en hard Robyn-låt som lydspor.