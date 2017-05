– Somaliere i skandinaviske land må bli mer hørt

I helgen arrangeres somalisk litteraturfestival på Litteraturhuset i Oslo for første gang.

Ifølge Åshild Lappegård Lahn, programkoordinator ved Litteraturhuset, har flere fått øynene opp for de yngre forfatterne fra den somaliske diasporaen som nå begynner å heve stemmen.

Disse er del av en «ny bølge» av poeter og forfattere med røtter i Somalia, men som har vokst opp i andre deler av verden. De skriver ofte om erfaringene med å vokse opp med én fot i somalisk kultur og én i et annet land, ifølge Lappegård Lahn.

– Jeg tror det er mange lesere, også norske, som kan kjenne seg igjen i tema som etnisk tilhørighet og det å søke etter egen identitet. Det treffer en nerve og er noe mange er opptatt av, sier hun.

Somaliere utgjør den største ikke-vestlige innvandrergruppen i Norge og den fjerde største gruppen av innvandrere, med over 28 000 personer, ifølge SSB. Mange nordmenn kjenner likevel ikke til litteraturen så godt, tror Lappegård Lahn.

– Det er på høy tid at vi utforsker denne nye bølgen av somalisk diaspora nærmere, og hva det er som gjør at vi berøres av den. Men først og fremst er dette utrolig god litteratur og poesi som flere burde få øynene opp for.

Fakta: Somalisk litteraturfestival En litteraturfestival med fokus på den yngre somaliske diasporaen, som gjerne har somaliske røtter og bor i et annet land. Arrangeres for første gang av Litteraturhuset i Oslo. Er del i Litteraturhusets mangeårige fokus på afrikansk litteratur. Se program for helgens somaliske litteraturfestival her.

– Somaliere i Skandinavia må bli hørt

Nadifa Mohamed, somalisk-britisk forfatter, er en av dem som anses som del av bølgen. Hun tror økt mulighet for utdannelse og et større publikum via internett har gitt flere somaliske forfatter, særlig i USA og Storbritannia, muligheten til å ta plass.

– Hver gang jeg er i Skandinavia blir jeg ofte bedt om å forklare hva somalisk identitet er. Det er åpenbart at somaliere i skandinaviske land må ta mer plass og bli mer hørt, sier Mohamed.

Fakta: Nadifa Mohamed Forfatter som er født i Somalia, men har vokst opp i Storbritannia. Skriver bøker om somalisk identitet. Hun har vunnet flere priser, og i 2013 ble hun kåret til en av «Best of Young British Novelists» av magasinet Granta.

Mange gap å fylle

Lite av Somalias historie er skrevet ned, ifølge Mohamed. Det som finnes er ofte nedfelt av kolonimaktene. Derfor er det mange gap å fylle av forfatterne selv. Gjerne ved hjelp av arkivsøk og ren intuisjon, slik Mohamed selv arbeider.

– Historien inkluderer ikke historiene til vanlige folk, men ofte ekstreme historier om for eksempel kannibalisme eller konflikt. Dette har formet folks tanker om Somalia og andre tidligere koloniserte land i Afrika til det bisarre, sier hun.

Ladan Osman, amerikansk poet med somaliske foreldre, skriver om hvordan bakgrunnen hennes har formet hennes identitet.

– Folk forventer at jeg skal oppføre seg som «kvinnelig», «muslimsk» og som «utlending», hva nå enn det er. Uansett om oppførselen min står til forventningene, så må jeg alltid forholde meg til at folk ser på meg med mistro. Kontrollørene på flyplassen prøver alltid å finne ut om jeg er terrorist, men det er jeg som blir terrorisert av at de hele tiden stopper meg og stiller meg ydmykende spørsmål. Jeg skjønner at det er snakk om redsel, men det er slitsom å hele tiden måtte tenke på hvordan folk ser deg, sier Osman.

Fakta: Ladan Osman Somalisk-amerikansk poet og lærer. Skriver dikt om sin somaliske og muslimske arv, samt om det å være kvinne. Dobbeltheten mellom amerikansk og somalisk identitet kommer ofte til syne gjennom hverdagslige situasjoner. Hun har blant annet vunnet den Sillerman First Book Prize for sin diktsamling The Kitchen Dweller's Testimony.

Borgerkrigen former fortsatt stereotypene

I tillegg står den muntlige fortellertradisjonen sterkt i Somalia. Særlig i poesien, som var folkets kunstform og ikke elitens. Dagens somaliske skriftspråk kom først på plass i 1972, og det somaliske språket ble ikke et offisielt språk før i 1973, ved siden av arabisk.

Sofia Aidid, doktorgradsstipendiat i afrikansk historie ved Harvard University i USA, har moderne nordøst-afrikansk historie som hovedfelt. Hun mener borgerkrigen i Somalia i 1988 og statskollapsen i 1991 gjør at verden fortsatt assosierer Somalia (og store deler av Afrika generelt) med fattigdom og konflikt.

– Også fremstillingen i populærkulturen er alltid av et ahistorisk Somalia som ikke fantes før borgerkrigen, med lite fokus på menneskene eller den mer komplekse historien deres, skriver Aidid i en e-post til Aftenposten.

Som følge av borgerkrigen, flyktet hundretusenvis av somaliere. Dette har påvirket den somaliske litteraturen til ikke lenger bare være «somalisk», mener hun.

– I dag er det flere forfattere i den somaliske diasporaen med flersidige identiteter. De skriver gjerne om identitet, kulturelle konflikter, å ikke høre til, nostalgi, men utforsker også et bredt utvalg av andre tema. Somalisk identitet er blitt en ganske mangfoldig kategori for å gjøre plass til alle de som lever i utlandet.