Fakta: Pelléas og Mélisande Den Norske Opera: Pelléas og Mélisande av Claude Debussy. Libretto av komponisten, basert på et teaterstykke av Maurice Maeterlinck.

Regi: Barbora Horáková Joly

Musikalsk ledelse: Karl-Heinz Steffens

Med: Suzanna Hurrell/Ingeborg Gillebo, Edward Nelson, Paul Gay , Aksel Rykkvin/Mathis Manger Winther, Randi Stene, Anders Lorentzson, Ludvig Lindstrøm, Den Norske Operas orkester og kor

Spilles også 22., 24., 28. og 30. april

Regissør Barbora Horáková Joly har tydeligvis ønsket å understreke hvordan den unge kvinnen Mélisande er et offer: først har hun vært utsatt for et overgrep og trolig fortrengt hvor hun kommer fra, uten identitet blir hun så et offer for mannen (Golaud) som finner henne i skogen, gifter seg med henne og siden dreper den yngre halvbroren sin (Pelléas) fordi han ser kjærligheten mellom kona og ham.

Mélisande er også offer for skjebnen det er å føde barn - man kan som kjent dø av det - og går ut av til slutt operaen med tilsølt kjole og blod rennende ned innsiden av bena, slik hun ble funnet i åpningsscenen.

Erik Berg, Den Norske Opera

Regi og scenografi forskjønner med andre ord lite i denne forestillingen: slottet fra originalen er blitt et kjølig, flislagt sykehusinteriør (med en kunstig hage), fontenen der Melisande mister gifteringen mens hun flørter med Pelléas er en dusj, og havet, himmelen og grotten må vi bare se for oss når sangerne beskriver dem. Også scenen der Mélisande lar sitt utrolig lange hår henge ut av tårnvinduet så Pelleas kan kjærtegne det, er erstattet av en, med all respekt, nokså triviell «het» omfavnelse.

Psykologiske dyp, vakker musikk

Kjærlighetshistorien er ulykkelig og menneskene sosialt skakkjørte, folket sulter og den gamle kongens klokskap strekker ikke til. Og likevel tenker jeg: våg å dra i operaen og opplev Debussys opera når den er i byen – for første og kanskje siste gang på lenge!

For Pelléas og Mélisande er et helt eiendommelig moderne og vakkert, dypt følt verk slik det bølger fram fra orkestergraven og gjennom sangen. Her er ingen smektende arier og duetter, men dialogene er så omhyggelig instrumentert og psykologisk kloke og klangkunsten til Debussy så særegen at bare det å få høre alt gjort live, er verdt en tur til Bjørvika. Også på en kveld som onsdag denne uken, med et orkester som leverte litt på det (u)jevne. Musikalsk impresjonisme høres ikke ut til å være operaens sjefdirigent Karl-Heinz Steffens’ aller sterkeste lidenskap.

Erik Berg, Den Norske Opera

Desto mer fascinerer den symbolistiske dimensjonen i teksten: vann og lys går igjen nærmest som bærende roller i dramaet, sammen med den mørke skogen og det knugende slottet, med sine vinduer, dører og tunge porter. Tidvis fanger også Ralph Meyers scenografi inn noe av dette spillet, i finurlige skift mellom ulike scener og rom der musikken får folde seg ut.

Flotte sangere

Enda mer ære skal likevel solistensemblet ha, som innenfor de kjølige, barske rammene og med en trass litt stive positurer sang liv, sårbarhet og varme inn i stoffet: tenoren Edward Nelson lyste som unge Pelléas, bassbaryton Paul Gay viste et stort register både sanglig og scenisk som den mer og mer plagede Goulaud og Anders Lorentzson og Randi Stene var sterke i rollene som eldre konge og (lett alkoholisert) mor. Ikke minst leverte guttesopran Mathis Mange Winther fra barnekoret, som alternerer med Aksel Rykkvin i rollen som Yniold, gripende innslag.

Sopran Susanna Hurrell ble hentet inn på kort varsel som Mélisande og har gjort en lysende innsats med sin renskårne stemme og innlevde sceniske fremtoning. Samtidig har jeg en kvalifisert mistanke om at Ingeborg Gillebo som kommer tilbake etter sykdom for å synge de fire neste forestillingene vil tilføre enda mer kraft av kjøtt og blod til Mélisande – og kanskje slik gjøre karakteren til et litt mindre skjørt offer? Det kan altså være verdt å sjekke ut.