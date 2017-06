Etter at festivalen ifjor ble arrangert i amputert format over kun én dag på Sukkerbiten, er Norwegian Wood i år tilbake på hjemmebane i Frognerbadet, med en full line-up bestående av kun norske artister.

Monica Strømdahl

Imponerende start med Jaga Jazzist

Passende for tjuefemårsjubileet til den populære festivalen – vi har nok av gode artister å ta av på hjemmebane. Ingen ringere enn Susanne Sundfør står for kveldens avslutning, etter en imponerende forestilling av Jaga Jazzist som satte stemningen for småmørk synthlek.

Skyet vær la ingen demper

Været har skyet noe til etter en svært lovende start for festivalens første dag, men det er fremdeles lyst, og det er et blidt, avslappet publikum som sitter samlet i bakken foran scenen.

Noen har sågar begynt å reise seg, klare for å ta ut oppspart energi. Det er ikke direkte fullpakket, men greit oppmøte på en torsdag kveld.

Elektroniske og suggerende

Sundfør inntar elegant scenen, og blir møtt av applaus – publikum begynner å våkne til live. Hun går rett på sak, og åpner med vakre «Walls» fra debutalbumet. En avslappet start, med et lite kor som bidrar til den duse stemningen. Lyden i det naturlige amfiet er i det hele tatt god, med fin definisjon mellom enkeltinstrumentene.

Sundfør og kompani følger opp med «Dear John» i det samme bedagelige uttrykket, før koristene går av, og «White foxes» setter igang. Vi er nå inne i det elektroniske og suggerende som Sundfør har perfeksjonert over sine siste plater, med bass som får det til å riste i bakken. Dette får også publikumet til å bevege mer på seg.

Elektronisk pop som er lett å like

Spellemannprisvinneren har holdt på i over ti år, og later ikke til å ha gått tom for krutt. Den dynamiske stemmen ljomer utover hele Frognerbadet, og sannsynligvis også ut i større deler av Oslo.

For de uinnvidde: Hun lager elektronisk pop som tidvis flørter med moderne klassisk og mer eksperimentelle uttrykk. Lett å like, med andre ord. Hun er for tiden aktuell med den nye singelen «Undercover», som kom uten forvarsel forrige uke, sammen med lovnad om et nytt album allerede i august.

Låten følger hennes tradisjon for velarrangert, kontemplativ pop, denne gangen i en nedstrippet innpakning. Vi får også en annen smakebit fra det nye materialet, som kan tyde på at det blir en mer neddempet affære, med fokus på sangerinnen og pianoet hennes.

Drivende hit-låter

Drivende «Accellerate» blir et klart høydepunkt denne kvelden. Sundfør danser rundt til den stødige rytmen, som gnager seg inn i øregangene til alle i en mils omkrets. Energisk, og svært tøft. Den går pent over i lekre «Fade away», i en ekstra funky innpakning for anledningen. Slikt blir det liv av.

Nydelige «Memorial» blir nok et høydepunkt. Den lette og drømmende låten har mye emosjonell tyngde i fremføringen, og publikum later til å være bergtatt. Balansegangen mellom sjelfulle ballader og røffere energiutblåsninger fungerer i det hele tatt utmerket.

En av landets største artister

«The brothel» gir en siste dose med treffende, hypermelankolsk stemning, før «Delirious» stemmer i. For en låt. «Slowly» får gleden av å avslutte ballet for denne gang.

Susanne Sundfør viser hvorfor hun er en av landets største artister, og hvorfor hun er valgt blant headlinerne i Norwegians Wood helnorske satsning. Det er en kraftfull opplevelse.

Fakta: Susanne Sundfør Norwegian Wood, Frognerbadet, publikum: 2500.