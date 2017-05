Vi elsker svenskene, men de elsker ikke oss tilbake

Det skiller bare ett år i antall deltagelser i verdens største musikkonkurranse mellom Norge og Sverige, viser tall fra tallknuserne i eschome.net. Siden 1956 har Norge og Sverige deltatt henholdsvis 55 og 56 ganger.

Likevel viser stemmetallene fra disse årene at myten om at Norge alltid får tolv poeng fra våre svenske naboer ikke stemmer.

Siden 1957 har Norge gitt Sverige 365 poeng i Eurovisionsammenheng, det gir et snitt på over 6 poeng hvert eneste år. Til sammenligning har Danmark blitt servert 241 poeng i samme tidsrom, et snitt på fire poeng.

Men dette betyr ikke at svenskene er like gavmilde tilbake. I løpet av de siste seksti årene har svenskene gitt de norske bidragene totalt 230 poeng, et snitt på 3,8 poeng. Det er et poengmessig gap på 245 poeng mellom hva vi har gitt og hva vi har fått i retur fra de blågule. Til sammenligning er differansen på det vi har gitt til danskene, og det vi har fått i retur, på 62 poeng.

– Ikke overrasket

Furulund, Svein Erik

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Svensk musikk har bestandig vært mer populært i Norge enn vice versa. Og musikalsk sett har vel vi i Norge følt oss som en lillebror i forhold til svenskene. Hva som er en bra låt er vel ikke alltid målbart, men jevnt over gjør jo svenskene det bedre enn oss resultatmessig i ESC, så da har kanskje kvaliteten vært litt bedre da, sier Morten Thomassen, leder av OGAE Norway (Organisation Générale des Amateurs d'Eurovision), den norske MGP-klubben.

Han er i år på sin 25. finale i Eurovision Song Contest.

Totalt har vi fått syv tolvpoengere fra svenskene siden Nora Brockstedt deltok med sin «Voi Voi» i 1960. Hun fikk for øvrig null poeng fra svenskene. Det samme gjorde de norske artistene også de neste fire årene.

Først i 1966 fikk Norge sine første poeng fra svenskene, da serverte Sverige tre poeng til Åse Kleveland og «Intet Er Nytt Under Solen.»

Scanpix

I 1979 fikk Anita Skorgan ti poeng for «Oliver». Det var ny svensk poengrekord til Norge. Den første tolvpoengeren kom, ikke overraskende, i 1985 med «La Det Swinge». Syv ganger har vi fått tolv poeng fra Sverige i løpet av seksti år. Til sammenligning har Norge servert svenske tolv 12-poengere og elleve ganger null poeng.

Syv tolvere

– Nei, vi kan ikke alltid regne med støtte fra Sverige og sånn skal det i grunn være. Man skal stemme på en låts kvalitet og ikke geografisk tilknytning, sier fanklubblederen.

Men det er langt fra hvert år vi får poeng fra naboene. Hele 17 ganger har svenskene unnlatt å gi oss så mye som ett poeng. Blant annet i 1993, da Silje Vige endte på femteplass i finalen i Dublin med totalt 120 poeng. Dette året valgte Sverige å gi Norge null poeng. Da fikk vi heller ikke poeng fra Danmark. Derimot fikk Silje Vige tolv poeng fra Finland.

DAVID MDZINARISHVILI / X01222

Tallene fra eschome.net viser også at svenskene ikke alltid er helt konsekvente. I 2012 ga svenskene Tooji ti poeng i semifinalen. I selve finalen derimot, fikk Norge kun 3 poeng og Tooji endte sist av samtlige, en plass Norge for øvrig har endt opp på hele 11 ganger. Til sammenligning har Sverige hatt kun to sisteplasser, den siste var i 1977 med «Forbes».

– Jeg tror det er stor forskjell på hvem som stemmer i semifinalen i forhold til finalen. Har en følelse at det er mest die-hard-fans som bruker penger på semifinalen og så kommer hele befolkningen inn og sier sin mening i finalen, sier Thomassen.

Men tallene fra eschome.net viser også at noen land sjelden eller aldri gir Norge poeng. Marokko, som har deltatt i Eurovision en enese gang, har gitt Norge ett eneste poeng.

Ebba Adielsson, programsjef i Sveriges Television sier til Aftenposten at tallene ikke er så overraskende.

– Sverige er jo det landet i Norden som vunnet flest ganger, og da er det statistisk sannsynlig at vi også får flere poeng fra nabolandene enn det vi gir tilbake. Sverige er også et land som har fått desidert flest poeng av samtlige gjennom Eurovisionhistorien, sier hun.

Hun vedgår at det svenske folk ofte blir svært skuffet hvis de ikke får poeng fra sine naboland.

– Og det gjelder spesielt Norge, som vi har et spesielt nært bånd til, sier hun.