– Jeg har tre barn hjemme. De er på kino to ganger i uken, og ser Netflix utenom. Det er ingen konflikter mellom strømming og kinobesøk. Noen filmer vil de se på stort lerret for å bli blåst over ende. Noen filmer vil de se på Netflix. Det er to ulike visningsformat. Faktisk er Netflix en berikelse, for de får oppleve filmer og filmskapere de ellers aldri ville oppdaget, sier Smith foran verdenspressen i Cannes.

– Kinoene må leve

Smith er del av den internasjonale konkurransejuryen som blir ledet av den spanske mesterregissør Pedro Almodóvar. Sammen med de andre jurymedlemmene, Maren Ade, Jessica Chastain, Gabriel Yared, Fan Bing Bing, Park Chan-Wook, Paolo Sorrentino og Agnes Jaoui, møtte de pressen i forbindelse med festivaloppstart.

Arthur Mola / TT / NTB scanpix

Og der var Netflix-trusselen et naturlig tema. To av filmene i hovedprogrammet, Bong Joon-hos Okja og Noa Baumbachs The Meyerowitz Stories, begge fylt opp med Hollywood-stjerner, er finansiert av Netflix som skal ha dem ut på sin strømmetjeneste parallelt over hele verden – i 190 land.

Dette har skapt så mange konflikter at Cannes-ledelsen har bestemt at alle filmer som skal konkurrere om Gullpalmen i fremtiden, må ha en fransk kinodistribusjon.

Pedro Almodóvar var klar i sin tale: Han vil ikke være glad for å gi en pris til en film som ikke blir vist på det store lerretet.

– Jeg vil at alle filmene mine skal vises i 190 land, men da også på kino. Dette er veldig viktig debatt. Digitale plattformer er blitt et nytt visningssted for vårt arbeid, for bilder, men disse plattformene kan ikke erstatte kinoene. Vi må ikke forandre det som har vært. Ny teknologi skal selvfølgelig feires, men så lenge jeg lever skal jeg kjempe for at også neste generasjon skal få oppleve den hypnotiske følelse av å se noe på et stort lerret. Vi må føles oss liten og ydmyk der i kinosetet for å bli skikkelig fanget, sa Almodovar.

– Heller komfortabel enn sexy

Det var dette som gjorde at Smith ville forsvare Netflix, og sikkert det faktum at sønnen, Jaden, spiller i Baz Luhrmanns Netflix-serie «The Get Down».

– Ungdommen bruker kino. De ser bare ikke alt der, sier Smith.

Les også:

ERIC GAILLARD / X00102

Han gleder seg veldig til å se 2–3 filmer daglig de neste ti dagene.

– Jeg er fra Vest-Philadelphia. Det er veldig langt fra Cannes, selve prestisjen i filmindustrien. Mest av alt er jeg her for å lære. Man vet aldri på forhånd hva som vil skje. Det bør bli noen gode diskusjoner nå juryen kommer sammen. For det er en ganske variert gjeng. Det tøffeste blir nok å komme seg opp til halv ni-visningene om morgenene. Det er viktig å komme seg til sengs hver kveld, sier Smith.

I fjor fortalte jurymedlem Kirsten Dunst at hun brukte 28 forskjellige antrekk på 12 dager. For det er mye opp og ned den røde løperen, i tillegg til gallamiddager.

– For å ikke være dårligere: Jeg har med meg 32 antrekk. Det var en spøk. For det er så varmt i Cannes nå, at det er viktigere å føle seg komfortabel enn sexy, sier Smith.