1993: Duran Duran, korrupsjon og italienske TV-stjerner

For et par år siden lanserte italienske Sky 1992, en intrikat og delikat fortalt serie om myndighetenes forsøk på å rydde opp i korrupsjon og koblinger mellom mafia og politikk. Sesongen besto av seks historier som ble vevd inn i hverandre, hentet fra en tid da Operasjon Rene Hender røsket opp i italiensk politikk og samfunnsliv. Oppfølgeren heter naturligvis 1993, og tar sultent opp spaghettiskjeen der forgjengeren stoppet.

Ekssoldat med hengeløkke i parlamentet

Italia er rystet i grunnvollene etter Operasjon Rene Hender, og i kulissene tripper mediemagnaten Silvio Berlusconi. I likhet med Donald Trump hadde han nok av folk rundt seg som mente han burde satse alt på landets øverste embete, og som med Trump tok det lang tid før Berlusconi kastet seg inn i den politiske ringen. 1993 følger delvis Berlusconi, men hovedpersonene er fiktive politikere, talkshow-verter, journalister og unge jenter som er villig til å gjøre det meste for å komme på TV.

Vi følger blant annet ekssoldaten Pietro Bosco, som er blitt politiker og finner det for godt å dingle med en hengeløkke i parlamentet for å provosere politiske motstandere. Som i forrige sesong er han den perfekte nikkedukken for høyrevridde, kaosglade spinndoktorer, men begynner etter hvert å få kraftig egen vilje. Den krasse Bosco er også besatt av TV-stjernen Veronica Castello, som bruker tiden mellom kokainstriper og rødlys i TV-studio til å grue seg til hun én dag blir for gammel til å være deilig på TV.

Litt forvirrende

Om det finnes en helt i 1993, er det Luca pastore, den unge statsadvokatassistenten som er villig til å gå den ekstra kilometeren som trengs for å få stilt mektige menn for retten. Hovedpersonen i Italias gater og kontorer er uansett Leonardo Notte, reklamemannen som ser noe mektig, statsmannsaktig i Milan-eier og medieeier Silvio Berlusconi. De to første episodene viser deler av storheten 1992 kulminerte i, men de stadige hoppene mellom karakterene gjør det fort forvirrende om man ikke kjenner til forhistoriene. De fleste karakterene er med videre fra forrige sesong, og det blir knapt forklart noe som helst før handlingene på nytt veves inn i hverandre.

Vasser i prostituerte og kokain

Det tar likevel to episoder før Berlusconi blir varm nok og gatene eksplosive nok, men da ser 1993 ut til å bli det samme, glimrende historiske dramaet det var i sin første sesong. Lydsporet består av Duran Duran og Smashing Pumpkins, og i likhet med 1992 klarer 1993 på ypperlig vis å sende seeren bak i tid til tidlig 90-tall.

Dette er en tid pre-mobiltelefon, sosiale medier er ikke noen trussel for politikere som vasser i prostituerte og kokain, og det eneste som betyr noe for oppmerksomhetssyke unge mennesker er å komme på TV. Denne fordums verden blir stemningsfullt og fargerikt skildret i 1993, og gjør serien til både sterkt drama og spennende historietime. Man blir litt klokere på de siste tiårs utvikling i det politiske landskapet i Italia av å se på 1993.

Kan konkurrere med de beste

Italienerne har for alvor fått sving på seriesakene det seneste tiåret. Det begynte med den moderne mafiaklassikeren Il capo dei capi i 2007, før Romanzo Criminale ble en fulltreffer med sine to sesonger i 2008 og 2010. Sammen med Gomorrah utgjør de tre seriene det beste som er laget om mafia for TV det siste tiåret, mens 1992 og 1993 viser at italiensk dramaproduksjon kan konkurrere med alle andre på strømmetjenestene verden over.