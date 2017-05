– Jeg tror vi fremdeles følger Paradise Hotel fordi vi liker å føle oss smartere enn deltakerne. Vi ler når de dummer seg ut og føler oss bra når vi vet bedre, sier Lars Joakim Ringom.

Det er 16 år siden han gikk måpende ut av huset på Fornebu til hylene av 5000 tilskuere og tok imot én million kroner i premie. I 2001 gikk han fra å være en arbeidsløs 23-åring med dreads, til å bli landets første vinner av Big Brother og en av Norges største kjendiser.

– Jeg hadde ikke peiling på hva jeg var med på og visste ingenting om hva jeg gikk til.

Den første dynesexen

Unggutten visste bare at de skulle være innelåst i et hus.

– Da jeg var der inne, tenkte jeg flere ganger på hvem som gadd å se på oss. Vi gjorde jo ingenting, og vi visste at TVNorge ikke fikk lov til å vise mye sex, selv om det var mye sex i huset, fordi folk kjedet seg. Jeg måtte til slutt sove ute i badstuen, sier Ringom.

Du husker det kanskje, de mørke klippene av to silhuetter under en hvit dyne som går opp og ned. Lyden av en mann som stønner. Det var det. Det første TV-klippet av reality-sex.

Neste uke avsluttes niende sesong av Paradise Hotel Norge. En deltager blir noen hundre tusen kroner rikere, og seerne har fått flere avslørende sex-klipp.

20-års jubileum

I år er det 20 år siden konseptet reality-TV ble utviklet. I 1997 var Sveriges allmennkringkaster (STV) først i verden med å satse stort på reality, nærmere bestemt Expedition: Robinson.

Aldri før hadde TV-produsenter laget underholdning av å plassere en gruppe helt vanlige mennesker i en lukket sosial virkelighet og få dem til å konkurrere om en gevinst. Nå skulle man se på folk som var seg selv. 110 prosent.

Den gang gikk konseptet under navn som «kikkersåpe» og «drittsekk-TV». Flere kritikere var skeptiske, og mente blant annet at det var fordummende for seerne og farlig for deltakernes psyke.

Mange av de samme elementene som ble introdusert i 71° nord og Robinsonekspedisjonen i 1999, samt i Big Brother i 2001, er fortsatt med: iscenesetting, et sosialt spill og casting av vanlige folk.

«Trash-TV» er ikke et ukjent begrep i dag heller. Likevel ser i snitt 258.000 nordmenn hver episode av Paradise Hotel. 71° nord kjendis sees av 329.000 i snitt, ifølge Discovery, mens Farmen kjendis, tidenes suksess på TV2, hadde et snittseertall på hele 973.000.

Nordmenn får stadig høyere utdanning og realitysjangeren har fått harde konkurrenter i strømmetjenestene Netflix’ og HBOs TV-serier.

Hvorfor appellerer realitykonseptet likevel fortsatt så sterkt til oss?

Fakta: 71° nord En norsk reality-TV-serie som har gått på TVNorge siden 1999. En gruppe deltakere skal ta seg fra Lindesnes til Nordkapp. Ferden er inndelt i faser og én deltager sendes hjem i hver episode. Deltakerne er oftest vanlige mennesker, men det har også vært vist flere kjendisversjoner. En større pengepremie tildeles vinneren. I 2005 og 2006 vant 71° nord TV-prisen Gullruten i klassen beste reality. Åse Marie Bendiksen, i dag direktør i TV3, hadde ideen til konseptet. Det er solgt til mange europeiske land. Programmet hadde knappe 113.000 seere i snitt pr. episode i 1999. I 2011 nådde det en topp på 439.000 seere. I fjor hadde programmet 294.000 seere, ifølge mediesjefen i Discovery. Programmets kjendisversjon hadde 397.000 seere i snitt.

Stor appetitt på følelser

– Da reality-TV kom, hadde publikum stor appetitt på å se vanlige folks følelser og reaksjoner på nært hold. Det har vi fortsatt, sier Gunn Enli, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Reality gir et innblikk i andre sider ved virkeligheten og det å være menneske. Det skaper ofte en gjenkjennelseseffekt, mener Enli. Opplevelsen av nærhet til deltakerne gjør at vi foretrekker å se norske fremfor internasjonale realityserier.

I begynnelsen ble det hevdet at sjangeren bare var en døgnflue. Men fordi realityseriene fornyer seg hele tiden, slik at de skal trekke spesielle målgrupper og gjøre seg relevante for nye seere, gikk det ikke slik, mener Gunn Enli.

– Etablerte TV-sjangre er blitt fornyet med reality. Fjernsynskjøkkenet kan sies å være en forløper for kokke-reality, mens klassiske datingprogrammer ble videreutviklet til formater som Jakten på kjærligheten. Reality-TV endret seg fra å være provoserende til å bli en stueren del av familieunderholdningen, sier professoren.

Samtidig har avstemming via mobilen helt siden tidlig 2000-tall integrert publikum og skapt engasjement for konkurranser på TV.

– Seerne får innflytelse over narrativet og de konkurrerende deltakerne. Det skaper spenning og gjør at vi følger med.

Endrer seg for nye seere

Kanalene bak reality-TV har også endret plattformene sine for å tekkes seerne. Konsernet bak Paradise Hotel, MTG, har begynt å bruke strømmetjenester, sosiale medier, video-app og nettspill for å vise realityserien.

Deltakerne har til og med begynt å lage egne filmsnutter og ta bilder med en utlånt mobil og dele på sosiale medier. Dermed har MTG tiltrukket seg en seergruppe mellom 20 og 29 år, har konsernets kommunikasjonssjef uttalt til Aftenposten.

Ansvarlig produsent for 71° nord på Discovery, Astri Lundberg, mener at selv om endringene i serien har vært små og ikke nødvendigvis merkbare mellom de hittil 20 sesongene, ville 1999-utgaven av programmet ha føltes utdatert i dag.

– Formen er mye kjappere nå. Siden oppstarten har vi utvidet programmet med en ekstra halvtime og flere episoder pr. sesong, og vi har laget en egen kjendisversjon. Deltakerne skal favne bredt og ikke bare være topptrente friluftslivsentusiaster. Seeren skal kjenne seg igjen og ha en følelse av at dette er en tur de er med på, sier hun.

Selve spillereglene i Farmen har endret seg lite, ifølge ansvarlig produsent i Strix, Arild Brubak. Men norsk natur og kulturhistorie har fått mye større plass. Det samme har kjendisene. Som Vendela Kirsebom, Petter Pilgaard og vestlandscowboyen Lothepus i årets superpopulære sesong.

– Vi tok med kjendiser for første gang i år, fordi vi tror at seerne har lyst til å se kjente mennesker vise andre sider ved seg selv. Inngangsterskelen for seeren blir dermed lavere og vi når ut til et bredt publikum, sier Brubak.

Trang fødsel

Tone Georgsen

Det var ikke gitt at reality-TV skulle bli en så stor kommersiell suksess.

Mediene hadde ikke troen. Da 71° nord og Robinsonekspedisjonen hadde premiere her til lands i 1999, hadde de henholdsvis 113.000 og 300.000 i snitt pr. episode.

– Det jeg husker aller best fra tiden på øya, er at jeg ikke hadde buser fordi luften var så ren, sier Christer Falck, som vant første sesong av Robinson.

– Og så husker jeg de stundene kamerafolkene dro hjem og vi delte våre mest intime hemmeligheter.

Den gang mente samfunnsdebattanter at realityserier blant annet representerte et kulturelt forfall og lignet primitiv gladiatorkamp. Andre mente programmene var et tegn på en mangelsykdom i befolkningen. I 2000 kom likevel Baren og Villa Medusa. Seertallene var lunkne, selv om det ikke manglet på drama. I Villa Medusa serverte en drapsdømt rømling drinker, skrev Dagbladet, og i Baren drakk en svensk deltaker ifølge VG så mye alkohol at vedkommende fikk leversvikt. Begge programmene gikk av luften etter et par år.

Men så, i 2001, kom Farmen, og bragte norsk natur og kulturhistorie inn i stuene til folk.

– I starten måtte jeg fortelle deltakerne at vi allerede hadde Norge Rundt på NRK. Dersom de ville at Farmen skulle bli en suksess, måtte de begynne å ta oss med inn i konflikter og personlige historier, forteller Elisabeth Tvedt.

Det må ha fungert, for første sesong hadde allerede et seersnitt på 727.000 pr. episode, ifølge TV2.

Hun hadde regi på første sesong og var linjeprodusent under de første sesongene av Big Brother.

– Vi mennesker elsker å se ekte skandaler på skjermen. At folk dummer seg ut eller at de utvikler seg som personer. Vi vil se ting vi kan kjenne oss igjen i. Det er ditt eget sinn du utforsker mest ved å se på andre, mener hun.

Knut Falch/Scanpix

Fakta: Robinsonekspedisjonen Gikk på TV3 fra 1999 til 2013 og på TV 2 fra 2015. Et reality-program som går ut på at en gruppe mennesker (vanligvis 16–20 personer) skal bo på en øde sydhavsøy i 30 dager med minimalt av utstyr og mat. Der blir de inndelt i to lag som skal kjempe mot hverandre i ulike konkurranser. Deltakerne stemmer ut én person i hver episode. Serien ble tildelt Gullruten som beste dokudrama (2000) og beste reality (2003). Nils Ole Oftebro var programleder i første sesong, mens etterfølgende sesonger er blitt ledet av den første vinneren, Christer Falck. Seriens første sesong hadde et snitt på 300.000 seere, mens andre sesong hadde hele 505.000 seere i snitt. I 2015 var snittet på 368.000 seere.

Skapte en sosial trykkoker

Det var imidlertid først da Big Brother ble sendt på TVNorge våren 2001, at reality tok skikkelig av i Norge.

Mannen som fikk seersuksessen hit, Lasse Hallberg, lener seg bakover i stolen med hendene bak hodet i kontorlokalene til Monday Production AS i Nydalen i Oslo.

En halv million seere benket seg foran skjermen hver dag for å følge med på ti nordmenn som røykte, spiste snop og drakk seg fulle innestengt i et hus på Fornebu.

Artister som Alice Cooper og Roxette hadde gjesteopptredener, og over én million i snitt så den direktesendte finalen, noe som var rekord for TVNorge. Hele 2.7 millioner stemmer ble sendt inn i finaleuken. Store bedrifter som DNB, Statens forvaltningstjeneste, NRK, Norsk Hydro, Se og Hør og Agderposten måtte stenge de ansattes tilgang til livestrømmingen når deltagerne dusjet, fordi det gikk utover arbeidseffektiviteten og datakapasiteten.

– I praksis skaper reality-TV en sosial trykkoker, hvor det sosiale rollespillet blir mye sterkere og går raskere enn i virkeligheten. Det blir fort drama og kjærlighet, sier Hallberg.

Arash A. Nejad

Rolf M. Aagaard

Fakta: Big Brother Et nederlandsk realitykonseptet fra 1999 der deltakere blir stengt inne i et hus i hundre dager. Vinneren stemmes frem av seere og vinner en pengepremie. Programkonseptet ble utviklet av nederlenderen John de Mol, som også utviklet talentkonkurransen The Voice og i dag er mangemillionær. Det ble sendt i Norge første gang våren 2001 og siste gang i 2014. I de første tre sesongene var sendingene fra en bygning på Fornebu. De to neste var samproduksjoner mellom Sverige og Norge. Sendingene gikk fra et hus i Frihamnen i Stockholm. I forkant fikk serien enorm medieoppmerksomhet. Den hadde 480.000 seere i snitt første sesong. Seertallene gikk ned for hver sesong etter. Siste sesong i 2014 hadde et snitt på 80.000 seere.

Real kjærlighet

TV-produsenten forteller at han måtte jage fulle russ som hadde ambisjoner om å bryte seg inn i huset med balltre, og at Ramsey Suleiman prøvde å rømme over det høye piggtrådgjerdet med grytekluter. Selv ba Lasse Hallberg om væpnet politi på taket under finalen, fordi de hadde mottatt så mange drapstrusler på noen av deltakerne.

Ifølge Hallberg gikk deltakerne gjennom grundige psykologiske tester for å sjekke om de var rustet til å takle stresset.

Han tar opp PC-en og finner frem et bilde på Facebook av en familie på fem i dress og bunad som feirer eldstedatterens konfirmasjon i begynnelsen av mai.

– Her har du resultatet av god TV, sier han, og sikter til Ramsy og Anne Mona Suleiman.

De fant hverandre under første sesong av Big Brother. Paret giftet seg på direkten samme høst. De er fremdeles gift.

TVNorge

Fakta: Farmen Et svensk realitykonsept som har gått på TV 2 siden høsten 2001. Konseptet går ut på at 12–14 mennesker skal bo på en gård uten moderne hjelpemidler, slik det var for hundre år siden. Her skal de overleve ved å samarbeide så godt som mulig. Hver uke må to utvalgte deltakere kjempe en duell der den tapende part må forlate gården. Programmet er blitt ledet av Gaute Grøtta Grav siden 2004. Han var seriens første vinner. Farmen er en av de suksessrike realityseriene med et gjennomsnittlig seertall på rundt 700.000. I 2001 fulgte i snitt 727.000 seere hver episode, i 2014 424.000. Årets Farmen kjendis var det i snitt nesten én million som så. Serien har vunnet Gullruten i 2013 og i 2017. I år for første sesong av Farmen kjendis, den mest sette TV2-serien noensinne.

Storm i Sverige

Det er ikke alle realitydeltakerne det har gått like bra med.

Vinneren av første sesong av Big Brother i Nederland har uttalt til avisen The Times at han opplevde fem store sammenbrudd i forsøkene på å skape seg et privatliv igjen etter seieren. Aftenposten kjenner til en tidligere realitydeltaker som i etterkant måtte gå til psykolog i flere år.

Sommeren 1997 begår den første deltakeren som ble stemt ut av svenske Expedition: Robinson selvmord. Fire uker etter at han kommer hjem fra Malaysia kaster den bosniske flyktningen seg foran et tog. Enken sier til svensk presse at ektemannen ikke forsto hvorfor han var blitt stemt ut, at han ble deprimert og grudde seg til det skulle bli vist på TV.

Selvmordet får stor oppmerksomhet i Sverige, og flere mener det omstridte programmet ikke bør sendes. Hendelsen blir omtalt både i norsk presse, på nettsidene til CNN og senere i bokform og i The Guardian.

Ifølge Aftonbladet fører det til en rekke krisemøter i SVT. Men undersøkelser etter dødsfallet viser ifølge Morgenbladet at mannen hadde store følelsesmessige og ekteskapelige problemer før han deltok i Expedition: Robinson, og ledelsen påpeker at det aldri er blitt bevist at dødsfallet kan knyttes til programmet. Det får likevel sterk kritikk da det vises i september 1997.

En måned senere blir det sendt i en mildere, redigert versjon. Seerne snur og finalen skal ha blitt sett av 2,3 millioner mennesker.

Fortsatt krevende

Ifølge psykolog Hedvig Montgomery, som siden 1999 har jobbet med uttak og oppfølging av deltakere til TV-produksjoner, går det bra med de aller fleste.

I dag vet vi mer om hva som venter reality-deltakere, og man skulle kanskje tro det var lettere å takle situasjonen. Slik er det nødvendigvis ikke, mener Montgomery:

– Dagens reality-deltagere vet ikke mer om hva de går til enn deltagerne for 16 år siden. Å delta er en helt annen opplevelse enn det er å se på.

Ifølge psykologen er det mye mer krevende at folk vet hvem en er enn man kan forestille seg i forkant.

– Programmet tar folk ut av hverdagen, setter noen betingelser for dem og følger med på hvordan de reagerer. Man vil få deltakerne til å fortelle historiene og dele følelsene sine så raskt som mulig. Det er det som får publikum til å fortsette å følge med, sier hun.

– Men det er produksjonsselskapene som lager rammene, og derfor alltid de som har ansvaret for å lage sikkerhetsnett rundt deltakerne.

Hedvig Montgomery kjenner til folk som er blitt skuffet over ikke å bli kjent etter å ha vært på TV. Men norske produksjonsselskaper tilbyr en mye bedre oppfølging av deltagerne enn mange andre land, opplever psykologen.

Andreas Framnes, pressekontakt for Paradise Hotel i mediekonsernet MTG TV, er helt enig i at det er produsentenes ansvar å sørge for at deltakere får den oppfølgingen de trenger.

– Dette er noe vi tar hensyn til fra første stund. Vi caster folk vi tror vil klare å stå i oppmerksomheten. Vi har tett kontakt før, under og etter opptak, og etter sendingen. De som ønsker hjelp og støtte av oss etter det får selvsagt det, sier han.

– Anonymitet er luksus

I alt 17 sekunder sex ble vist i løpet av den første sesongen av Big Brother. I fjor kunne man se lange klipp av en deltager i Paradise Hotel som hadde sex med to personer den første kvelden.

– Sammenlignet med Paradise var vi en søndagsskole. Men nordmenn aksepterte veldig raskt sex på TV så fort vi stakk hull på ballongen, sier Lasse Hallberg.

Filmkritiker Brita Møystad Engseth, som selv var programleder for Big Brother i 2005–2006, tror deltakerne nærmest må bli dummere eller slemmere for at vi skal gidde å se på reality i fremtiden.

– Det er det som skaper reaksjoner i seerne.

Lars Joakim Ringom opplever at dagens reality-deltakere ofte prøver å lage TV-underholdningen selv, ved å ta på seg ulike karakterer eller vise seg frem.

– Men styrken til reality er jo at folk er seg selv. De burde overlate dramaturgien til folk som kan lage TV, sier han.

Selv fikk den første Big Brother-vinneren en mild sosial angst av å bli gjenkjent.

– Særlig i store folkemengder. Det var en stor overgang fra å være innestengt med de samme menneskene til å komme ut til en verden der alle følte de kjente meg godt, sier Ringom.

Eldre damer ga ham en klem midt på Karl Johan, mennesker han aldri hadde møtt ropte ham inn i barer og ville kjøpe øl til ham. Yngre fans stoppet ham på gaten og ba ham vente - de skulle bare løpe inn på Narvesen og kjøpe engangskamera.

Men kjendisstatusen dabbet av etter noen år, og i dag jobber Ringom selv bak kamera. Han er glad for realityerfaringen og tror han ville gjort det igjen.

– Men anonymitet er en luksus man ikke erkjenner før man er blitt kjent.