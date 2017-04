Midt på 70-tallet endret Steven Spielbergs Haisommer hvordan filmbransjen forholdt seg til publikum. Frem til da hadde sommeren tradisjonelt vært lavsesong, men med strand, haiskrekk og uvitende, lykkelige badegjester som agn tenkte Universal Pictures at de kunne lokke publikum til kino midt på sommeren.

Publikum stormet hvinende til kinoene, billettlukene bugnet over av dollar, og en ny, innbringende sesong var erobret av Hollywood.

FX

Det strømmer over av serier

I TV-bransjen har video-on-demand – eller strømmetjenester, som vi kaller det – endret landskapet. Lanseringsperiodene flyter over i hverandre, serier lanseres i hele sesonger like så mye som uke-for-uke, og bare fra 2009 til 2015 nesten doblet utvalget seg fra 209 til rundt 400 serier for det amerikanske markedet.

Fakta: Best akkurat nå The Leftovers Det finnes neppe en mer undervurdert og oversett serie som fremdeles rulles ut enn The Leftovers. I første episode i 2014 så vi at to prosent av verdens befolkning forsvant sporløst, mens deres etterlatte lette fortvilet etter svar og resten av verden forsøkte å få verden til å gå videre. I seriens tredje og siste sesong er svarene færre og spørsmålene flere, og det som begynte som en 4400-lignende science fiction-serie er blitt en vanvittig spennende og fengende serie om eksistensialistiske spørsmål. Hva tror vi på, hvem stoler vi på, og hvordan forholder vi oss til en verden som går av hengslene. Når hovedperson og politimann Kevin Garvey også er blitt utpekt til en moderne Messias, og plottet strekker seg langt ut i den australske villmarken, er The Leftovers det mest uforutsigbare og fengende den amerikanske TV-bransjen har å by på om dagen. Better Call Saul Netflix’ Better Call Saul er inn i sin tredje sesong om Jimmy McGill, advokaten som senere blir til Breaking Bads Saul Goodman. Serien har alle Breaking Bad-strengene å spille på, men går stadig tettere og mer detaljert på Jimmy/Sauls indre drivkrefter. Hvordan ble han den elleville, rappkjeftede advokaten som hjalp Walter White og Jesse Pinkman med deres finurlige multimilliondollars narkooperasjon? Sober, lekker filming, dvelende karakterskildringer og en stadig viktigere rolle til livvakten/leiesoldaten Mike Ehrmantraut gjør Better Call Saul enda litt mer briljant for hver episode. Veep Selina Meyer tåler veldig dårlig å tape, og reagerer som forventet på å bli fratatt presidenttittelen. I sesong 6 er tungen skarpere, replikkene syrligere og desperasjonen pumpende gjennom hennes nyanskaffede kontor i Bronx. Veep startet som en artig, amerikansk oppfølger til den britiske politiske satiren The Thick of It, men har vokst til å bli det morsomste på TV. Seriens absurde tangering av virkeligheten ble også tydelig da en smarting på internett mikset Sean Spicers hårreisende rør om at Hitler ikke brukte gass på sitt eget folk inn i en typisk Veep-avslutning. Det var umulig å høre forskjell på Sean Spicer eller Selina Meyers kommunikasjonssjef Mike McLintock, og slike detaljer gjør det bare enda morsommere å se Veep rase gjennom en ny sesong briljant politisk satire. De fem første sesongene er tilgjengelig på HBO Nordic, og sesong 6 slipper nye episoder hver mandag. The Americans Siden 2013 har Philip og Elizabeth Jennings vært de viktigste spionene i USA. Det vil si: de hører hjemme på 80-tallet, hvor de er dypt plasserte sovjetiske spioner i et USA hvor Reagan er president og atomfrykten fremdeles er reell. I den pågående femte sesongen har tenåringsdatteren, som har vokst opp i den tro at foreldrene er et helt vanlig amerikansk ektepar med vanlige jobber og forstadsforpliktelser, blitt stadig mer involvert i hemmeligheter og spionasje, samtidig som FBI kryper nærmere og amerikansk etterretning finner på stadig mer raffinerte metoder for å stikke kjepper i hjulene for Sovjetunionen. Lydsporet er briljant 80-talls uten å være glorete, Keri Russell og Matthew Rhys leverer karrièrebeste i hovedrollene, kostymene er en fryd, og den kalde krigen har aldri vært så spennende som i The Americans. De fire første sesongene er tilgjengelig på Netflix, den femte sesongen går foreløpig bare an å se via amerikansk Itunes. Den har ikke fått norsk premièredato ennå. American Crime I villniset av nordisk noir-inspirert politikrim om seriemordere eller varianter av britisk landsbykrim, står American Crime-antologiserien som et fyrtårn av nødvendig virkelighetsformidling. Den tredje sesongen følger ulovlige mexicanske arbeidsinnvandrere og forsømte unge prostituerte, men også tomatbøndene som nærmest slavedriver dem og sosialarbeiderne som forsøker å skaffe nye liv til de tapte, unge. De fem episodene som er sluppet så langt i USA er en oppvisning i saktebrennende, hjerteskjærende drama, men også en fascinerende og nyansert skildring av skjebner i flere samfunnslag. De to første sesongene er tilgjengelig på Viaplay, sesong 3 begynner på Vox søndag 23. april.

Det påvirker selvsagt mengden her hjemme også. John Landgraff, som er sjef for studioet FX uttrykte i fjor til The Economist at han frykter at Netflix leder an en utvikling hvor det produseres mer TV enn hva publikum har sjans til å få sett, og at det i nær fremtid vil komme en konsolidering av tilbyderne.

Foreløpig nøyer vi oss med å slå fast den hyggelige siden av utviklingen: TV-skjermen og de forskjellige appene dine er proppfulle av god, ny underholdning i serieform.

Bare i ukene etter påske er det premiere på Veep, The Leftovers, Bosch, Silicon Valley, Broadchurch og Berlin Station, mens serier som Prison Break, Better Call Saul og The Get Down alle satte i gang nye sesonger i uken før påske.

HBO

Blir fiktive presidenter innhentet av Trumps virkelighet?

Noe av de mest spennende i virkelighetens 2017 er hva Donald Trump tvitrer mens han sluker time etter time med kabelnyheter og Fox, og det gjør det ekstra interessant å se hvordan den amerikanske presidentrollen utvikler seg i fiksjonens verden.

Det vi ser på TV-serier i dag er planlagt og skrevet så tidlig at Trumps ferd til Det hvite hus ikke har påvirket i så stor grad, men noen referanser til den ferske presidenten er åpenbare.

Amerikansk TV- og filmbransje har alltid elsket å skape sine egne, grandiose presidenter, enten det er West Wings Jed Bartlett, 24s David Palmer eller Commander in Chiefs Mackenzie Allen, men nå står de daglige i fare for å bli innhentet av virkelighetens øverstkommanderende.

Disney Media Distribution / ABC Studios

Selvsikker, arrogant, rappkjeftet, lite smart og veldig ambisiøs

Blant annet har Veep – som leverte en av fjorårets beste TV-opplevelser med sin femte sesong – i sjette sesong lagt inn et korrupsjonsspor som strekker seg i retning Russland.

Julia Louis Dreyfus spiller den amerikanske visepresidenten som ble president og så avskjediget etter et knapt år i Det ovale rom, og i inneværende sesong prøver hun desperat å få inn penger til å drive sin post-presidentale stiftelse.

Det fører henne til Georgia – landet, ikke staten – hvor hun forhandler opp sin egen pris i en saftig korrupsjonsauksjon mellom opposisjonen og styresmaktene.

Louis-Dreyfus gjør den amerikanske ekspresidenten som en perfekt miks mellom Sarah Palin og hennes egen Elaine fra Seinfeld: selvsikker, arrogant, rappkjeftet, mindre smart, men tilsvarende ambisiøs, og de første episodene av den nye sesongen matcher tempoet til Trump og hans administrasjon.

ABC

Jack Bauer er blitt amerikansk president

Kiefer Sutherlands tilbakekomst til skjermen etter suksessen som Jack Bauer i 24 er ikke like anbefalingsverdig som Julia Louis-Dreyfus, men Designated Survivor har et fiffig premiss.

Sutherland spiller Tom Kirkman, en cordfløyelkledd lektortype som så vidt holder hodet over vannet som amerikansk boligminister. Kirkman plasseres i sikrede omgivelser under presidentens State of The Union-tale, og når hele kongressen bombes i fillebiter står han brått i rampelyset som amerikansk president.

Det besnærende utgangspunktet har tidligere vært behandlet av den detaljglade thrillermesteren Tom Clancy, men i Designated Survivor blir det gjort kjapp, reklamepausevennlig underholdning av historien.

Konspirasjoner, koalisjoner, etterretning og kuppforsøk står i kø når Kiefer Sutherland aka Tom Kirkman forsøker å manøvrere nasjonen etter resten av regjeringen er sprengt av jordens overflate.

TV 2

Carrie Matheson er endelig hjemme, og USA venter på en kvinnelig president

Konspirasjoner har alltid vært et underliggende tema i Homeland, men i den nylig avsluttede sesong 6 har de fått plass helt fremst på scenen. Faktisk har konspirasjonene i stor grad erstattet det maniske, gråtende ansiktet til Carrie Mathison, CIA-agenten som har fartet rundt hele verden på jakt etter terrorister, muldvarper og andre fiender.

Mens de foregående sesongene har reist fra Washington via Beirut og Iran til Amsterdam, Berlin, Kabul og Islamabad, er Carrie & co. nå trygt hjemme med newyorksk jord under fotsålene. Hele sesongen er lagt til perioden fra presidentvalg til innsettelse, og med en demokratisk, kvinnelig president på full fart inn i Det hvite hus, er alle alarmknapper slått inn hos flere av landets institusjoner.

Etterretningsmiljøet er redde for nedskjæringer, konspimedia på høyresiden roper om forræderi og feighet, og noen gamle kjenninger fra Homeland-universet forbereder seg på sitt livs kamp for posisjoner og makt.

Netflix

Har vi utviklet Stockholm-syndrom av Homeland?

Det er mulig man er blitt litt Stockholm-syndrom-fanget av spionthrilleren Homeland med sesongene, men etter en treg start viste årets 12 episoder at serien fremdeles kan skape spenning og interessante fortellinger av politikk og etterretning.

Den Alex Jones-inspirerte agitatoren Brett O’Keefe får en voksende rolle utover i sesongen, og blir etter hvert president elect Elizabeth Keanes viktigste motstander i offentligheten. Dynamikken mellom de to, med CIA, tusenvis av falske Facebook-profiler og grå skyggefigurer vandrende på sidelinjen, driver episodene fremover, og Keanes veksling mellom menneskelig medmenneske og iskald kyniker er det mest fascinerende presidentportrettet på TV på lenge.

Når Carries personlige liv blir mer dramatisk, interessant og rørende enn noen gang tidligere, gir det også serien et viktig løft, og for første gang avslutter Homeland med en real cliffhanger som sikrer spekulasjonene frem mot neste sesongpremière.