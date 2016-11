22. juli-minnesmerket: Om å pynte seg med lidelse

Da jeg leste oppropet for Memory Wound (Aftenposten, 22.10) ved frokostbordet, satte jeg kaffen i halsen. «Jonas Dahlberg tvinger oss til å se innover, bort fra øya, så vi kan omfavne den store sorgen vi har inni oss,» sto det.

Kunstverket har gjort inntrykk på mange, slås det fast, og «grunnen er at det på en så gripende måte fanger hendelsen det skal minne oss om, samtidig som det tilbyr et sted hvor vi kan takle sorgen.»

Elitens vi

Hvem er det egentlig Dahlberg «tvinger til å se innover»? Hvilket «vi» er det som, gjennom Memory Wound, «omfavner sorgen»?

Du trenger ikke være professor i retorikk for å se at «vi» er oppropets støttespillere og deres meningsfeller. Det er viktig å merke seg dette, for blant dem er kunstnerne Alfredo Jaar og Olafur Eliasson, Mats Stjernstedt (kunstnerisk leder ved Kunstnernes Hus), Sabrina van der Ley (leder, Museet for Samtidskunst), Tone Hansen (direktør for Henie Onstad Kunstsenter og leder for Kulturrådet), Daniel Birnbaum (direktør for Moderna Museet i Stockholm) og kunsthistoriker Ina Blom. Altså noen av de sterkeste aktørene i kunstfeltet.

Teksten «vi» er kunsteliten.

Formanende

Det er også viktig å merke seg at tekstens «vi» ikke inkluderer – eller engang anerkjenner – argumentene til de som nå reiser rettssak mot staten fordi de er ubekvemme med minnesmerket. Det inkluderer heller ikke naboer, vitner og overlevende som mener Dahlberg insisterer for mye på sorgen.

Tekstens «vi» er sterkt formanende, selvrettferdig, og gir inntrykk av en avsender som har rett til både å snakke på vegne av alle – og kreve leserens tilslutning.

Tekstens «vi» bor heller ikke ved Sørbråthen, og må ikke se det daglig.

Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Vold og tap

Oppropet forvrenger virkeligheten når det insisterer på at Memory Wound vil være et fredfullt sted for forsoning, for minnesmerket handler bare om konfrontasjon og tap.

La oss se på verket igjen: Gjennom et kutt i Sørbråten demonstreres volden i Breiviks terror. Det fører en sti ned mot kuttet, som ender i plattformen hvor besøkende kan lese de dødes navn på steinveggen på den andre siden av kanalen (som går gjennom kuttet).

Det er ingen bro: vi er skilt fra de som er borte for alltid.

Du kan selvsagt ha fredelige tanker her, men det verket sier, er at opprettholdelse av sorg og tap er den riktige måten å huske 22. juli på.

Storslått kunst

Samtidig kommer vi ikke fra at minnesmerket er kunstnerisk iøynefallende: måten lidelsens realitet transformeres til et episk symbol – kuttet i naturen – er garantert noe kunstetablissementet vil nikke anerkjennende til rundt omkring i verden. Ja, de har gjort det allerede.

Verket er også i tråd med den moderne kunstens kongstanke: at erkjennelse og frigjøring kommer gjennom å holde såret åpent. Gjennom brudd, konfrontasjon, overskridelse. Kanskje det er derfor kunsteliten ser seg blind på minnesmerket?

Men i verste fall ender den ensidige vektleggingen av det kunstneriske til at vi pynter oss med lidelse.

Et annet vi

Det største problemet her er at kunsten – og dens forsvarere – skygger for noe mer hverdagslig, men viktigere enn det kunstnerisk flotte: medfølelse med de som overlevde og traumatiserte vitner.

Dette handler ikke om storslagen kunst, men om mennesker. Heldigvis må vi verken høre på eller bli en del av det «vi» oppropet gjør krav på.

Det finnes også et annet vi som mener et minnesmerke bør romme solidaritet med de etterlatte og ydmykhet overfor de som er ubekvemme med Memory Wound.

Håp og fremtid

Å huske 22. juli handler ikke bare om å erkjenne det grusomme, men å komme seg videre. Ser vi bare det forferdelige, vil traumet ikke slippe tak. Vi trenger håp også, ikke bare konfrontasjon med tap og lidelse. Det er lite plass til håp i Memory Wound.

Vi trenger et sted å minnes, hvor det er rom for andre fortellinger enn død, vold og terror. Hvor det er rom for fremtidens muligheter, ikke bare fortidens lidelser.

Dét nekter kunsteliten å se.