31 ting du kanskje ikke visste om Eurovision

1. Norge deltar i Eurovision Song Contest for 56. gang. Første gang var i 1960 med Nora Brockstedt. Tysland har vært med flest ganger, nemlig 60.

2. Norge har endt på siste plass elleve ganger, fire ganger har vi endt med null poeng. Men vi er ikke alene. 35 ganger har en nasjon endt opp med null poeng i finalen.

3. Den største differansen mellom vinneren og nummer to kom i 2009. Da vant Alexander Rybak med 387 poeng, hele 169 poeng foran Island.

4. Hva er det Emmelie de Forest, Loreen, Dima Bilan, Sertab Erener og Sandie Shaw har det til felles? De har alle vunnet Eurovision og vært barføtt på scenen.

5. Minst differanse mellom nummer én og to kom i 1991. Både Sverige og Frankrike endte på 146 poeng. De hadde også like mange 12´ere. Likevel vant Carola med «Fångad Av En Stormvind» fordi hun hadde flere 10'ere.

6. 26 nasjoner har fortsatt til gode å vinne Eurovision Song Contest, blant disse er Portugal, Island og Polen.

7. I 2001 ble det satt publikumsrekord i finalen. 38.000 mennesker så finalen utendørs i Parken i København.

8. Etter årets finale vil 1479 låter ha vært fremført i Eurovisionfinalen. Det ville ha tatt deg 72 timer å lytte igjennom samtlige.

9. Irland har vunnet ESC flest ganger, med syv seire. Sverige er nærmest, med seks. Norge har vunnet tre ganger, i 1985, 1995 og 2009. I tillegg har vi én annenplass, og to tredjeplasser.

10. Låtene kan maks være på tre minutter, og det kan ikke være mer enn seks personer på scenen i hvert nummer. Det er heller ikke tillatt med barn, dyr eller politiske ytringer fra scenen, heter det i regelverket fra EBU.

11. Selv om årets finale er den 62. i rekken, er det kåret 65 vinnere. I 1969 endte fire land opp med lik poengsum, Storbritannia, Spania, Nederland og Frankrike. Alle ble kåret som vinnere dette året.

12. I 2015 ble Eurovision Song Contest registrert i Guinness Book of World Records som den lengstlevende årlige musikkonkurransen på TV.

13. Johnny Logan fra Irland innehar rekorden i antall seire. Han har vunnet finalen tre ganger. I 1980 og 1987, og i tillegg skrev han den irske vinnerlåten i 1992.

14. Domenico Mudugno‘s «Nel Blu Di Pinto Di Blu», kjent som «Volare» er den Eurovisionlåt som er mest fremført av andre. Stjerner som Dean Martin, Cliff Richard, Louis Armstrong og David Bowie er blant kjente artister som har fremført låten. Låten er i sine utallige versjoner solgt i over 22 millioner eksemplarer.

15. Den tyske låtskriveren Ralph Siegel er den som har skrevet flest låter til konkurransen. I år har han skrevet låten til San Marino, den er 22. gang han deltar. Én gang har han vunnet, da med «Ein Bißchen Frieden», fremført av Nicole.

16. Lys Assia fra Sveits vant den aller første konkurransen 24. mai i 1956. Siden den gang har hun vært æresgjest under finalene.

17. Å være en del av kontinentet Europa er ikke noe krav for å delta i konkurransen, til tross for begrepet «Euro» i «Eurovision». Derimot må den nasjonale kringkasteren være medlem av den Europeiske kringkastingsunionen. Derfor har både Israel og Marokko deltatt i konkurransen.

18. Hverken artist eller låtskriver trenger å tilhøre det landet de representerer. Blant annet representerte canadiske Céline Dion Sveits da hun vant i 1988.

19. Interessen for Eurovision har alltid vært stor i Australia. I anledning 60-års jubileet til Eurovision Song Contest fikk Australia lov til å delta i konkurransen. Det endte med en sterk femteplass, og dermed er Australia fortsatt med.

20. Pausenumrene under Eurovision Song Contest er ofte storslagne. Det mest kjente var gjennombruddet for Riverdance under finalen i 1994. Det var starten på en eventyrlig suksess verden over for dansegruppen.

21. Vinneren av Eurovision Song Contest får et glasstrofe formet som en mikrofon. Dette er designet av den svenske glasskunstneren Kjell Engman (1946) ved Kosta Boda Art Gallery. Etter at Alexander Rybak klarte å ødelegge trofeet på vei fra scenen til pressekonferansen etter seieren i 2009, ble trofeet forsterket.

22. Norge har arrangert det internasjonale finalen tre ganger. Første gang var i Bergen, med Åse Kleveland som programleder. Under finalen i Oslo Spektrum i 1996 var det Ingvild Bryn og Morten Harket som ledet showet. Under finalen i Telenor Arena i 2000 var det trioen Erik Solbakken, Haddy Jatou N'jie og Nadia Hasnaoui som ledet an.

23. Cliff Richard har deltatt i Eurovision Song Contest to ganger, men vant aldri. Likevel ble «Congratulations», som Sir Cliff fremførte i finalen i 1968, en av hans aller største hit.

24. Tidenes yngste Eurovisionvinner heter Sandra Kim. Da hun vant finalen i 1986 med «J`aime la vie» var hun bare 13 år.

25. Eurovision Song Contest er stedet for fest, glitter og til tider ganske spesielle karakterer, både på og foran scenen. I 2008 var Irland representert med den syngende kalkundukken «Dustin» med låten «Irlande Douze Point». Det som skulle være en syrlig kommentar til at irene endte på sisteplass året før. «Dustin the turkey» røk ut i semifinalen.

26. I 1998 var siste gang at det ble brukt levende musikk i finalen. Tradisjonen var da at hvert land brukte egne dirigenter, men det fantes unntak. Den tyske dirigenten har ledet orkester under Belgia, Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederland, Sverige og Sveits. Det er rekord.

27. Norge måtte tåle kritikk da Secret Garden vant finalen i 1995. Vinnerlåten «Nocturne» besto av beskjedne 24 ord.

28. «Alle som vil komme og møte når vi lander søndag ettermiddag er hjertelig velkommen». Det sa Alexander Rybak på direkten foran 200 millioner TV-seere da han hadde vunnet finalen i Moskva. Det skapte kaotiske tilstander da den norske delegasjonen landet i Norge, noe flyplassledelsen absolutt ikke var forberedt på.

29. Årets San Marino-deltager Valentina Monetta deler nå verdensrekorden i antall deltagelser med vår egen Bettan og den sveitsiske gruppen Peter, Sue and Marc. De har alle vært med fire ganger.

30. Eurovision går i arv, ikke minst på Island. Årets islandske deltager Svala er datter av Bó Halldórsson, som representerte samme land i 1995.

31. Rollene endrer seg for folk som deltar i Eurovision. I 2015 gikk Måns Zelmerlöw til topps som artist. I 2016 fikk han jobben som programleder i finalen i Stockholm, i år er han kommentator for SVT.

Kilder: Eurovision.tv, Esc-home.net og Aftenposten historie