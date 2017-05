3700 politifolk og vakter rundt Eurovision-arenaen

Tusenvis av artister, delegater og fans er nå i Ukrainas hovedstad Kiev for den 62. finalen i Eurovision Song Contest. På plass er også horder av politifolk og vakter.

Bare rundt finalearenaen International Exhibition Center (ICC) er tilsammen 3700 personer fra politiet og nasjonalgarden på vakt, ifølge avisen KyivPost. Tallet kommer fra The Department of Preventive Activities of the National Police of Ukraine.

I tillegg er sikkerheten stor rundt det åpne fellesområdet Eurovision Village i sentrumsgaten Khreschatyk Street, og ved fansens egen nattklubb EuroClub nær Mariinsky Palace.

Myndighetene har også stengt deler av luftrommet over Kiev denne uken. Alt for å forhindre eventuelt bråk, terror eller voldelige demonstrasjoner i forbindelse med finaleuken.

GLEB GARANICH / X00550

Måtte avbryte malejobb

De første artistene kom til Kiev allerede i slutten av april, og så langt virker myndighetenes sikkerhetsplan å være vellykket.

I alle fall om man følger president Petro Porosjenko, som søndag kveld gratulerte sitt folk «med det faktum at Eurovision har begynt» via sin egen facebookside etter åpningsseremonien.

Men helt uten kontroverser har årets Eurovision likevel ikke vært, selv om ingen store hendelser er rapportert.

Valget om å male det kjente Sovjet-monumentet The People’s Friendship Arch i fargene fra det homofolie symbolet regnbueflagget, for å støtte årets slagord «celebrate diversity», ble møtt med demonstrasjoner fra den konservative nasjonalistgruppen Right Sector.

Malejobben måtte avbrytes, og til slutt fullføres med et annet symbol. Kampen for de homofiles rettigheter er fortsatt et betent tema i Ukraina.

PAVEL REBROV / X03574

Betent Russland-konflikt

Den pågående konflikten med nabolandet om det nå russisk-annekterte Krim er også en betent faktor, selv dette ikke vises i den festkledde byen Kiev, der Eurovision er en stor del av bybildet mange steder nå.

Den russiske artisten Yulia Samoylova ble nektet innreise til Ukraina fordi hun ulovlig hadde besøkt Krim for et par år siden, Russland svarte med å nekte å sende finalen på TV, og ble til slutt utestengt fra finalen av arrangør EBU.

En episode som nok kommer til å få sitt etterspill internt i kringkastingsunionen EBU når festen er over i Kiev.

Arve Henriksen

Nektet russiske journalister

Og samme kveld som den første semifinalen i Kiev, besøkte Yulia Samoylova nok en gang Krim. 9. mai er dagen for markeringen av at Hitler-Tyskland kapitulerte for russerne under andre verdenskrig, og artisten sang på et arrangement i Sevastopol.

To russiske avisjournalister som tidligere har besøkt og dekket konflikten på Krim ble tidligere i uken også nektet innreise til Kiev, på samme omstridte grunnlag som Samoylova.

Konfliktene mellom de to landene fortsetter altså, til tross for Eurovisions slagord om å «feire mangfoldet».