435.000 mennesker har sett utstillingene i «+Munch»-serien

Munchmuseet avslutter nå den toårige utstillingsserien som har satt Edvard Munchs kunstnerskap sammen med seks andre sentrale kunstneres arbeid. Siste sjanse til å se utstillingen med Munch og danske Asger Jorn er 8. januar 2017.

Museet anslo at 35.000 mennesker ville besøke utstillingen, og pr. 27. desember er det 28.500 som har sett utstillingen.

Muncmuseet

– Hele serien har vært en suksess

Direktør Stein Olav Henrichsen mener hele utstillingsserien har vært en suksess.

– Utstillingene har satt museet på kartet både nasjonalt og internasjonalt, og skapt debatt både i Norge og i utlandet. Totalt sett har drøyt 435.000 mennesker sett utstillingene, sier Henrichsen.

Han mener utstillingsrekken har endret folks oppfatning av Munch. Det har vært en massiv pressedekning av utstillingene, også i utenlandske medier.

– Munch er blitt mer relevant og synlig i vår samtid. De ulike kunstnerne har fått frem nye sider ved Munchs kunstnerskap, sier Henrichsen.

Dan Petter Neegaard

Van Gogh dro flest folk

Det var utstillingen med Vincent van Gogh i fjor sommer som dro flest folk.

172.000 besøkende så i perioden mai til september utstillingen med publikumsfavoritten Vincent van Gogh satt sammen med Edvard Munch.

Utstillingen viste det nære slektskapet mellom Munch og van Gogh og hvordan oppholdene i Paris ble et vendepunkt for begge.

Publikumsnedgang i år

Totalt besøkte 255.000 mennesker Munchmuseets utstillinger i fjor, mens antall besøkende i år er 177.000. Museets ledelse regner med at drøyt 2000–2500 besøker museet i romjulen og at totaltallet for 2016 ender på ca. 180.000 besøkende.

Det er altså en klar nedgang fra i fjor, men Henrichsen vektlegger at besøket i 2016 er vesentlig bedre enn tidligere år.

– Vi har hatt en svært god utvikling over tid. Besøket til museet har vært stabilt på 125.000 besøkende med unntak av jubileumsåret 2013 med 205.000 besøkende og ikke minst 2015 da vi satte besøksrekord med 255.000, sier Henrichsen.

Han sier det er viktig at museet nå klarer å holde på på publikum og opprettholde det nye nivået. Målet er en besøksvekst i 2018 og 2019.

– Når det nye museet står klart er målet 500.000 besøkende i året. Vi regner med stor oppmerksomhet om museet fremover. Byggingen er helt i rute både økonomisk og når det gjelder fremdriften, sier Stein Olav Henrichsen.

Kristin Jonassen Nordby

Fra det omstridte til det klassiske

Først ut i serien var den omstridte samtidskunstneren Bjarne Melgaard, som i januar i fjor åpnet utstillingsserien.

35.000 besøkende så Melgaard-utstillingen i starten av 2015, så fulgte Van Gogh med 172 000 besøkende, og så Gustav Vigeland-utstillingen som ble sett av 42.700 i perioden oktober til januar 2016.

I år har 57.000 besøkende sett Mapplethorpe+Munch, mens utstillingen med amerikanske Jasper Johns og Edvard Munch er sett av 67.000, mens Asger Jorn-utstillingen er sett av 28.500 besøkende.

