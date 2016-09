6 kulturprofiler: Derfor elsker vi Beethoven

Følg konserten live her fra kl. 19!

Det begynte ikke så bra for Beethoven, da hans niende og siste symfoni ble fremført for første gang i Wien i 1824. Bare lengden, på godt og vel over en time, fikk kritikerne til å mumle. Når de i tillegg fikk høre de store tekniske utfordringene, den revolusjonerende bruken av sangsolister og kor, og de sterke ideene om sosialt samhold i tonesettingen av Friedrich Schillers dikt «Ode til gleden» i siste sats, syntes saken klar: Nå har det rablet for Ludwig van Beethoven.

Etter snart 200 år ser bildet ganske annerledes ut. Hele verden har tatt til seg Beethovens utrolig sangbare melodi, og symfonien er nærmest blitt symbolet på kulminasjonen av den vestlige kunstmusikktradisjonen. Beethovens originalpartitur har siden 2001 vært på Unescos verdensarvliste.

I kveld strømmer Aftenposten Beethovens 9. symfoni direkte fra Oslo Konserthus. Men det er ikke bare en vanlig kveld i Filharmonien. Konserten gjøres i samarbeid med samtidsmusikkfestivalen Ultima. Hvordan kan en så gammel symfoni være på programmet til en samtidsmusikkfestival?

– Beethovens sene verker er av mange ansett som utgangpunktet, selve forutsetningen for modernismen, hvor grunntanken var at man er nødt til å forandre for å kunne bevare, sier direktør i Ultima, Lars Petter Hagen.

– Musikk kan ses som en kontinuerlig dialog mellom fortid, nåtid og fremtid, og Ultimafestivalen befinner seg midt i denne samtalen.

Men hva er det med denne musikken som gjør at den fortsatt engasjerer? Vi har spurt seks kulturpersoner hva slags forhold de har til komponisten Beethoven og hans store, siste symfoni.

Han var elsket av Hitler og EU trykker ham til sitt bryst. Her er fire grunner til at Beethoven aldri dør.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord:

Beethoven er like dyp som han er stor. Selv liker jeg best når han blir tatt «ned» i format - for eksempel når symfoniene spilles av et kammerorkester. Spesielt glad er jeg i de senere strykekvartettene, som peker så klart fremover i musikkhistorien. Den niende symfonien er blitt et ikon til bruk ved historiske anledninger. Den avsluttende «Ode til gleden» er jo også EUs hymne. Den niende er massiv, så ha tålmodighet.

Tor Stenersen

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet:

Mitt første møte med Beethoven var da jeg spilte «Ode til gleden» på blokkfløyte i 4. klasse. Vi visste knapt hva vi spilte og det var neppe vakkert, men melodien festet seg som lim. En dag hørte jeg den niende symfonien på radioen og kjente musikken igjen. Det var stort! Plutselig hadde det fremmede, klassiske noe med meg å gjøre. Det vi holdt på med på skolen ble koblet til den store verden der ute.

Oppstemt av en ny bevissthet om klassisk musikk, leste jeg «Historien om Beethoven» - og all glede forsvant. Jeg ble knust av hans historie. En far som drakk, en mor som døde tidlig og et indre følelsesliv som ikke var aktuelt for en mann på 1700-tallet. Og i tillegg mistet han hørselen. Det var sterk kost for en tiåring og jeg klarer fremdeles ikke lytte til musikken hans uten å bli trist og beveget. Så faktisk hører jeg sjelden på Beethoven, det blir fort veldig mørkt.

Dan Petter Neegaard

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, komponist:

Ode til gleden fra Beethovens 9. ble framført i skogen av Pelle Parafins Bøjleband på NRK på åttitallet. Da fikk hele min generasjon et forhold til den. Jeg vet ikke om det sier noe om hvor stort dette verket er, men det grandiose, livsbejaende verket er et av vestlig kulturs viktigste referanseverk, et verk som for mange nok definerer selve lyden av klassisk symfonisk musikk.

I 2012 feiret «Ode til gleden» 40-årsjubileum som Europa-hymne, og i den forbindelse skrev jeg verket «A Dismantled Ode To The Moral Value Of Art2 for vokalgruppen Nordic Voices, der jeg forsøker å problematisere Beethovens niende. Symfonien har blitt brukt til å mobilisere, og den egner seg til det. Hitler feiret bursdagen sin med den, og den ble framført med Leonard Bernstein til å feire murens fall i Berlin. Rhodesia brukte den som nasjonalsang, og Stanley Kubrick bruker den i filmen A Clockwork Orange.

Verkets kraft utnyttes av den som vil. Lurer på hva Beethoven ville sagt om det.

Trenger du lyttetips? Prøv disse tre anbefalte komplette innspillingene av Beethovens symfonier.

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo:

I studietiden utviklet jeg et spesielt forhold til Beethoven - vi hadde det vi nærmest kan kalle en Beethoven-fanklubb drevet av en av mine entusiastiske medstudenter. Interessen for Beethoven har vedvart, og for tiden er det ofte Klaverkonsert nr. 5 jeg tar frem etter en lang arbeidsdag.

Men bevares: den niende symfonien er jo et gigantisk verk med et budskap som er så viktig i en turbulent tid for Europa. Beethoven var vel - som Schiller selv - opptatt av fred og forbrødring. Med sin niende er Beethoven dagsaktuell.

Andreas Turau/Ultimafestivalen

Lars Petter Hagen, direktør i Ultima

Erik Fossum Svendsen, dirigenten i Ski Ungdomssymfoniorkester på slutten av 1980-tallet, insisterte på å spille originalutgaver av Beethovens symfonier, blant annet nr. 1 og nr. 8. Jeg spilte klarinett, møtte på prøve hver onsdag og gjorde mitt beste. Menuettsatsen i symfoni nr. 8 var spesielt krevende. Vi hadde en relativt spredt besetning, omtrent åtte fioliner, tre oboer og vi manglet mye messing. Til gjengjeld hadde vi en alt-saksofon som måtte spille både fagott og hornstemmer. Det var utrolig gøy. Mye vilje, veldig fint og litt rart.

Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Linda Hofstad Helleland, kulturminister:

Jeg er veldig glad i musikk av alle sjangre, og i det klassiske feltet er Beethoven selvfølgelig en av de aller fremste og mest folkekjære. Den niende symfonien tror jeg vi alle har et forhold til, om det er gjennom selve symfonien, Pelle Parafins Bøljeband på åttitallet eller Lillebjørn Nilsens versjon i «Crescendo i gågata».