600.000 nordmenn så denne steke grad for grad på NRK

Norske TV-seere får åpenbart ikke nok av NRKs etterhvert så mange minutt for minutt-sendinger. Det som startet med

Bergensbanen minutt for minutt, som samlet over halvannen million seere, og senere braksuksessen med Hurtigruten minutt for minutt, har bare vokst i omfang og ikke minst i orginalitet.

Noe av det kanskje rareste som er blitt gjort, skjedde julaften. Da valgte NRK å sende langtidssteking av ribbe på NRK2 gjennom hele dagen, grad for grad, minutt for minutt. I nesten syv timer kunne seerne følge stekeprosessen takket være en ombygd ovn med kameraer og mikrofoner på innsiden.

Og det var det åpenbart mange som gjorde. Tall fra TNS Gallup viser at 26.000 seere fulgte hele den syv timer lange sendingen. De avgjørende sluttminuttene, hvor alt handler om å få svoren sprø, like før servering, steg seertallene til 70.000.

- Like greit, kanskje

– Med tanke på den fysiske og psykiske folkehelsen er det kanskje greit at ikke var flere enn 26.000 som fulgte hele sendingen, humrer Kristian Tolonen, forskningssjef i NRK.

Totalt var over 600.000 nordmenn innom den syv timer lange sendingen. Dette er vel å merke langt unna de 2,5 millionene som var innom Hurtigruten minutt for minutt på NRK2 i 2011, men likevel er tallet forbløffende.

– Ribbestekingen føyer seg inn i rekken av mange spesielle prosjekter. Men samtidig, når ting er rart, så velger mange å kikke innom for å se hva dette egentlig er. I dette tilfelle var det altså 600.000 som klikket seg inn, sier Tolonen.

Lokalavis startet tjeld-TV: Over 6000 personer har til nå vært innom Namdalsavisas egen minutt-for-minutt-variant.

At vi nordmenn er så fascinert for minutt for minutt-sendinger er nødvendigvis ikke av nyere dato.

Under VM på ski i 1966 var Gjermund Eggen storfavoritt til å ta gull. Dette var før vi kunne følge løperne sekund for sekund slik vi kan i dag via TV-skjermen. På den avsluttende femmila satt mange hundre tusen nordmenn i åndeløs spenning å vente på at Eggen skulle komme ut av skogen, kanskje ett av de mest spennende TV-øyeblikkene noensinne.

Når ingenting skjer

– Det var et ulidelig spennende øyeblikk, selv om absolutt ingenting skjedde. Så kanskje har NRK drevet med sakte-TV ganske lenge. Litt av den samme mekanismen ser vi i sjakk. Det at det egentlig ikke skjer så mye gjør at ting likevel blir veldig spennende, sier Tolonen.

Rune Møklebust, programsjef i NRK Hordaland, er en av dem som må ta på seg skylden for at NRK startet med minutt for minutt-sendinger. Han ler godt når han hører seertallene for ribbestekingen.

Junge, Heiko / SCANPIX

– Ja, det er veldig fascinerende, ikke minst at 70.000 sitter og følger med i det svoren popper. Dette er å ta sakte-TV et hakk lenger, ikke minst fordi du kunne paralellsteke din egen ribbe samtidig, sier han.

Siden NRK sendte Bergensbanen minutt for minutt, har utenlandske TV-kolleger klødd seg i hodet over den norske fascinasjonen for sakte-TV. De blir neppe mindre forvirret over ribbestekingen.

– De synes vi er litt rare, samtidig som de blir veldig fascinert av dette når de setter seg inn i hva dette faktisk dreier seg om, sier Møklebust.

Og NRK gir seg ikke. Stadig nye prosjekter står på blokken. I 2017 skal NRK følge vårflyttingen av en reinflokk fra innland til kysten.

– I tillegg blir det en ny togtur. Vi har leid oss et sommertog, går fra båt til tog, og skal besøke hele det norske jernbanenettet, sier Møklebust.