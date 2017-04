81 meter høyt trehus i Brumunddal setter verdensrekord

Denne uken ble spaden satt i jorden på et byggeprosjekt litt utenom det vanlige på Hedmark. Til nå har «Treet», et 51 meter høyt og 14 etasjers høyt bygg ved Puddefjorden i Bergen vært regnet som verdens høyeste trehus.

Denne rekorden blir grundig slått når Mjøstårnet står ferdig i desember i 2018. Med sine 81 meter og 18 etasjer blir bygget et fyrtårn det ikke er mulig å unngå når du passerer langs E6 ved Brumunddal.

– Vi har en byggeherre som er kjent for å utfordre flere elementer. Her utfordret han oss til bygge verdens høyeste trehus, sier sivilarkitekt Claudia Arnaut hos Voll Arkitekter, kontoret som har tegnet Mjøstårnet.

Og byggherren er hotellkongen Arthur Buchardt.

– Forrige gang Aftenposten skrev om Brumunddal var vel i 1991, da omtalte Vetle Lid Larssen Brumunddal «stedet Gud glemte». Nå skal Brumunddal bli stedet «Gud alltid kommer til å huske», humrer Buchardt.

Voll arkitekter

Best i verden

Han er selv fra Ringsaker og Brumunddal. Derfor var det naturlig å utnytte stedets kvaliteter og lokale leverandører.

– Ringsaker er den kommunen i verden som kan mest om byggevarer i tre. Derfor skal dette bygget være et levende utstillingsvindu på hva industrien i Ringsaker har å tilby, og hva som finnes av kompetanse rundt treindustrien i byggebransjen, sier han.

Verdens høyeste trehus skal romme hotell, kontorlokaler og leiligheter. Både Buchardt og arkitektene innrømmer at utfordringene har stått i kø.

– Hvis man er klar over alle problemene når man starter, da dropper man tanken. Det er en fordel at vi ikke skjønner alt. Det handler om å tro at ting er løsbart, sier han.

Første etasje vil inneholde resepsjon, restaurant og et tilstøtende bade- og svømmeanlegg. I etasjen over er det møterom og konferansesal. Fra 3.–7. etasje blir det kontor, mens etasjene 8. til 11. blir hotell. Fra 12. til 17. etasje blir det leiligheter.

Ble for lett

-Det har vært mange utfordringer. Vi har bygd høyhus før, men ikke med hvor hele strukturen er av tre, så dette er mye for oss. En av de største utfordringene har vært å stabilisere bygget mot vind. Når du bruker bare tre, blir bygget faktisk for lett. Dette er derfor blitt løst med at sv av de 18 etasjeskillene er laget av betong, alle de andre er tre, sier arkitekt Claudia Arnaut.

Bygget er på totalt 18.000 kvadratmeter, inklusiv det nye badeanlegget. Limtredragerne leveres av Moelven Limtre, de samme som har levert limtredragerne til Oslo Lufthavn Gardermoen. Hjørnesøylene på bygget er halvannen meter brede og 65 cm dype.

Voll arkitekter

– Det finnes noen høye trehus fra før, men ikke som dette. Og de som finnes er en slags hybrid, ved at den såkalte «vertikalsirkulasjonen», altså den sjakten som rommer heiser og trappene, er i stål eller betong. Hos oss er dette også i tre, sier Arnaut.

Helle byggeprosjektet er samarbeid mellom AB Invest AS som byggherre, HENT AS som prosjektutvikler og totalentreprenør, Voll Arkitekter AS og Moelven Limtre AS. Kostnadsrammen er på mellom 600 og 700 millioner kroner.

Dyrere bygg

Voll arkitekter

– Rent kostnadsmessig er det rundt 20 prosent dyrere å bygge i tre enn betong eller stål. Men tidsmessig går det raskere å bygge. For meg er det likevel viktig å vise at store kompliserte bygg kan bygges i limtre og massivt tre, sier Buchardt.

Mens Moelven Limtre leverer limtredragere, skal bygget utvendig kles av brannhemmende trevirke fra Moelven Wood.

– Og de holder til bare 300 meter unna, så dette er ekstremt kortreist, sier Buchardt.

At ikke flere i dag bygger i tre mener Buchardt skyldes at kunnskapen i byggebransjen fortsatt er altfor mye basert på stål og betong.

Lavere C02

– Jeg mener politikerne, gjennom Parisavtalen, har forpliktet seg til å tenke på det grønne skiftet. Men de gjør jo ikke noe med det. Ved å bruke bare norske materialer og leverandører er CO₂-avtrykket på dette bygget 70 prosent lavere enn hvis vi hadde brukt stål og betong, sier Buchardt.

Bygget skal varmes opp ved hjelp av solcelleanlegg. I tillegg skal det benyttes fjernvarme som hentes fra restavfall fra skogindustrien, sier Buchardt.