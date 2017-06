A. J. Kazinski: Dansk duo gir sjangerkonvensjonene et nytt etterlengtet løft

A. J. Kazinski: Drømmetyderens død

Krim

Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Gyldendal

Om forbrytelsene ofte antar de mest fantasifulle og bisarre former, er krim i bunn og grunn en jordnær og nøktern affære. Et eller flere drap må oppklares, og etterforskningen følger bestemte mønstre og kausale forklaringsmodeller.

Dette gjelder særlig den skandinaviske krimskolen, der det jevnt over er lite rom for formell eksperimentering og der det innholdsmessige gjerne kretser rundt velferdssamfunnets nokså forterpede skavanker. Filosofiske og religiøse problemstillinger og alt som ellers inngår i den eksistensialistiske dimensjonen, er lite påaktet, og i den grad de opptrer, er det nærmest som kuriositeter.

Gisselforhandler

Gyldendal

Det kan imidlertid virke som om de danske herrene Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinreich som i all beskjedenhet skjuler seg bak pseudonymet A. J. Kazinski, akter å forandre på denne praksisen og slå et mektig slag for metafysikkens rettmessige og verdifulle plass i den kriminelle sfære.

I den fjerde og trolig beste romanen om gisselforhandleren Niels Benztson ved København-politiet, fortsetter parhestene å tenke stort uten å forløfte seg. Tidligere har de blant annet drøftet godhetens natur og den muligens porøse grensedragningen mellom liv og død, og nå er det drømmenes forunderlige verden som beskjeftiger dem.

Samme dag som Bentzons kone, astrofysikeren Hannah Lund, gjennomgår en mislykket kreftoperasjon, blir psykologen og drømmetyderen Evelyn Heiberg knivdrept av en gjerningsperson som Bentzon puster i nakken, men i siste instans må se slippe fra seg.

Jung

Den strengt naturvitenskapelig anlagte Hannah som har fått en utvetydig dødsdom, bestemmer seg for at hun vil gå ut av livet mens hun ennå har verdigheten i behold, sier farvel til Niels og tvillingene deres og reiser til en selvmordsklinikk i Sveits.

Tilfeldigvis, eller kanskje ikke så tilfeldig, er det også hjemlandet til C.G. Jung, Freuds medarbeider og senere rival som i sin drømmeteori lanserte begreper som det kollektivt ubevisste bestående av allmennmenneskelige arketyper.

Kjennere av Kazinskis modus operandi bør derfor ikke bli synderlig forbauset over at Heiberg var svært opptatt av en foruroligende drøm en av klientene hennes hadde hatt, en drøm som hun ba Jungs barnebarn om hjelp til å fortolke. Legger vi så til at det på et parallellkjørende plan fortelles om den serbiske snikskytteren Daro som får et viktig oppdrag under vinterlekene i Sarajevo i 1984, som jo 70 år før den tid var åsted for opptakten til første verdenskrig, er tonen satt for et nesten svimlende fascinerende rundkast av en roman som utforsker menneskesinnets blindsider og de dypereliggende beveggrunnene bak våre handlinger.

Drømmetyderens død er noe så sjeldent som bevissthetsutvidende krim som mer eller mindre på egen hånd gjør meg optimistisk på sjangerens vegne.