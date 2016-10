AT&T bekrefter at selskapet kjøper Time Warner

Styrene i begge selskap har godkjent avtalen. CNN melder at AT & T må punge ut med 85 milliarder dollar for mediekonsernet – om lag 700 milliarder norske kroner.

Legger man til Time Warners gjeld, som følger med på kjøpet, er den samlede verdien på avtalen nesten 109 millioner dollar.

Amerikanerne har ekstremlav tillit til mediene: Derfor velger mange å gå til nyhetskilder som mener det samme som dem selv

«Megaavtale»

Avtalen blir omtalt som en «megaavtale» som kan forvandle AT & T til en mektig aktør i underholdningsbransjen og kan føre til store teknologiske endringer.

Time Warner eier blant annet medieselskapet Warner Bros. og TV-kanalene CNN og HBO.

– Dette er en perfekt match av to selskaper som utfyller hverandre og sammen kan gripe an medie- og kommunikasjonsbransjen på en ny måte, til gagn for kundene, annonsørene, distributørene og dem som skaper innholdet, sier direktør og styreformann Randall Stephenson i AT & T.

Trump vil stoppe oppkjøpet

– Godt innhold vinner alltid, og vi vil ha verdens beste innhold for våre kunder, sier Stephenson.

Det er ventet at konkurransemyndighetene vil gå nøye gjennom avtalen.

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har sagt han vil stoppe oppkjøpet om han blir valgt. (NTB)