Aftenposten Junior kåret til «International newspaper of the Year» i London

Aftenposten Junior, som er Aftenpostens avis for barn i skolealder, danket ut voksenaviser som Frankfurter Allgemeine og Berlingske Tidende under en stor prisutdeling i London onsdag kveld.

Junior ble kåret til International newspaper of the Year og International printed innovation of the year.

Newsawards er en stor kåring som arrangeres årlig for å feire innovasjon i mediebransjen. Financial Times, The Guardian og andre store britiske og europeiske mediehus var nominert og representert i salen.

Formidler nyheter fra hele verden for barn

AFTENPOSTEN

– Hva er årsaken til at Aftenposten Junior fikk prisen?

– Juryen vektlegger den gode bildebruken, innholdet som går rett til barn, at den fremstår fargerikt og underholdene og at avisen er helt i takt med leserne sine. Juryen vektlegger også at Aftenposten Junior har vært en stor opplagssuksess og at den er en flott plattform for barn å starte og konsumere nyheter. Det er spesielt å vinne en slik pris, i konkurranse med «voksen-aviser», og vi er selvsagt veldig stolte, sier redaktør Guri Leyell Skedsmo i Aftenposten Junior.

– Hva skriver dere om i Aftenposten Junior?

– Om alt som skjer og om de fleste tema. Barn vil ha kvalitet, sier hun.

De nesten 30.000 abonnentene til Aftenposten Junior er spredt over hele landet.

– Om ikke alt for lenge kommer Aftenposten Junior i tillegg ut digitalt. Det gleder vi oss til, forteller Skedsmo.

Aftenposten Junior er fem år i år.