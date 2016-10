Aftenposten har passert 100.000 digitale abonnenter

– Gratulerer som digitalabonnent nummer 100.000! Hva føler du nå?

– Det var morsomt å være nummer 100.000, men når man først skulle treffe et spesielt tall som 100.000 på noe, kunne det jo vært Lotto eller en annen storgevinst, ler Line Kyllingstad.

I år har Aftenposten og de andre mediehusene Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad opplevd en voldsom vekst i digitale abonnement.

De fire mediehusene samlet nylig de kommersielle kreftene i felles organisasjon, og satte seg som mål å sammen nå 100.000 digitalabonnenter i løpet av 2016. Allerede nå, i første halvdel av oktober, ble 100.000 digitalabonnement passert.

Espen Egil Hansen gleder seg over at 17 års negativ utvikling er snudd: For ett år siden ville de færreste satt penger på dette

Aftenposten alene har doblet volumet fra starten av året – og har nå 65.000 rene digitalabonnenter.

– At vi skulle klare årsmålet på 100.000 allerede i oktober er over all forventning! Det er veldig gledelig og gir oss fremtidstro. Ekstra gøy er det jo at vi ser at det er et økende tilfang av unge mennesker, forteller Jorun Berntsen, leder for digitale brukerinntekter i Aftenposten.

Privat

Går dypere inn i ting

– Hvorfor valgte du å bli Aftenposten-abonnent?

– Det var en sak jeg ønsket å lese som jeg kjøpte. Jeg jobber i pskykiatripraksis og dette var en barnevernssak som jeg ble interessert i. Jeg er generelt opptatt av artikler som omhandler helsestoff, forklarer Kyllingstad som har en bachelor ved Norges idrettshøgskole, har jobbet et år i Fredskorpset med idrett og utvikling i lokalsamfunn i Afrika, og har studert medisin ved Oslo Universitetssykehus.

– Mine foreldre hadde papiravis, men jeg har valgt en digital løsning for å få mindre papir. Jeg synes Aftenposten går dypere inn i ting enn andre medier, de er ikke så tabloide og har en fin blanding av ulike type saker. Det er mye spennende skriving om sykehusene og jeg bruker også mye Osloby for å orientere med om alt som skjer, restaurantstoff og lokale nyhetssaker, sier Kyllingstad.