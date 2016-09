Aftenposten-redaktør om snuoperasjonen: – En fornuftig avgjørelse av Facebook

– Det har vært en spennende dag på den måten at brevet til Mark Zuckerberg ikke bare har blitt lest, men det har skapt reaksjoner over hele verden, sier Espen Egil Hansen, som er Aftenpostens sjefredaktør og administrerende direktør.

Flere internasjonale medier har omtalt brevet – som britiske BBC, CNN og The Guardian, tyske Der Spiegel, amerikanske Time, russiske Russia Today og Taiwan-baserte Apple Dailys.

Brevet ble publisert torsdag kveld på Aftenpostens nettsider, og i papir på fredag.

– Riktig avgjørelse

Fredag kveld kom beskjeden om at Facebook snur etter den mssive kritikken mot dem det siste døgnet. Hansen håper snuoperasjonen vil omfatte mer enn det enkelte bildet.

– Når det gjelder dette bildet spesifikt vil jeg si at det var en fornuftig avgjørelse av Facebook. Det er sånn vi redaktører må gjøre av og til – innse at vi har gjort en feil og ombestemme oss, sier Hansen fredag kveld, og fortsetter:

– Men hovedpoenget med min artikkel, og det jeg har spurt Mark Zuckerberg om, er jo å diskutere sin egen makt i kraft av at så mye informasjon går gjennom hans kanaler. Og det står fremdeles, sier Hansen

– Han bør begynne å delta i denne diskusjonen, for her er det ingen enkle løsninger. De må anerkjenne at de har blitt et informasjonsfilter – og det har problematiske sider, sier Aftenposten-redaktøren.

– Vi må tåle å få kritikk

Selv om mange stiller seg bak budskapet til Hansen, har det også kommet kritikk. Blant annet har NRK publisert kommentarer med tittelen «Kjære Espen» og «Hvis de ikke liker Facebook – slutt å bruke dem».

Dagbladet har ute kommentaren «Kjære Espen Egil. Ikke narr oss til å tro at Facebook er den eneste fienden. Du er også det».

– Det er bra at vi får kritikk. Vi har reist en debatt – og da må også Aftenposten tåle kritikk. Og vi må tåle at det blir debatt rundt våre motiver og det vi rent faktisk gjør.

– Hva sier du til anklagene om at dette er i overkant pompøst?

– Jeg hadde noe som jeg følte var viktig å si. Hva jeg har sagt og hvordan jeg fremstår som person er jeg ikke så opptatt av, svarer Hansen.