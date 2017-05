655 innsendte bidrag fra 36 land kjempet om prisene under Global Media Awards 2017, som er arrangert av International News Media Association (INMA).

«Best in Show», altså hovedprisen under utdelingen, gikk til Aftenposten for #DearMark.

«Aftenpostens veldokumenterte konflikt med Facebook over Nick Uts bilde fra Vietnamkrigen ble en av de viktigste hendelsene i sosiale medier dette året,» skriver organisasjonen i en pressemelding.

Les brevet fra Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen: «Kjære Mark. Jeg skriver for å fortelle at jeg ikke vil etterkomme kravet om å fjerne bildet.»

Aftenpostens sjefredaktør: – Veldig hyggelig

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen tok selv imot prisen under utdelingen i New York onsdag. Før hovedprisen ble delt ut, var det en rekke andre bidrag som fikk priser i ulike kategorier under en middag i glamorøse Harvard Club i New York.

– Alle de store mediene er med. Det at Aftenposten og Schibsted markerer seg så sterkt er veldig hyggelig. INMA er en stor intensjonal organisasjon som jobber med medier. Da er det ekstra artig å motta prisen, sier han.

Se sjefredaktørens appell til Mark Zuckerberg her:

– Hvorfor tror du Aftenposten og #DearMark fikk en slik pris?

– Jeg tror forholdet mellom tradisjonelle medier, altså journalistikk, og de nye globale plattformene er en av de viktigste diskusjonene som pågår. Det er fordi det handler om journalistikkens fremtid, og i det brevet jeg skrev til Mark Zuckerberg handlet det om dette forholdet, sier sjefredaktøren.

– Det var et slags protestbrev som satte i gang diskusjonen internt i Facebook, men også i verden – om hvordan man skal forholde seg til disse plattformene. At vi fikk en slik pris har med at det fikk så stor oppmerksomhet og gjennomslag, legger han til.

I tillegg til hovedprisen fikk også Schibsted førsteprisen i kategorien for beste idé for å oppmuntre til å lese eller engasjere seg for papiraviser, mens BT Junior og Schibsted fikk andreplass i kategorien for beste ide til å skaffe lesere eller engasjement digitalt.

Aftenposten og Schibsted fikk også førsteprisen i kategorien for best bruk av dataanalyse.

Facebook snudde etter internasjonalt press

Etter at Facebook sensurerte det ikoniske bildet av «napalm-jenta» fra Vietnamkrigen høsten 2016, erklærte sjefredaktør Espen Egil Hansen på forsiden av Aftenposten at han nektet å fjerne bildet, på grunn av dens historiske betydning.

Det førte til massivt internasjonalt press mot nettgiganten. Statsminister Erna Solberg var blant dem som støttet opp om kritikken.

I et intervju med BBC i februar 2017 innrømmet Zuckerberg at sensureringen av bildet var en feil.

Craig Ruttle / AP

Som et resultat av debatten åpnet Facebook for å tillate mer innhold som bryter med egne regler. Bildet fra Vietnamkrigen faller nå inn under «nyhetsverdige unntak» fra Facebooks retningslinjer for publisering.

En av de 44 dommerne bak prisen bemerket at Aftenposten «påvirket verden på en kraftfull måte ved å simpelthen lage god journalistikk.»

– Aftenposten har som ambisjon å ta tak i de virkelige viktige sakene rundt oss, så det er klart at når vi klarer å få internasjonalt gjennomslag i en sånn sak er det veldig morsomt, ettersom vi i en global sammenheng er en liten avis. Men på få timer klarte vi å bli omtalt og diskutert over hele verden, noe som førte til at Facebook måtte snu i denne saken, men aller viktigst var at det ble satt i gang en diskusjon om Facebooks rolle, sier Espen Egil Hansen.

Les mer om Facebooks sensur av «napalm-jenta» og Aftenpostens brev til Facebook: