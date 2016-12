Aftenpostens filmanmeldere kårer årets beste filmer

2016 har vært et godt år for norsk film. På listen over de best besøkte kinofilmene ruver det hele tre norske filmer på topp fem. Oversikten ser du nederst i denne saken. Her kan du også stemme på din favoritt.

Det er helt andre filmer som har lagt seg på minne til Aftenpostens filmanmeldere. Den franske Dagen i morgen med Isabelle Huppert imponerte Kjetil Lismoen dypt.

Erlend Loe trekker frem den tyske Min pappa Toni Erdmann som sin store favoritt. Denne filmen kan du kose deg med på kino da den har premiere 1. juledag.

May Synnøve Rogne gledet seg stort over å endelig få servert en smart, original og intelligent science fiction film og trekker frem Arrival som sin favoritt.

Kjetil Lismoen:

«Dagen i morgen»

Når Mia Hansen-Løve leverer sin beste film, med Isabelle Huppert i sitt livs form, da har du noe i nærheten av et mesterverk. Huppert tilfører filmen en helt distinkt kvalitet som aldri kan skrives i noe manus; det handler om den helt spesielle huppertske måten hun gjør den minste ting på.

«The Lobster»

Den greske filmskaperen Lanthimos er en sann original. Her skjuler det seg ikke noe hånflir bak fremstillingen av de tragikomiske enkeltskjebnene i filmen, det ligger en genuin undring over – og det skal sies: en viss avsmak for – den menneskelige tilværelsen.

«Sauls sønn»

I en tid der antisemittismen fortsatt lever og Holocaust ofte reduseres til en museumsgjenstand, vekker Sauls Sønn oss fra dvalen og oppfordrer oss til å begynne å reflektere over hva vi ser.

Erlend Loe:

«Min pappa Toni Erdmann»

Den klart beste filmen jeg har sett i år. En tiltrekkende merkelig far og datter-historie som får lov til å spille seg langt ut, både idé- og tidsmessig. Filmen har norsk premiere 25. des.

«Love & Friendship»

En herlig kynisk og morsom Jane Austen-filmatisering. En omtrent perfekt film.

«Rogue One – A Star Wars Story»

Star Wars har igjen blitt et godt sted å være. Måtte undertrykke et jubelrop når skyggen av Darth Vaders hjelm dukket opp på lerretet under pressevisningen.

May Synnøve Rogne:

«Arrival»

Ikke bare årets beste science fiction-film, men også blant årets beste filmer – uavhengig av sjanger. Arrival gir deg en original og intrikat historie som går mye dypere enn det kan virke ved første øyekast. Dette er en smart, fascinerende, gripende og tankevekkende film du ikke kommer til å glemme så lett.

«The Assassin»

Svik, kjærlighet, lidenskap, intriger og drap. Denne filmen har alt, og regissør Hou Hsiao-Hsien byr på en helt makeløs, vakker og særegen filmopplevelse. Den er et mesterverk i minimalistisk fortellerteknikk, storslått billedkomposisjon og er en medrivende opplevelse som bergtar deg.

«Doctor Strange»

Merkelig, sær og rar er av og til veldig bra. I dette tilfelle betyr det to fantastiske timer ren eskapisme. Historien er bisarr og det visuelle så magisk og besnærende at det bare er en ting å gjøre: Lene seg tilbake og bli med på eventyr. Selv om historiebuen er kjent, er den gjort både underholdende, morsom og fascinerende.

Disse filmene er mest sett på norsk kino per 19. desember 2016

1. Kongens nei

Sett av 707 108

En film som gjenskaper noe av kaoset og forvirringen som oppsto under den tyske invasjonen – og samtidig holde på Haakon som det moralske, tvilende senter. Jesper Christensen er som skapt for rollen.

2. Snekker Andersen og julenissen

Sett av 438 973

Film basert på en kjent og kjær barnebok av Alf Prøysen, som først ble publisert i 1957. Filmen er en søt, varm, småmorsom og stemningsfull julehistorie både barn og voksne kan kose seg med.

3. Børning 2

Sett av 435 891

I fartsfylte actionsekvenser på fire hjul over vakre, snødekte landskap, står ikke Børning 2 tilbake for sine amerikanske forbilder. Bilscenene er helproffe. Sekvensene er lange, klippetempo er rolig og du ser at det ikke er jukset til på klippebordet. Dette er en ren kjærlighetserklæring til rå hestekrefter og flotte biler.

4. Et helt halvt år

Sett av 407 747

Filmatiseringen av Jojo Moyes populære roman ble en av årets kinovinnere. Både filmen og boken er en moderne skillingsvise bygget som en romantisk klassekomedie med løfte om tragisk tvist, samtidig som den fremstår som et diskusjonsopplegg i etikk for konfirmanter.

5. Istid: På kollisjonskurs

Sett av 383 449

Dette er den femte filmen i den populære filmserien. Nå begynner den å gå på tomgang. Her er det nok av fargerike oppvisninger i slapstickhumor som involverer både nøtter og farlige meteoritter.