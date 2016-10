Agnete Johnsen får Åpenhetsprisen

Bare 22 år gammel har Agnete Johnsen alt i en årrekke vært svært godt kjent i norsk offentlighet. Som ung tenåring var hun i 2008 med på å vinne både den norske og den nordiske finalen av Melodi Grand Prix junior som vokalist i bandet The BlackSheeps.

Da hun trakk seg fra deltakelsen i TVNorge-programmet «71 grader nord» i fjor sommer, sto hun åpent fram og fortalte at hun lenge har slitt med depresjon og psykiske lidelser.

Agnete Johnsen: En outsiders utfordringer

Vant finalen

Også da hun tidligere i år vant den norske finalen i Melodi Grand Prix, fortalte hun at hun hadde psykiske problemer, og at det å skulle delta representerte en stor utfordring.

– Agnete viser mot ved å være åpen om sine psykiske utfordringer og snakke om det som er vondt mens det er vondt, sier styremedlem Kristian Haugland i Mental Helse, som deler ut prisen.

– For mange er det fortsatt tabu å snakke om egen psykisk helse. Gjennom økt åpenhet via ulike mediekanaler er vinneren med på å bekjempe stigmatisering av psykisk uhelse og kan bidra til at flere velger å ta kontakt med familie, venner eller fagpersoner for å fortelle at de strever, sier Haugland i en pressemelding.

– Det er svært viktig å snakke om det når man har det vondt. Etterpå kan det være for sent, sier Le Hang Duong, prosjektleder for Verdensdagen for psykisk helse.

Kunst og gavesjekk

Vinneren av åpenhetsprisen får et kunstverk og en gavesjekk på 10.000. kroner. Sjekken utbetales til et veldedig formål bestemt av prisvinneren.

Agnete Johnsen har valgt Vadsø ungdomssenter fordi dette er et senter i Finnmark som gir omsorg og hjelp til ungdom mellom 13-18 år som strever med å fungere sammen med andre.