Alle meningsmålingene slo feil: Nå varsler mediene oppvask

I USA tar mediene selvkritikk etter Trumps seier. Stort sett alle meningsmålingene de siste dagene og ukene ga Clinton seieren.

«Mediene ville ikke tro at Trump kunne vinne, så de så en annen vei», konkluderer kommentator Margareth Sullivan i Washington Post.

– Journalister, liberale, urbane og college-utdannede bor i høy grad i Washington D.C, New-York eller på vestkysten. Selv om vi en og annen gang dro til en arbeidsløs bilarbeider eller intervjuet en gruvearbeider i de store statene, tok vi dem aldri alvorlig, mener hun.

Blir lei av å bli spurt

Los Angeles Times var den eneste avisen der måingene systematisk viste at Trump ledet i valgkampen. De brukte da også en annen målemetode enn det som er standard for de store byråene.

Utenrikspolitisk forsker Asle Toje sier et problem i USA er at det gjennomføres utrolig mange meningsmålinger. Velgerne blir etter hvert lei.

– Da får du den såkalte f... you-effekten. Folk går lei, sier f... you og legger på når de blir ringt. Dermed faller man ut av utvalget. Fordi Trump har kjørt en antiestablishment-kampanje, vil jeg tro velgerne hans er overrepresentert i dette segmentet, sier Toje.

Ga makta en på trynet

Et annet problem er at utvalgene som spørres ofte er forbausende små. Derfor har feilmarginene vært store. For det tredje kan spørsmålene ha vært formulert til fordel for Clinton.

– Antipatien mot Trump førte til at man fikk spørsmål som styrte velgerne feil i forhold til hvordan de faktisk skulle stemme. Man får de svarene man vil ha, og journalister har stolt på svarene, sier Toje.

Han mener meningsmålingene rent politisk bygger opp under følelsen mange velgere sitter med, nemlig at de blir valgt bort av et establishment som vil styre dem, som lyver og trikser.

– Velgerne har svart med å gi dem en midt på nesa, sier Toje.

Tre stater overrasket alle: Så grovt bommet de største mediene i prognosene før presidentvalget

Vil ikke dele sin støtte til Trump

Øyvind Østerud, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, peker på flere av de samme faktorene som Toje: Utvalgene er små, det gjennomføres svært mange målinger, svarprosenten er ofte for lav.

– De som blir spurt, er folk som det er lett å få tak i, som bruker telefon, nett eller epost. De utgjør et lite representativt utvalg, sier han.

Videre peker han på at mange velgere er redde for å gå ut med et kontroversielt standpunkt.

– De vil ikke svare noe som de tror intervjueren ikke er enig i, eller som massemediene mener er uanstendig. Det har sittet langt inne å si man støtter Trump, sier Østerud.

Sammenligner med Brexit

Den siste tiden har man sett flere lignende tilfeller. Sverigedemokratene har kommet langt dårligere ut på målinger enn ved valg.

Storbritannia gikk i juni inn for å forlate EU, til tross for at målingene viste det motsatte.

– Brexit var svært kontroversielt i landets ledende politiske og økonomiske kretser. Det skulle liksom føre til sivilisasjonens sammenbrudd, det var ikke grenser for hvilke uttrykk som ble brukt. Når utvalget er lite, blir effekten stor, selv når bare noen få svarer uærlig på kontroversielle spørsmål, sier Østerud.

NRK: Naturlig å evaluere

Nyhetsdirektør i NRK Alexandra Beverfjord sier de har jobbet hardt med å fange opp de underliggende holdningene i det amerikanske folk i forkant av valget.

– Men meningsmålingene ga et vesentlig annet inntrykk enn det som ble det faktiske resultatet. Vi synes det er naturlig å evaluere bruken av disse meningsmålingene etter dette, sier Beverfjord.

Nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther i TV2, som er i New York når Aftenposten ringer, sier debatten om meningsmålinger allerede er i full gang i USA.

– Jeg merker at dette svir for analytikerne og media her borte. Bare dagen før valget sendte Reuters ut en melding om at det er 90 prosents sjanse for Clinton. Jeg registrerer at en stor svakhet ved målingene er at de ikke bruker mobiltelefoner. Dersom man bare forholder seg til velgere med fasttelefon, blir det jo ikke et representativt utvalg, sier Årsæther.

Han minner om at vi aldri har vært i nærheten av å bomme på samme måte med målinger i Norge.

– USA er et mye mer komplisert land å utføre målinger i. Vi kommer til å fortsette som før, for vi utfører jo ikke målinger i USA. Men jeg er helt sikkert på at amerikanske medier vil granske metodikken som brukes, sier Årsæther.

Etterlyser analyser av sosiale medier

Petter Bae Brandtzæg forsker på sosiale medier i Sintef. Med utganspunkt i Brexit og nå Trump, mener han meningsmålingene har spilt falitt.

I våres, da ingen snakket om at Trump faktisk kunne vinne valget, gjorde Brandtzæg en analyse på tvers av sosiale medier som viste at engasjementet for og støtten til Trump var langt større enn for Clinton.

– Det er er i sosiale medier folk gir uttrykk for sine meninger. Jeg tror både journalister og de som driver med meningsmålinger burde se bedre på hva som skjer der, sier han.