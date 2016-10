«American Honey»: Vakkert om unge i drift

1 2 3 4 5 6 American Honey

Den britiske arbeiderklassens kronikører på film har tradisjoner for å finne seg til rette i amerikanske omgivelser. Stephen Frears og Alan Parker tilførte amerikanske sjangerfilmer en dose streetsmart samfunnskritikk. Når den britiske filmrealismens fornyer siste tiåret, Andrea Arnold, følger etter til Amerika, finner hun seg naturlig til rette i den mest utslitte sjangeren av dem alle, the road movie. Mens hennes forrige filmer, som Red Road og Fish Tank, skildrer britiske landskaper som holder hovedrollefiguren tilbake, introduserer det amerikanske landskapet henne for en ny frihet. Den vet hun ikke alltid hva hun skal gjøre med.

En oppdagelse

Arnold går beundringsverdig til verks: bortsett fra Shia LaBeouf i en av de sentrale rollene er filmen spekket med unge amatørskuespillere som tilfører filmen noe jomfruelig, en følelse av oppdagelse.

Det største funnet er Sasha Lane i hovedrollen som tenåringsjenta Star som en dag rømmer fra familien for å bli med en omreisende flokk ungdommer. De går fra dør til dør for å selge magasiner om dagen, mens de fester hemningsløst om kveldene. Star faller for gjengens fremste villmann, Jake (LaBeouf), men må konkurrere om hans gunst med lederen for hele foretaket, spilt av Riley Keough.

De fleste av ungdommene kommer fra konfliktfylte eller oppløste hjem, men det bare nevnes så vidt. Arnold bruker ikke tid på å fortelle oss hvem de er, men lar oss få ta del i det øyeblikkets frihetsrus de dyrker. Sammen med hennes faste fotograf Robbie Ryan gir Arnold oss hjerteskjærende vakre tablåer fra veien gjennom Nebraska og Oklahoma.

Sterk kjærlighetsfortelling

De unge representerer ingen motkultur. De søker grenseoverskridende opplevelser, men har ingen retning. Det har ikke alltid Arnold heller. Bortsett fra romansen mellom Star og Jake, er det få vitnesbyrd om hva som står på spill. Det er som å få henge med ungdommer som likevel ikke slipper deg inn. I deler av filmen er dette nok. Men etter hvert savnet jeg en større bue over forholdet mellom Star og Jake. Lane og LaBeouf har utvilsomt en sterk kjemi, og kanskje er det sistnevntes beste rolleprestasjon. Men når de ikke er sammen mister Lane noe av dynamikken. Arnold har rett og slett ikke en større plan for henne. Men du finner ikke en vakrere road movie på kino denne høsten.