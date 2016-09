Anki Gerhardsen: – Programmet til årets Ibsenfestival formelig oser av panikk

«Ibsen – samfunnskritikeren som fortsetter å være alarmerende relevant».

Sitatet over står egentlig på engelsk, og er hentet fra et knallgult festivalprogram, pyntet med strektegninger av runde briller og skjegg.

Her har Lille Eyolf blitt konvertert til et bilde på dagens Europa – oversvømmet av mørke og dystopi. Dr. Stockmann har reist til den tredje verden, og opererer nå som frontkjemper for rent drikkevann i Zimbabwe, mens Peer Gynt har blitt dame.

Eller som det står i programmet: ”The role Ibsen didn´t realize he was writing for the 21st century woman”.

Det er nemlig en svært politisk festival vi møter i år, har teatersjefen uttalt: Årets Ibsenfestival er inspirert av Panama Papers

Fortiden plager norsk scenekunst

Jeg vet ikke hva det kommer av. Kanskje føles det litt skummelt enda en gang å vie en hel festival til en liten, skjeggete mann fra et annet århundre. Kanskje er det fordi det er Ibsen overalt, hele tiden, året rundt, og alle er livredde for å gjenta seg.

Eller kanskje det er ideen om at vi bare kan engasjere oss i mennesker som er helt like oss selv og vår egen tid.

Uansett er det som om arrangørene av årets festival gjør alt de kan for å få folk til å glemme at Ibsens tekster er skrevet for lenge siden.

At dramatikken foregikk i borgerskapets stuer og omgivelser. At det var kvinner som ikke hadde lov til å skille seg som trøstespiste makroner og skjøt folk. At barn ikke fikk snakke i familien. At det var tabuer overalt, arvesynd og fasade, stuepiker, sterke menn og mødre som stod i bakgrunnen, noe også Mímir Kristjánsson har tatt opp i Klassekampen.

Vi kan like det eller mislike det, men Ibsen satte 1800-tallets middelklassesamfunn under debatt. Av en eller annen grunn er det så irriterende at teaterfolk er villige til å gjøre hva som helst for å skjule det.

Fortiden plager i det hele tatt store deler av det norske scenekunstfeltet.

Setter latteren i halsen

For det er ikke bare Ibsen-tolkerne som prøver å gjøre seg samtidslekre. I lang tid har modernisering av gamle klassikere vært det store mantraet ved en rekke teaterhus og scenekunstinstitusjoner. Ja, i en så stor skala at det kunne være fristende å bruke begrepet «fiks idé».

Det er noe påtvungent over det hele, og tidvis blir det også direkte ubehagelig.

Jeg skal forsøke å illustrere.

For noen måneder siden satte Opera Bergen og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester opp forestillingen «Barbereren i Sevilla» – først i Bergen, så i Bodø og Tromsø.

Stykket er gammelt og verdenskjent, og hadde sin aller første premiere i 1816 på Teatro Argentina i Roma. «Barberen i Sevilla» handler kort fortalt om en ung jentes kjærlighet til byens barberer. De elsker hverandre, men jenta har en verge som ikke vil gi slipp på henne.

Ikke av faderlig, eller rettere; bestefaderlig omsorg – han er nemlig betydelig eldre enn jenta, men fordi han selv vil ha henne som elskerinne og kone.

Stykket er en komedie, og forviklingene går det godt an å le av, men latteren setter seg liksom fast i halsen når karakterene entrer scenen utkledt som 2016-mennesker.

Jeg vet at tvangsekteskap og incestuøse forbindelser var en del av hverdagen for hundrevis av år siden, men er det meningen at jeg skal smile gjenkjennende når bestefar à la Bodø i dag tafser, slikker og kysser på en jente som ser ut som om en rocka og moderne norsk tenåring?

«Leken og aktuell», sa regissøren da han ble intervjuet, men jeg, jeg ble småkvalm.

Hvorfor ikke bare skrive et nytt stykke?

Her er et eksempel til:

I vinter turnerte Nordland Teater med forestillingen «Jonas», basert på en roman av Jens Bjørneboe. Boka er som kjent en kritikk av det norske skoleverket på 50-tallet, eksemplifisert gjennom en liten, dyslektisk gutt.

Nordland Teater mente historien var relevant også i dag, men byttet ut dyslektikeren og 50-tallet med en liten innvandrergutt, flyktningekrise og en formørket versjon av dagens samfunn.

Her måtte gutten slåss mot rasisme og manglende kulturforståelse, og i særdeleshet en sadistisk, allmektig lærer som hele tiden truet med spesialskole.

Det må ha føltes rart for dagens barneskolelærere å se forestillingen. For pedagogikken fra etterkrigstiden er borte og fremmedfiendtlighet er ikke det vi først og fremst forbinder med norsk lærerstand. Og spesialskolene? Selv ikke barn med alvorlige funksjonshemninger får den skjermingen de sårt trenger.

Men det aller merkeligste er dette: Hvis vi må renske bort hele Bjørneboes verden for å føle relevans; hvorfor ikke da heller skrive et nytt stykke?

Noe mangler i moderniseringene

Det er en rekke andre eksempler å vise til – noen mer eller mindre katastrofale enn andre. Men det mange moderniseringer har til felles er «The missing link».

Det er vanskelig å sømløst konvertere en fortelling fra én tid til en annen – ganske enkelt fordi samfunnet forandrer seg. Det går kanskje an å leve seg inn i de språkproblemene en innvandrerunge har å slite med, men at han skal tvangsplasseres på en egen skole for slemme barn? I Norge? I 2016?

Og når det gjelder vanskelig og umulig kjærlighet: Åh, jada, det kan jeg kjenne igjen i mitt eget hjerte, men at det skal være en adoptivfar i min egen samtid som skal være den store hindringen på veien? Fordi han vil ha jentungen til sin egen forlystelse?

I så fall er ikke komediegenren egnet som ramme.

De store fortellingene må fortsatt fortelles

Nei. Det er bare å stikke fingeren i jorda.

Det er ikke så mange barberere lenger. Lærerne har blitt omsorgspersoner. Kvinner skiller seg opptil flere ganger før livet er over. Sånne som Stockmann kommer på Dagsrevyen og får pris av Fritt Ord. Ibsen og Bjørneboe og Rossini bor rett og slett ikke her.

Det betyr ikke at vi ikke skal høre på dem lenger. Eller at det ikke er lov å være kunstnerisk fri og leken. Eller at vi må droppe Ibsenfestivalen.

For Hedda og Nora har stadig noe å fortelle oss. Det er mange kvinner rundt om i verden som lever i sin versjon av et dukkehjem – kanskje også i vår egen innvandrerbefolkning. Dessuten er store fortellinger viktige – uavhengig av tidskoloritt og detaljer.

For selv om samfunnet mitt er et annet enn Nora sitt, selv om historien forteller om fortid, selv om menneskene snakker til hverandre på en måte som er helt annerledes enn i serier på HBO, så vil jeg se på. Og jeg vil at ungene skal se på. At de skal få med seg klassikerne, historieforståelsen, Ibsen slik Ibsen var.

Og teaterets magi.

Peer Gynt må ikke være dame for lage god teaterkunst

For dypt inni alle kjolene med snøreliv, bak de pene porselenskoppene, innimellom alt som ikke stemmer lenger; der ligger det en nerve og dirrer.

Og den kan vi kjenne igjen, på tvers av generasjoner og århundrer bare fordi vi alle sammen er mennesker: Behovet for sannhet, lengselen etter kjærlighet, sorgen over tap, drømmen om frihet og håpet om å finne et feste i verden.

Disse eksistensielle problemstillingene har godt teater kraft til å formidle, selv om Peer Gynt fortsetter å være mann.

Eller for å si det på en annen måte: Du trenger ikke å kle på deg mine klær for at jeg skal skjønne at det kan være vanskelig å være menneske.

Anki Gerhardsen er journalist og teaterkritiker. Hun skriver en fast, mediekritisk spalte i Aftenposten.

