WAR REQUIEM Den Norske Opera, regi: Calixto Bieitos

Kan musikken ta opp i seg de store verdensproblemene? Kan den trøste når alt har rast sammen, bidra til å bygge noe bedre?

Mindre er ikke spørsmålene som dirrer i Benjamin Brittens War Requiem, som ble skrevet i 1962 til gjeninnvielsen av St Michael-katedralen i Coventry. Den var bombet sønder og sammen under andre verdenskrig.

Ingen enkle svar blir gitt i Calixto Bieitos iscenesettelse som nå går på Den Norske Opera & Ballett. Her er mye sinne, mørke og desillusjon. Samtidig klinger musikken til en komponist som etter ti operaer kunne pensle ut dramatikk, og ikke nektet seg verken brutale, nakne eller sentimentale virkemidler.

Her er også nær banale lydmalende effekter, som militære reveljer i messingen og en harpeakkord som brytes klart og tonalt når en engel dukker opp i teksten.

En sårt tiltrengt trøst

Det siste blir nesten satirisk midt i bibelhistoren om Abraham som får beskjed om å ofre sin egen sønn på bålet. I bibelen adlyder Abraham beskjeden engelen kommer med i siste liten, om å heller ofre geitebukken Gud sender.

I operaen ofrer Abraham sønnen likevel – slik Europa har ofret halvparten av sine i krigen.

I librettoen har Britten kryssklippet dikt av Wilfred Owen, pasifisten og poeten som døde bare 25 år gammel i første verdenskrig, med de tradisjonelle messeleddene - de samme som Mozart og Verdi brukte i sine mer populære requiem.

Virkningen er til dels beisk. Når den lange Dies Irae-satsen hamrer ut trusselen om å bli dømt til fortapelse på dommens dag, fremstår også kristendommen som en brutal maktfaktor.

Samtidig gir den sårt tiltrengt trøst i en verden av lidelse og brutalitet, fra sopransolistens nær søtladent vakre «lacrimosa» til korets mange kollektive – inderlig vakkert fremførte – bønner.

I Bieitos tøffe, musikalske regi

Bieitos iscenesettelse, i en katedral under oppbygning, motvirker iherdig det søtladne – og nesten alt håp. Her er skadde, truende, griske og dypt fortvilte mennesker i hovedrollene.

Når sopranen – med størknet blod nedover innsiden av bena – denger sin (?) døende baby til blods, blir scenen så fæl at den nesten virker mot sin hensikt. Slikt hører til slagsidene ved Bieitos tøffe, musikalske regi.

Jeg forstår heller ikke helt hva den tappert (krampaktig) smilende, tause jenta gjør der hele veien. Grepet med et ungt ”sannhetsvitne” fungerte godt i Carmen (som settes opp igjen i i Bjørvika i vår), men når hun (Katrine Ayan Sjøboden) setter blomster ned i skoene til de døde unge guttene, virker rollen endelig motivert.

Barnekoret og –statistene imponerer ellers gjennom hele forestillingen, sammen med et todelt orkester som bærer like godt fra scenen som fra orkestergraven, under ledelse Lothar Koenigs.

Lar sterke kunstneriske stemmer spørre

Midt i alt klatrer, raser og synger så de tre navnløse hovedpersonene, unge Natalia Tanasii (sopran), Evan LeRoy Johson (tenor) og Johannes Kammler (baryton), med sjelden intensitet og smidighet.

Alle er kort og godt usedvanlig sterke, både skuespillere og sangere, helt frem til den siste bønnen om evig hvile for de døende.

War Requiem ender i en katedral, en ruin og en byggeplass der bakteppet, «glassmaleriene» er revet ned, benkene ligger hulter til bulter og menneskene sørger bunnløst. Kan noe godt bygges her, etter krigens meningsløse brutalitet?

Operaen svarer ikke. Men det er godt at den – og flere av produksjonene som går inn i Ultimafestivalen i disse dager – lar sterke kunstneriske stemmer spørre.

Forestillingen spilles også 13., 16., 18., 23. og 25. september og 3. oktober.