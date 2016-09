1 2 3 4 5 6

Vildanden + En Folkefiende - Enemy of the Duck

Av Henrik Ibsen.

Nationaltheatret, Hovedscenen

Regi: Thorleif Ôrn Arnarsson

Med: Mads Ousdal, Eindride Eidsvold, Nader Khademi, Kai Remlov, Andrea Bræin Hovig, Kjersti Tveterås, Frøydis Armand m.fl.

Når du går ut av Nationaltheatrets forgylte sal, er du svimmel av både begeistring og irritasjon. De siste tre timene har du vært vitne til Vildanden + En Folkefiende – Enemy of the Duck. To av Ibsens største klassikere, som er smeltet sammen av to snåle islendinger, Thorleifur Orn Arnarsson og Mikael Torfason. De har holdt seg til teksten, men i tillegg skrevet inn referanser fra vår moderne tid. Sammenslåingen er sømløs, mens oppdateringene til oljealderen virker påtatt. Men blås i det. For du har jo vært med på en real fest!

Se traileren fra forestillingen som har begeistret vår anmelder:

Skuespillerne latterliggjør Ibsen

Festen finner sted i et to etasjes skrekkabinett (skapt av Vytautas Narbutas) der skuespillerne forsøker å finne en slags sannhet. Hvorfor står vi her på scenen? Hva er sant i dag? Det blir nært og fjernt. Treffsikkert og over mål. Metateater som morer, mikset med psykologiske øyeblikk som faktisk gjør vondt. Urinering i fatsuits. Heftig fiolinspill som irriterer. Monologer som forfører. Litt dragshow fra musikalen La Cage Aux Folles. Tung ibsensk symbolikk som blir latterliggjort av skuespillerne, for deretter å spilles ut i fullt alvor. Mye utskjelling av publikum.

Til sammen blir det en av de morsomste festene jeg har vært på. Hvorfor?

Fordi det er skuespillerne som eier denne forestillingen. De skaper karakterer som er morbide speilbilder av dem selv, og de tror på hvert evige ord.

Vamp à la Ibsen

Den sannhetssøkende Tomas Stockmann (Mads Ousdal) fra En Folkefiende er slått sammen med den akkurat like fundamentalistiske Gregers Werle fra Vildanden. Gamle Ekdal (Kai Remlov) er også litt svigerfar Kiil fra En Folkefiende, men aller mest dragqueen. En syvende mor i huset, med parykken på snei, som stille observerer at det ekdalske hjem går i oppløsning.

Den pliktoppfyllende Gina Ekdal (Andrea Bræin Hovig) er her en furie i nettingstrømper. Hun kjederøyker, bytter parykker i turbofart og skriker til sin datter med både forakt og kjærlighet. I familien Ekdals lufttomme hjem, har Hedvig og Gina skapt sine egne små forestillinger. Etterhvert som Ibsens tragedie skrider frem, blir også Hovigs vampete Gina mer nyansert. Det starter som et påfunn av en karakter, men ender som en av de mest utfordrende Ibsen-tolkningene jeg har sett.

ØYVIND EIDE

Dytter komikken ned i halsen på sitt publikum

Samtidig løper Kjersti Tveterås’ Hedvig frenetisk rundt på scenen, evig serviceinnstilt til sin skadeskutte familie. I det ene øyeblikket er hun en karikatur av en 1800-tallsfjortis, mens i det andre spiller hun ut Vildandens sårbare scener. Kjersti Tveterås har den virkningen på sitt publikum, at man bare vil ha mer, mer, mer og mer av henne. En egenskap hun i denne forestillingen faktisk deler med flere. Eindride Eidsvolds Peter Stockmann går fra å være bitter og manipulerende, til populistisk og forførende. Nader Khademis Hjalmar Ekdal begynner i standup-land, men klarer etterhvert å dytte komikken ned i halsen på sitt publikum. Det er så herlig ibsensk, egentlig. Ironi og komikk, blandet med den største tragedie.

Lurer du på hva som skjer på Oslos scener i høst? Ta en titt på det våre anmeldere har gledet seg til:

Hvor mye mariekjeks kan du ikke kjøpe til barn i Afrika for den to millioners scenografien?

Mot slutten av stykket tar Mads Ousdal et realt oppgjør med seg selv – og publikum. Han snakker direkte til sin høyst virkelige far i salen, og holder en lang monolog om sin egen teatertretthet. Hvor mye mariekjeks kan du ikke kjøpe til barn i Afrika for den to millioners scenografien? Mads Ousdal vet åpenbart litt om dette, for han har tatt i mot flyktninger fra Sør-Sudan. («Og det er faktisk sant.», som han sier.)

Et annet stykke som begeistret en av våre anmeldere var Min Kamp. Les om et teaterstykke det bør gå gjetord om.

Denne sekvensen kaster et selvopptatt lys over resten av kvelden. «Hva er poenget med teater?». Er det ikke egentlig et slitt spørsmål, når det blir satt opp mot Ibsens store temaer? Og når skuespilleren snakker om seg selv i metalag på metalag, speiler han ikke da aller mest teatrets egen selvopptatthet? Men på den annen side: I disse scenene er jo Ousdal en Stockmann i egen person. Selvhevdende og selvrettferdig.

Det er så fikst at det gjør vondt.

ØYVIND EIDE.

De siste ukene har Aftenpostens anmeldere hatt det hektisk. Her er noen av de siste du bør få med deg: