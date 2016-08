Anmeldelse av Året: Bære eller briste

Tomas Espedal:

Året

Roman

Gyldendal

«Glem det, kom deg videre». Slik lyder samtidens råd til folk som blir forlatt. Kjærlighetssorg er ikke noe du skal dvele ved i våre dager.

Det er en instrumentell holdning som kaller på motstand, og på kort tid er det kommet tre norske bøker som sier nei. Nei til å få kjærligheten overstått raskest mulig når den ikke har livets rett.

Kenneth Moe vant i vår Tarjei Vesaas’ debutantpris for prosasamlingen Rastløs. Den skildrer en ung innesitter som skriver et langt, lengtende og bittert brev til en jente som ikke vil ha ham.

Silje Aanes Fagerlund debuterte nylig med romanen Eneste, der hovedpersonen Silje ser tilbake på et formende kjærlighetsforhold til en mann hun langsomt skjønner at hun vil forlate. Han på sin side insisterer på at han vil elske henne for alltid. Hun er den «eneste».

Fagerlund & Espedal

Det er en tilsvarende holdning som preger den mannlige hovedpersonen i Året av Tomas Espedal. Til en viss grad dreier det også om det samme mennesket. For Fagerlund og Espedal driver hver på sin kant med skjønnlitterære bearbeidelser av et kjærlighetsforhold de to hadde for noen år siden. De gir hver sine versjoner av de samme reisene, samtalene og samleiene. Eneste mener jeg krysser grensen for en påtrengende intimitet. Også Espedal har tidligere krysset den grensen, som da han i Mitt privatliv (2014) valgte å identifisere henne med navn og bilde.

Året er imidlertid av en annen støpning. Her er Espedal tilbake i sitt rette element, en form der liv og diktning glir sammen i en strøm av minner, refleksjoner og plutselige fornemmelser. Fortelleren nevner riktignok at «hun» har skrevet bok, men den tapte kjæresten har fått et fiktivt navn og fremstår som en litterær karakter snarere enn et virkelig menneske.

Samtaler med Petrarca

Fremfor alt er boken en følsom dybdeboring i kjærlighetssorgens muligheter, en skisse over et liv i ensomhet – «uten andre kvinner», «uten seksualitet». Den rommer en innbitt uvilje mot tidens krav til et velfungerende kjærlighetsliv. «Jeg vil ikke at ideen om evig kjærlighet skal tilhøre fortiden,» skriver Espedal.

Boken er full av samtaler med så vel middelalderdikteren Petrarca som fortellerens far – mennesker som nettopp har dyrket en livslang kjærlighet selv om den elskede forsvant eller døde.

Uforbederlig romantiker

Det er definitivt et anliggende som kan vekke motvilje eller ubehag. Espedal er en uforbederlig romantiker som skriver nakent og ærlig på grensen til det banale. Han kan gråte, hate og fryde seg.

Året er en type inderlig litteratur som bærer eller brister i møte med leseren. Nesten til min lettelse, må jeg si, så bærer den i mine øyne. Jeg blir grepet i tråd med forfatterens intensjon. Men det er med hårfine marginer. For det er mange partier som faller igjennom og burde vært strøket fra det allerede ganske tynne manuskriptet (drøyt 200 sider). Det blir ikke minst tydelig fordi Espedal for første gang har valgt en gjennomført prosalyrisk form (til tross for genrebetegnelsen roman).

Bokstavrim og luftlommer

Han har forresten aldri vært en historieforteller. Slik sett er det logisk at Espedal gjør eksperimenter i retning av poesien. Bare venstremargen ligger fast i Året, og teksten er nesten uten normal tegnsetting. Espedal bruker klassiske lyriske virkemidler, som bokstavrim, poetisk oppramsing og gjentakelser. Han kan lage luftlommer midt i en linje og eksperimentere med figurative oppsett. På sitt mest karakteristiske tar tekstene likevel form av enkle, åpne refleksjoner om kjærlighetssorgens karakter:

Er det virkelig mulig å elske den samme kvinnen

hele livet

også når hun ikke elsker tilbake

og hva slags kjærlighet er det

er det en større kjærlighet

eller et selvbedrag

som dikteren konstruerer lidelser over

slik at sangene slett ikke handler om Laura

om kjærlighet

men om det å skrive

om å finne selve kilden til diktingen

altså tapet

av kjærlighet

Bli munk!

Et parti som dette minner om en setning i en av Espedals aller første bøker. «Forfatteren må bli munk!», skriver han i Jeg vil bo i mitt navn (1990). Kjærlighetssorgen i Året ledsages av en tilsvarende kunstnermytologi.

Og det er nettopp når han viser sorgens register at den blir levende. Kjærlighetssorgen er ikke bare en dump og lidende tilstand i Året, men en «bruksgjenstand» for den ensomme og forlatte kunstneren:

Palmesøndag: Det er alltid spesielt å skrive

på følsomme dager helligdager.

Å skrive påskeaften første juledag nyttårsaften

gir skrivingen en egen tyngde et eget alvor

som er godt for skrivingen ondt for den som skriver

Må ligge med bibliotekaren

Kunst og sorg går hånd i hånd i Året, på klassisk og vakkert vis.

Men boken er ikke monotont alvorlig. Espedal kan oppvise en befriende selvironi på vegne av både sin egen desperasjon og stand. Plutselig kan han komme med en lang og komisk skildring av forfattere som tilfredsstiller borgerskapet gjennom å snakke nonsense på litteraturfestivaler og ligge med bibliotekarene.

«Vi er de nye klovnene,» skriver Espedal da.

På vei til Barcelona

Partiene som trekker ned har til felles at de skildrer hverdagslige hendelser på en dagbokpreget måte. Da blir det kollisjon med det pretensiøse, prosalyriske oppsettet. Linjedelingen blir stående som en tomt virkemiddel:

Jeg spiser frokost med Aurélie

i frokostsalen på hotellet

i Montpellier. Litteraturfestivalen er over

og jeg skal ta toget til Barcelona

hvor jeg skal møte min far

Ikke bare er dette dårlig litteratur. Det minner meg også om begrensingene ved Espedals forfatterskap. At det til syvende og sist er notater og nedtegnelser løselig bundet sammen i den ene boken etter den andre. Det fungerer – og blir innimellom vesentlig litteratur – bare fordi han har en språkfølelse av de sjeldne.