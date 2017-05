Anmeldelse av Bruno Mars på Telenor Arena: Fortsatt liv på Mars

Bruno Mars

Telenor Arena, onsdag 24. mai

Publikum: 23.000

Karakter: 5

Det har gått fire år siden Grammy-vinneren Bruno Mars sist besøkte landet. I mellomtiden har han kommet ut med et nytt album, fjorårets 24k Magic, som viste seg å bli nok en suksess for den livlige sangeren.

Og da må det jo lages en ny turne, med nye konsepter. Denne gangen er seansen satt til Telenor Arena, fylt til randen av hylende fans.

Man merker den økte sikkerheten rundt konserten (PC-en min blir sogar beslaglagt av en hyggelig vakt), men publikum virker ikke nevneverdig affisert. De er her for å ha det gøy, og fyller raskt den store salen.

Det dekadente sceneteppet heves, og Mars og kompani synkrondanser frem i lyset. De åpner med retrorytmiske «Finesse» fra det ferske albumet, og blir møtt av ellevill jubel.

Fyren er i god form, der han hopper rundt på scenen og smiler til de oppmøtte. En strengt koreografert åpning, badet i mangefargede lys.

En virkelig showmann

Neste ut er tittelkuttet «24k Magic», nok en medrivende affære som øker temperaturen både på scenen og blant tilskuerne. Mars har dem i sin hule hånd fra første note, og vet hvordan han skal spille på deres reaksjoner – det tar kort tid før hele tilskuerflokken er på bena.

En virkelig showmann, godt akkompagnert av fyrverkeri, epilepsifremkallende lysshow, og selvfølgelig sitt mannsterke backingband, The Hooligans.

Likheten med artister som Michael Jackson og Prince har nok blitt nevnt i så godt som alle skrivelser om mannen, men det er en åpenbar sammenligning.

Her blandes dristig funk, glossy pop, og sukkersøte R'n'B-ballader i en god miks som holder på publikums konsentrasjon. Mars kommer ikke nødvendigvis opp med noe nytt eller spesielt originalt, men mestrer den klassiske sounden godt, og har et øre for melodier som fester seg på hjernen. Han har tross alt allerede blitt en av tidenes mestselgende artister.

«Jeg elsker dere»

Tidvis drukner vokalen litt i den høylytte instrumenteringen, som på gladlåten «Perm», men budskapet later til å nå frem, skal man tro publikumsreaksjonen.

Fokuset er på underholdning, med nøye regissert dans og moro. En slags luksusinnpakning for musikken, fylt av glitter, glam og scener som tatt ut av High School Musical. Ikke helt min greie, men den kollektive bevisstheten er tydeligvis storfornøyd. På «That's what I like» oversetter han sogar teksten til et gebrokkent «Jeg elsker dere». Pent.

Tidvis pompøst og banalt

Noen av låtene i konsertens midtseksjon fremstår som fyllstoff, uten den samme innlevelsen som det foregående. Heldigvis spes de ut med godbiter som kvasibarnesangen «Marry you» og allsangvennlige «When I was your man», som på ny gir vind i seilene.

Litt dødtid blir det, men det har man fort glemt når Mars avslutter med «Grenade» og «Just the way you are», de svært fengende, stemningsfulle åpningssviskene fra debutskiven.

Mars føler seg åpenbart hjemme på scenen. Hver minste bit av den fargerike forestillingen virker nøye planlagt – lite er overlatt til tilfeldighetene. Det kan tidvis være både pompøst og banalt, men publikum er med gjennom tykt og tynt, geleidet av idolets usynlige hånd. Og det er jo fint.

Når hiten «Locked out of heaven» setter inn som ekstranummer, komplett med glittereksplosjon, er de fremdeles ekstatiske.