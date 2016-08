Det snakkes mye i teaterstykket Min kamp. Like mye som det rases, brøles, smigres og fortviles av en firehodet Knausgård slik vi har blitt kjent med ham gjennom bøkene. For på scenen står det fire Knausgårder, Ingjerd Egeberg, Agens Kittelsen, Christian Rubeck og Øystein Røger. Og sammen leverer de et kraftfullt, ja eksplosivt, teaterstykke som evner å gi Knausgårds suggererende prosa et selvstendig sceneliv.

Fakta: Min Kamp Dramatisering og regi: Ole Anders Tandberg. I rollene: Agnes Kittelsen, Ingjerd Egeberg, Øystein Røger og Christian Rubeck. Norgespremiere på Kilden i Kristiansand 2. september. Min kamp skal på turné til 50 steder. Se komplett turneplan her. Spilles på Oslo Nye fra 11. oktober til jul. Se spilleplan her. Produsert av Riksteatret, Oslo Nye Teater og Agder Teater.

Tandberg trekker frem noe vi ikke så i bøkene

Det er ingen lett jobb. Da det ble kjent at Nationaltheatret vraket Harald Eias forsøk på en dramatisering av Min Kamp, forklarte Hanne Tømta at det rett og slett var vanskelig å enes om hvordan de seks bindene skulle kokes ned til et par timers scenedramatikk som på fornuftig vis formidler alle forfatterens kamper.

Kallestad, Gorm / Scanpix

Det er likevel interessant at det er nettopp en norsk humorist som ønsket å ta tak i stykket her hjemme. For den norske regissøren Ole Anders Tandberg valgte å lete etter nettopp humoren i Knausgårds bøker da han til stor jubel dramatiserte Min Kamp-bøkene for Stockholms Stadsteater i fjor.

Det er jo ikke først og fremst det humoristiske anslaget ved Knausgårds litteratur som har gjort bøkene til en suksess. Stykket fanger likevel mange av de brutale og pinlige øyeblikkene. «Å skrive er å trekke ut fra skyggene det vi ikke vet», skal Knausgård ha sagt på vesaask vis. Tandberg får meg til å føle at å dramatisere er å trekke ut fra bøkene det vi ikke så. I dette tilfellet humoren.

Stykkets kjerne er faren, Hitler og den vanskelige kjærligheten

Stykket er i likhet med boken en reise frem og tilbake i Knausgårds liv, mellom barndom og voksenlivet. Det vippes brått over fra komiske og lett patetiske i betraktninger om skjeve peniser og for tidlig sædavgang, til det ulidelige og vonde i det å bli mer rørt av kunsten enn sitt eget barn. Det er blitt engasjerende teater som egner seg til å skape følelser og meninger.

De fleste av tekstutdragene Tandberg har jobbet med later til å være fra de to første bindene, samt fra det siste bindet der «Hitler-essayet» vies hele 500 sider. Og kjernen er hele tiden faren. Denne tyranniske mannen som Knausgård elsket og hatet, som la fundamentet for en evig kamp mellom det gode og onde i guttungen sin.

Og dette vender vi tilbake til der Knausgårdene raser, elsker, fortviler, hater, begjærer, sørger, anklager, klandrer, lengter, bebreider, skammer seg og frykter mannen som ennå tyranniserer ham fra dødens overhengende mørke. Og når farens stemme gjaller over hodene til Knausgård x 4, tar man seg i å lure på hvilken gudommelig makt han vil fortsette å utøve på «den rasende attehundretallsmannen».

Når hun troner på hans kampestein

En enorm stein utgjør det meste av scenografien. På et tidspunkt kliver hele gjengen opp på denne for å formidle til oss forfatterens inderlige romanprosjekt. Her passer det seg også å nevne at Agnes Kittelsen er fabelaktig når hun som Knausgårds kone, Linda, begeistret legger ut om sine psykiske lidelser. Tronende på hans kamp(estein)! Man kan selvfølgelig tolke den som Sisyfos-steinen og at den evige kampen er en del av hovedpersonens skjebne - en mann som aldri har hatt som mål å vær lykkelig.

Knausgårds kamp mot sin egen moralske usikkerhet er i «Director Tandberg’s cut» blitt et makeløst stykke teater det bør gå gjetord om.

Er vi alle like selvforelsket som Knausgård?

Et ord som gikk igjen da Knausgård-manien red dette landet var «uimotståelig». Bøkene er en emosjonell avkledning som henter sin kraft i den uredigerte og ærlige tankestrømmen.

Denne strømmen har Tandberg delt på fire som sømløst smelter sammen til én selvpratende Knausgård-amøbe, eller splitter opp og blir til broren Yngve eller kona Linda. Grepet gir en følelse av at vi alle kan være Knausgård. Eller at ingen kan være det siden de færreste er så forbasket selvforelsket. Er vi vel?