Fakta: Westworld Sesong 1, HBO, premiere mandag 3. oktober.

HBO vil vinne seriehøsten med roboter i cowboyboots. Det kan de klare, mener panelet i Serieskolen. Se deres reaksjoner på Westworld i videoen over.

Det ligger voldsomme ambisjoner i bunn når HBO nå skal erstatte flaggskipet Game of Thrones. George R.R. Martins fantasyserie har to korte sesonger igjen, så hvor vender strømmegiganten blikket for kildematerial? Joda, til Jurassic Park-forfatter Michael Crichton og hans regidebut Westworld, en science fiction-suksess fra 1973.

Vi befinner oss et sted i fremtiden, hvor attraksjonen Westworld tiltrekker seg rike mennesker på jakt etter eventyr. Westworld er en westernverden hvor livaktige roboter er innbyggere og gjestene kan gjøre akkurat hva de vil. Det innebærer som oftest pistoldueller etterfulgt av sex med prostituerte i byen Sweetwater.

John P Johnson

Stormannsgale vitenskapsmenn

I kulissene treffer vi den briljante skaperen Robert Ford (Anthony Hopkins) og protegeen Bernard Lowe (Jeffrey Wright), som igjen jobber på oppdrag for et navnløst firma som eier Westworld.

Robert og Bernard utvikler nye roboter og lager historier som implementeres i parken. Flere av robotene viser tegn til feilprogrammering og utvikling av selvforståelse, men som i Jurassic Park er verken stormannsgale vitenskapsmenn eller pengeglade investorer interessert i å høre noen fortelle dem at noe kan gå virkelig, virkelig galt.

Jurassic Park med mennesker er selvsagt en like dårlig idé som det høres ut som.

For Guds skyld, ikke lek Gud!

Moralen i Westworld er lysende klar og enkel: ikke lek Gud, det kommer ingenting godt ut av det. Heldigvis kommer det derimot knakende god underholdning ut av det, enten det er Jurassic Park, Frankenstein, Truman Show eller nå Westworld.

Det er et fint lerret å male store eksistensielle spørsmål på, og det gir karakterer tunge dilemma.

John P Johnson

Ed Harris ruver i landskapet

I Westworld presser disse spørsmålene seg frem, samtidig som serien forteller en bredt anlagt thrillerhistorie.

Ed Harris ruver som forretningsmannen som kommer tilbake til Westworld gang på gang for å runde alle historiene, og Ingrid Bolsø Berdal er et herlig eksotisk innslag i Westworlds lovløse ytterkant med sin slangetatovering og harde blikk.

Hun debuterer i serien med en bombastisk versjon av Rolling Stones «Paint It Black» lydspor, og leverer med det kanskje idenes «norske» skytescene festet på film.

En pose tålmodighet

Den første episoden er regissert av Lost-skaper og Star Wars-regissør J.J. Abrams, og er den klart beste av de fire første episodene jeg har sett.

Det er ren serieperfeksjon hvordan den presenterer parken, robotene, skaperne og gjestene, samtidig som den tegner opp noen konflikter som skal få god plass.

Videre i de neste episodene er det åpenbart at Westworld har mye som skal fortelles, for hver underhistorie får mye plass og god tid. Et av poengene i serien er da også at robotenes historier skal gjennomgås gang på gang, så man må ha en pose tålmodighet i nærheten mens plottet etableres.

«This is my fucking vacation»

I motsetning til J.J. Abrams Lost, får vi minimal med bakgrunnsinfo om karakterene, og dette illustreres effektivt da en av de andre gjestene forteller Ed Harris at han er fan av stiftelsen hans.

Harris freser «One more word, and I’ll cut your throat. This is my fucking vacation» og da er det slutt på den gravingen. Det eneste blikket vi får fra utsiden i de fire første episodene er faktisk Bernard som snakker med sin kone på en Skype-lignende tjeneste.

John P Johnson

Arvtaker til Game of Thrones?

Har HBO funnet sin arvtaker til Westeroos, drager og total krig? Westworld er hvert fall et typisk eksempel på en serie som på papiret er tydelig sjangerstyrt, men hever seg over båssetting og forteller store historier om mennesker, politikk og følelser.

Jeg blir ikke overrasket om vi i 2022 leser dyptpløyende analyser av Westworlds menneskesyn og endeløse forumposter som spekulerer i hva manusforfatterne Jonathan Nolan og Lisa Joy skal gjøre i den kommende sesong syv.