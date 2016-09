Anne Holt fokuserer med hell på nære relasjoner i ny krim

Anne Holt:

I støv og aske

Krim

Vigmostad & Bjørke

Etter tro og suksessfylt tjeneste i norsk kriminallitteratur siden tidlig på 1990-tallet, må Anne Holt regnes som en av de desiderte veteranene i en bransje preget av hektisk og markedstilpasset turnover, som det heter på arbeidslivsspråket. Gjennom skiftende hovedpersoner og ulike samarbeidsprosjekter har hun markert seg som en uttalt feministisk og politisk krimforfatter, kjennetegnet av en klar og uvetydig stillingtagen til fortløpende stridstemaer.

Selv mener jeg at det eksplisitt politiske har fått en for massiv og slagordaktig rolle i tekstene hennes, på bekostning av det nyanserte og mangefasetterte og andre litterære dyder.

Familiekonflikter

Her kan det imidlertid synes som om et sporskifte er på gang, sist observert i Skyggedød fra 2012. Legger vi i tillegg årets roman i vektskålen, kan det virke som om konfliktlinjene innad i moderne familiekonstellasjoner, er blitt forfatterens foretrukne kreative arena.

Denne dreiningen, i den grad det er belegg for en slik påstand, er det mye positivt å si om. Holt skriver mer følsomt og finpenslet enn før. Blikket på parforholdets dynamikk, enten det nå er lesbisk eller heterofilt, er både skarpt og ømt, og småbarnsskildringene er genuint god, sjangeruavhengig litteratur.

Justismord og høyreekstremisme

I støv og aske drives frem av Hanne Wilhelmsen og Henrik Holme. Disse to særlingene utgjør et fint omdreiningspunkt i den forsøksvise oppklaringen av kalde saker, selv om den interne kjeklingen deres nok får for stort spillerom.

Holme blir oppsøkt av en nypensjonert politimann som ikke helt klarer å slippe taket i den svarte skjebnen til den en gang så veletablerte familiefaren Jonas Abrahamsen. I desember 2001 pådrar han seg en knusende skyldfølelse da den lille datteren løper ut i veien og blir overkjørt. Få år senere peker alle bevis mot at han er skyldig i å ha tatt livet av sin kone. Men ble hun virkelig drept, eller foranlediget hun et justismord?

På en finurlig måte etableres det sammenhenger mellom dette problemkomplekset og selvmordet til en høyreekstrem aktivist og helsekostprofet, alternativt kvakksalver. Om henne er det betimelige spørsmålet å stille: Men var det virkelig et selvmord?

Sorgbearbeidelse

Hanne Wilhelmsen, fra rullestolen, og Henrik Holme, rundt omkring i Oslo med sine tics og tvangshandlinger, må bryne seg på en snedig intrigerekke som har Jobs bok som filosofisk klangbunn.

Dypere ned i de velfungerende og fengende spenningsstrukturene belyses klassiske temaer som grådighet og misunnelse, og ikke minst hvor utforutsigbart, irrasjonelt og (selv)destruktivt sorgbearbeidelse kan arte seg.

Som i nesten all samtidskrim tværes tingene for mye ut, som om sideantallet i seg selv skulle borge for kvalitet. I støv og aske må allikevel takseres som en vellykket og forfriskende Anne Holt-utgivelse.

