Fakta: Gudbedre Latter Idé og manus: Anne Kat Hærland Regi: Bård Tufte Johansen Produsen: Kat AS

Hva skjer med Anne-Kat? I en årrekke har hun som et automatvåpen plaffet ned hver minste lille og store intimitetstyranniserende kjendis som har delt fra sine livskriser. Plutselig sitter hun i VGs spalter og deler sin egen. Hun er i ferd med å miste synet. Og hun har attpåtil latt sitt femte soloshow på Latter handle om akkurat det. Hvorfor?

For å tjene penger, vel.

Hun trekker på skuldrene og salen ler. Sannheten ligger et annet sted, men tonen er satt for det som ligger an til å bli et mye mer personlig, ærligere og selvreflektert show rundt hennes sykdom, Retinitis pigmentosa. En øyesykdom som gjør at cellene i øyet sakte, men sikkert dør og synet blir stadig mer innskrenket. Her ligger det selvopplevde, en kamp hun ser ut til å ha forsonet seg med at hun kommer til å tape, og skal det overleves må det gjøres med selvironi. I lys av dette er det vanskelig å forstå hvorfor det da rotes litt til underveis med alle de andre kjepphestene Anne-Kat bare må ri.

Den enes sjikane og mobbing er Anne-Kats satire

Personlig har jeg alltid ment at Anne Kat. på sitt beste ikke kan overgås av noen i Norge. Den spisse humoren har av noen blitt kalt mobbing, noe komikeren tok til etterretning ved å varsle at det ville bli trykket advarsler på billettene til kveldens premiere: «Det gjøres på forhånd oppmerksom på at forestillingen inneholder «sjikane», «mobbing», «hetsing» og «uthenging». Eller «satire» som det het i gamle dager.»

Noe slikt var ikke å se på billettene, men budskapet er mottatt. 44-åringen har ikke tenkt til å endre seg. Og tidvis er det ganske deilig at hun er den samme skarpe observatøren. At hun som en «svaksynt Lisbeth Salander» tar oss gjennom manualen for ensomme IS-celler. Eller i det ene øyeblikket stiller krav til Pokémon-spillende topppolitikere om at de må ta seg sammen og følge med. For dernest sylskarpt gi oss pinlige bevis på Dagbladet og VGs fryktskapende klikkhoreri.

Jeg savner en påtegelig og tilstedeværende nerve i showet

I et avvæpnende pusterom bringer komikeren opp hvor lite gøy det er å hate andre mennesker. Nettopp derfor føles det som å tråkke litt rundt i gamle vitser når Ari Behn, Axel Hennie og kongefamilien igjen dukker opp. Jada, de har en selvskreven plass i Hærlands univers, men samtidig befinner de seg lysår unna tematikken i det som kunne ha blitt et unikt - ja, kanskje til og med sårt - show om en unik dame.

Vi snakker om en ironidronning som taper sitt fremste arbeidsverktøy i en stadig mer glanende verden. Dette burde ha vært en påtagelig og tilstedeværende nerve i hele showet! I stedet får man vitser man fornemmer man har hørt før, blant annet i podcasten Apropos. Resultatet er litt for lav temperatur og engasjement.

Hun har spart på alt, til og med vitsene

«Hvorfor er det ikke gjort noe mer ut av scenografien? Hun har spart på alt, til og med vitsene!» sukker mitt litt mer kritiske følge. For det skal være enkelt, og Anne-Kat stiller skoløs i et sobert og svart antrekk som får tankene til å gå til suffløsen som ikke skal synes på scenen. I grell kontrast til den glamorøse og elegante looken hun hadde i sitt forrige show. Kanskje var tanken at manuset i seg selv kan bære showet.

Nå er Hærland er altfor proff til å lage et gjennomført svakt show, og det er heller ikke Gudbedre blitt. Men kanskje har noen av temaene rett og slett blitt Hærlands kunstneriske blindsone, som enkelt kunne ha blitt luket ut om hun på manussiden hadde fått seg noen «førerhunder». Men bevares, hun får oss til å le ganske godt ennå. Og hun slipper oss neppe av syne med det første.

