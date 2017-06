Annilese Miskimmon: – Å lede en opera er en svært kompleks oppgave

– Å lede en opera er en svært kompleks oppgave. Alle operasjefer må ta vanskelige beslutninger for å oppnå høy, internasjonal kunstnerisk standard. Samtidig må man utvikle organisasjonens strategi og sørge for at kollegene har det bra.

– Det er vanskelig å unngå at noen ansatte blir skuffet over beslutninger man må ta.

Det skriver Annilese Miskimmon til Aftenposten, etter å ha lest saken om hennes tid ved Den Jyske Opera (DJO) i Danmark.

– Jeg hadde fire fantastiske år i Den Jyske Opera, og samarbeidet med et stort antall svært begavede kolleger og utøvere som alle ønsket meg velkommen. Det har gitt meg en kjærlighet til Skandinavia og ført meg videre til jobben ved Den Norske Opera & Ballett, forklarer hun.

Gleder seg til å komme til Oslo

– En full gjennomgang av hele min karrière, inkludert min tid i Danmark, var del av rekrutteringsprosessen som nå fører meg til Oslo. Denne prosessen bekreftet ikke bare mitt kunstneriske renommé, men også at jeg har en moderne lederstil basert på samarbeid, som er godt egnet i Skandinavia, skriver hun videre.

– Jeg ser veldig frem til å begynne som operasjef i august. Det har vært en glede og et privilegium å få bli kjent med mine talentfulle, nye kolleger i Oslo gjennom de siste månedene. Jeg kan nesten ikke vente på å begynne arbeidet med alle ved Den Norske Opera & Ballett og skape inspirerende opera for vårt fantastiske publikum.

Miskimmon henviser for øvrig til tidligere styreformann Dan Boyter ved Den Jyske Opera for kommentarer om konkrete beslutninger og omstendigheter rundt jobben hennes i Danmark. Hans kommentarer kan du lese her:

Bjørge, Stein

Var åpen om konfliktene

Styreleder ved Den Norske Opera & Ballett, Anne Carine Tanum, sier de er kjent med at det har vært utfordringer i Annilese Miskimmons forrige jobb.

– Allerede i første intervju med vårt styre var Miskimmon åpen om utfordringer hun hadde møtt i Den Jyske Operaen både i ledelsen og med koret, sier Tanum til Aftenposten.

– Styret i Den Norske Opera & Ballett ønsker en tydelig og sterk leder. Vi opplever Annilese Miskimmon som åpen, lyttende, ærlig og direkte i sin kommunikasjon. At hun har erfaring med å håndtere vanskelige utfordringer, er en fordel når hun starter som operasjef i Oslo i august, fortsetter hun.

Styrelederen understreker at nettopp den åpne, nordiske arbeidslivskulturen var en motivasjon for Miskimmon:

– Dette var nettopp en av hennes begrunnelser for å søke seg til Oslo, sier Tanum.