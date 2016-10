Virkelig vanskelig blir det når vi skal bruke verbet anslå, og det låt ikke helt bra i denne gåten i A-magasinets kryssord i uke 32 i år, altså i august: «Hvilket slaginstrument har horisontalt opphengte trestaver som anslås med hammere eller køller?» Som svarkandidat ligger «xylofon» godt an, skulle vi mene, men «anslå» og ««anslås» brukes stort sett bare overført og abstrakt, og ikke konkret av perkusjonister, som er fremmedordet for slagverkere. Den norske økonomiens vekst anslås til den prosentsats som finansministeren nylig antydet da hun fremla budsjettforslaget. Men en slagverker anslår ikke noe som helst, han eller hun slår. Heller ikke instrumentet anslås, men prisen på det kan jo anslås til så og så mange tusen kroner, alt etter kvalitet og produsent. Forvirrende er det kanskje at den oppstykkede varianten av verbet, som må bli «slå an», har en helt annet betydning: En ny komposisjon eller en mote kan slå an i den forstand at den blir mottatt med begeistring. Et annet eksempel, i en litt annen kategori, på vanskelige verb skjuler seg i denne billedteksten fra Aftenposten i august: «Den amerikanske pastoren Tony Perkins måtte flykte hjemmet med kano.» Denne setningen klarer seg uten preposisjon på engelsk - flee his home. På norsk må vi ha med et «fra»: Den flomrammede presten flyktet fra hjemmet, og kano var det naturlige fremkomstmiddelet. Like galt, i alle fall språklig sett, gikk det i Dagbladets lederartikkel 13. august. Der kunne vi lese om politikere som «hadde konferert sine partikolleger». På norsk må vi rådføre oss eller konferere med noen; «konferere» er et verb som ikke tar direkte objekt.