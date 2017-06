Ariana Grandes støttekonsert vises på norsk TV

Søndag kveld holdes One Love Manchester på Old Trafford Cricket Ground. Konserten sendes live på NRK3 og kan også strømmes live på nett.

Den stjernespekkede støttekonserten holdes for å hedre ofrene etter terrorangrepet mot Ariana Grandes show i Manchester Arena mandag for snart to uker siden. 22 personer ble drept og over 100 såret da en selvmordsbomber sprengte seg blant publikum på vei ut av konserten.

Det er ventet at One Love Manchester vi samle inn 2 millioner pund – ca. 23 millioner kroner – til ofrene og deres familier.

Sterkere sammen

– Det faktum at Ariana kommer tilbake så raskt har bidratt til å berolige meg. Vi er sterkere sammen. Hun gjør ofrene, fansen og byen Manchester en tjeneste, sier Joe Woolrich til BBC.

Han var til stede under konserten i Manchester Arena for to uker siden, og skal tilbake nå.

Disse artistene stiller sammen med Ariana Grande på Old Trafford Cricket Ground søndag kveld:

Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams og Robbie Williams.

Den amerikanske popstjernen avbrøt sin verdensturné etter angrepet i Manchester, noen uker etter at hun besøkte Norge, og den er nå utsatt på ubestemt tid.

Etter hendelsen har Ariana Grande uttrykt sin forferdelse og støtte til ofrene via sosiale medier som Twitter og Facebook.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Noen utnytter situasjonen

De 14.200 menneskene som var til stede i Manchester Arena har alle fått tilbud om gratis billetter til støttekonserten, men ifølge BBC søkte 25.000 personer om disse billettene.

Noen prøver altså å utnytte situasjonen, og de som faktisk var til stede sliter med å få sine billetter.

Det vanlige salget var torsdag, og alt ble utsolgt på få minutter. Noen sier seks, andre sier tyve minutter. Ifølge BCC dukker det nå stadig opp billetter for videresalg på diverse svartebørssider, noe som har fått mange til å reagere med avsky.