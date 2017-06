– Jeg er takknemlig for at naboene klaget på det opprinnelige prosjektet, sier Birgitte Skjerve. Hun er selv arkitekt og ansatt som prosjektleder i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Signe Dons

For to år siden flyttet hennes familie inn i ny enebolig med hageflekk, saltak og fasade i hvitmalt tre i et veletablert boligområde på Madserud i Oslo. Boligen er én av tre som ble bygget på en hagetomt på ca.1,3 mål like ved Frognerparken. Opprinnelig var dette et svært omstridt prosjekt, som fikk naboer til å klage høylytt i pressen og formelt til Plan- og bygningsetaten. De reagerte særlig på at takterrassene ville gi innsyn i deres hager. Ny utbygger, Property Innovation II AS, og ATP arkitekter overtok og ferdigstilte prosjektet.

Takterrasser som utkikkstårn

Signe Dons

– Det er en voldtekt av vårt nabolag, sa investor Trym Skeie til Dagens Næringsliv.

– Det blir som utkikkstårn, sa industridesigner Johan Verde til samme avis.

– Hva sier naboene i dag?

– Det opprinnelige planforslaget inneholdt fire eneboliger av samme størrelse som nå, med flatt tak og takterrasse på hele taket for å ivareta krav til uteareal, og et underjordisk parkeringsanlegg som ville dekket hele tomten. Det ville vært et fremmedelement i forhold til den omliggende, ensartede bygningsmassen, som er én enebolig pr. boligtomt. Dagens løsning er et kompromiss. Hvis saken var blitt utsatt til den reviderte Småhusplanen var godkjent, ville det blitt to eneboliger pga. manglende uteareal pr. enebolig. En slik fortetting har vi vært positive til hele tiden, selv om de estetiske og arkitektoniske kvalitetene ved eplehageboksene kan diskuteres og oppleves som lite strøkstilpasset, sier Trym Skeie til Aftenposten.

– Bruk klageretten!

Signe Dons

– Mennesker trenger mer enn mat og tak over hodet. Det menneskelige må inn i arkitekturen. Vi må kreve vakre omgivelser og stå på kravene. Naboer må bruke klageretten! Det betyr ikke at de skal trenere fine prosjekter, men mange byggeprosjekter kan fort bli mye bedre etter relevante naboklager. Til glede for alle beboere og hele lokalmiljøet, sier Birgitte Skjerve.

– Det er det tale om å innskrenke klageretten, fordi myndigheter og utbyggere vil ha fortgang i byggesaker. Kan det være av det gode?

– Nei. Det vil være å undergrave lokaldemokratiet, og det i en tid med massiv utbygging, som ofte går altfor fort i mange sammenhenger. Her ville nabolagets private hager plutselig blitt blottlagt for offentlig innsyn fra nye takterrasser rett innpå. Det er krenkende. Som arkitekt har jeg alltid tenk på hvordan prosjektet jeg arbeider med, kan være med på å heve kvaliteten i området. Man skal ha respekt for andres bomiljø og verne om deres uteområder. Gradering av private rom mot det offentlige er superviktig. Nye prosjekter må ta hensyn til naboenes behov. Man må forstå at «ditt hus er min utsikt», sier Birgitte Skjerve.

Estetiske krav kan forsvinne helt

Signe Dons

Hun synes hensynet til estetikk vannes ut.

– I forslaget til nye byggeforskrifter, TEK 17, tas det faktisk helt ut! Fordi det ikke er teknisk målbart i saksbehandlingen, tar de bare bort kravene til estetikk. Enkelt og ugreit. Hvordan skal det bli seende ut rundt oss, hvis dette forslaget går igjennom? spør hun. Forslaget er ute på høring nå, og det møter av flere grunner stor motbør hos arkitektstanden.

– Det bør heller stilles nye og mye høyere krav til estetikk og skjønnhet. Det er for lett å få godkjent dårlige bygg. Verden blir mer og mer lik, og bygningene pregløse. Det stedstypiske viskes bort. Men det er viktig nettopp å finne frem til det stedstypiske, det som arkitekturprofessor Christian Nordberg-Schultz kalte stedets ånd, og bruke det som en ressurs i forbindelse med fortetting og utbygging, sier arkitekten.

– Hvordan bygger man stedstypisk i ditt nabolag?

– Her er det bygninger med rene, enkle former og stort sett typiske saltak, samme type proporsjoner og skala, i store hager. Rekkehus ville for eksempel ikke passe inn i skalaen. De tre nye eneboligene er bygningsmessig tilpasset, men uterommene er ikke stedstilpasset, fordi byggene står så mye tettere. De store hagene ved siden av tilfører våre små hager og hele området kvalitet. Man må sørge for pusterom både inne og ute. Hvis alle hagene var blitt utbygget like tett som dette, hadde det ikke vært like hyggelig her.

– Vi trenger noe fint å se på

Signe Dons

– Hva er det vi vil bevare i et eneboligområde?

– Hva er det vi setter pris på? Det er gjerne det grønne; at det er hyggelig å gå gjennom området. Skala, proporsjoner, materialitet, rytme og farger som preger bomiljøet er fint å føre videre i ny utbygging for å skape en helhet. Vi må tenke mer på tilpasning til det eksisterende miljø. Nybyggene må ligne de andre uten å være like. Så må det designes slik at det blir sabla flott. Det gir kvaliteter til området rundt.

– Hva mener du er galt med Småhusplanen?

Signe Dons

– Hva er vitsen med enebolig hvis den ikke har eneboligens kvaliteter? Hvis du ikke ser noe fint gjennom vinduene? Hvis du ikke har steder inne og ute hvor du kan finne ro? Småhusplanen tillater for høy utnyttelse av tomtene. Med fire meter fritt areal mot tomtegrense, blir det åtte meter til nabohus. Ofte er naboens tette vegg det beboerne har av utsikt, og jeg synes ikke det er greit. Man kan ikke tillate utbygging overalt, men gjøre det tett hvor det skal være tett, og grønt hvor det skal være grønt. Siktlinjer er veldig viktige.

– Altfor mye misunnelsespolitikk her i landet

Signe Dons

– Er byggeskikk blitt et fremmedord?

– Ja. Man bygger for mye som ligner for lite på det etablerte. Skal man tilføre en ny type estetikk, må prosjektet være av så høy arkitektonisk kvalitet at det klarer å heve kvaliteten i hele området - og gjerne påvirke strøket rundt dette igjen. Svært få bygg har den effekten.

Vi må være ydmyke, prøve å forstå den byggeskikk og estetikk som finnes på stedet og spille videre på det. Vi skal ikke kopiere så det blir platt, men finne en nøkkel til stedets identitet og holde balansen. Hvis et boligområde skal bli et godt sted å være, må det være harmonisk og interessant, vakkert og trivelig for alle.

– Hva er det verste ved fortetting?

– Dårlig fortetting kan gi dårlig folkehelse, mens god fortetting kan fremme trivsel og helse. Man skaper fort nye samfunnsproblemer hvis man driver brannslukningsarbeid på andre. Man må fortette med vett og kvalitet, ikke misunne folk som bor godt, men ha respekt for andre mennesker og deres kvaliteter. Det er altfor mye misunnelsespolitikk her i landet, sier Birgitte Skjerve, prosjektleder i Norske arkitekters landsforbund.