Asbjørn Slettemark: - Et Metallica-comeback som burde vært bedre

Fakta: Metallica «Hardwired ... to self-destruct»

Metallica har aldri hatt lenger pause mellom studioalbum enn tiden mellom Death Magnetic og årets Hardwired... to Self-Destruct. Faktisk kan du putte hele Justin Biebers platekarriere inn i tiden mellom september 2008 og ukens plateslipp. Så det skulle bare mangle at Kirk, James, Lars og Robert har brukt tiden godt og skrevet nok låter til å kunne kalle det et dobbeltalbum.

Korteste siden Motorbreath på Kill ’Em All

Hvordan låter det? Totalt sett som en solid oppfølger til den ganske gode Death Magnetic. Låten er bedre arrangert og klippet, noe som understrekes av åpningslåten «Hardwired».

Det er den korteste Metallica-låten siden Motorbreath tikket inn på 3:08 i 1983, og en fin påminnelse om at dette er bandet som startet karrieren med et av tidenes debutalbum, Kill ’Em All.

Videre er «Atlas, Rise» en fin gjenskaping av drivet Metallica serverte på Ride The Lightning, før «Now That We’re Dead» med sin uhøytidelige dødshyllest sender tankene til de tidlige Metallica-favorittene i Misfits.

Slik fortsetter det utover albumet, frem til «Spit Out The Bone» avslutter hardt og kontant slik Metallica hadde for vane i sin storhetstid.

Som å treffe en hyggelig barndomskamerat det

I likhet med Death Magnetic er dette lyden av Metallica som forsøker å speile nettopp det, sin storhetstid.

Glem skarptrommeforsøket på St. Anger eller kunstmusikkaspirasjonene på Lulu. Hardwired... to Self-Destruct er 77 minutter riff som veksler mellom 80-talls thrash og 90-tallets noe seigere groove.

Når det fungerer, som på de nevnte låtene eller åpningslåten på disk 2, «Confusion» er det som å treffe en hyggelig barndomskamerat det har gått bra med, og man får lyst å høre flere historier.

Metallica-hyllest til Metallica

Så blir det etter hvert også for seigt og kjedelig, som «Dream No More» og «Am I Savage».

De fyller opp hver halvdel med seks og et halvt minutt retningsløs riffing og Lars Ulrich som klasker avgårde på egoet sitt, og er tydelige eksempler på at Metallica trenger rådgivere med nok testikulær magnitude til å si at noen låter må gå.

Også «ManUNkind», som for øvrig har fått en musikkvideo hvor en fiktiv utgave av det norske bandet Mayhem spiller låten i regi av Jonas Åkerlund, ender opp som en slapp Metallica-hyllest til Metallica.

Synd, for store deler av Hardwired... to Self-Destruct er fengende, stor metal idrettsstadioner ble bygget for.

Balladefri sone

Det er også verdt å merke seg at albumet ikke inneholder noen ballader, om man ikke regner midtempo-crooneren «Halo On Fire» som ballade. Det er ikke noe negativt i seg selv, men det gjør albumet unødvendig ensformig.

«The Day That Never Comes» sto da også frem som et høydepunkt på Death Magnetic, et slikt innslag hadde hevet Hardwired... to Self-Destruct.

Har Metallica selv troen?

Så gjenstår det å se om Metallica behandler Hardwired... to Self-Destruct like stemoderlig som de gjorde med Death Magnetic, som allerede er satt på sidelinjen når konserter planlegges.

Metallica har ikke opplevd den store publikumsnedturen for eksempel Iron Maiden hadde på 90-tallet, og dermed aldri måttet bygge en setliste som også fylles opp av nye låter.

Det store spørsmålet er om Metallica selv har troen på albumet. Ikke bare i intervjuer rundt lansering, men også på turneer i årene som kommer. Eller blir Hardwired... to Self-Destruct som en utvidet Snapchat-melding: moro mens det holdt på, men glemt og slettet fra historien. Jeg håper ikke det skjer. Asbjørn Slettemark